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В Кремле объяснили включение военного корреспондента в состав СПЧ - РИА Новости, 07.12.2022
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В Кремле объяснили включение военного корреспондента в состав СПЧ
В Кремле объяснили включение военного корреспондента в состав СПЧ - РИА Новости, 07.12.2022
В Кремле объяснили включение военного корреспондента в состав СПЧ
Кардинальных изменений в составе СПЧ не было, а появление среди членов военкора объясняется работой сотрудников СМИ в зоне специальной военной операции, которые РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T14:05
2022-12-07T14:05
политика
россия
владимир путин
совет по правам человека при президенте рф (спч)
дмитрий песков
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Кардинальных изменений в составе СПЧ не было, а появление среди членов военкора объясняется работой сотрудников СМИ в зоне специальной военной операции, которые находятся на передовой и отстаивают права участников операции, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Он отметил, что говорить о том, какие будут приняты решения на встрече, пока рано, лучше дождаться самого мероприятия."Никаких кардинальных изменений в совете не было, не могу с вами согласиться. Почему там появился кто-то от военкоров, в том числе Саша Коц, ну потому что на фоне развития специальной военной операции, действительно, такой феномен военкора сложился", - сказал Песков, отвечая на вопрос, с чем связано то, что произошли такие радикальные изменения в составе СПЧ, связано ли это с СВО, почему это проводится именно сейчас и какие будут приняты решения.Он отметил, что военкоры - это героические журналисты, люди, которые видят все изнутри, которые на передовой, рискуя жизнью фактически ежедневно, освещают там события. "Но постепенно они превратились также в таких ретрансляторов прямой информации оттуда, постепенно они превратились в защитников прав тех, кто героически принимает участие в специальной военной операции. И этим обусловлено то, что они в настоящий момент Коцем Александром представлены в составе Совета", - сказал Песков.Президент России Владимир Путин проведет 7 декабря в режиме видеоконференции заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), где в числе других тем обсудят вопросы правозащитного содействия проведения специальной военной операции, интеграции новых субъектов.Заседание членов СПЧ с президентом состоится после частичного обновления состава Совета, Путин выпустил соответствующий указ 17 ноября. Среди новых членов - ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Алексей Мельников, журналист Александр Коц, сопредседатель Всероссийского союза общественных объединений пациентов Ян Власов, а также президент международной благотворительной общественной организации "Справедливая помощь Доктора Лизы" Ольга Демичева.
https://ria.ru/20221206/peskov-1836814453.html
https://ria.ru/20221108/mobilizatsiya-1830003167.html
https://ria.ru/20221124/pegov-1834007940.html
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политика, россия, владимир путин, совет по правам человека при президенте рф (спч), дмитрий песков
Политика, Россия, Владимир Путин, Совет по правам человека при Президенте РФ (СПЧ), Дмитрий Песков
14:05 07.12.2022
 
В Кремле объяснили включение военного корреспондента в состав СПЧ

Песков объяснил включение военкора Коца в СПЧ спецификой военной операции на Украине

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в медиабанкСпециальный корреспондент "Комсомольской правды" Александр Коц
Специальный корреспондент Комсомольской правды Александр Коц - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
© РИА Новости / РИА Новости
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Специальный корреспондент "Комсомольской правды" Александр Коц. Архивное фото
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Кардинальных изменений в составе СПЧ не было, а появление среди членов военкора объясняется работой сотрудников СМИ в зоне специальной военной операции, которые находятся на передовой и отстаивают права участников операции, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он отметил, что говорить о том, какие будут приняты решения на встрече, пока рано, лучше дождаться самого мероприятия.
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"Никаких кардинальных изменений в совете не было, не могу с вами согласиться. Почему там появился кто-то от военкоров, в том числе Саша Коц, ну потому что на фоне развития специальной военной операции, действительно, такой феномен военкора сложился", - сказал Песков, отвечая на вопрос, с чем связано то, что произошли такие радикальные изменения в составе СПЧ, связано ли это с СВО, почему это проводится именно сейчас и какие будут приняты решения.
Он отметил, что военкоры - это героические журналисты, люди, которые видят все изнутри, которые на передовой, рискуя жизнью фактически ежедневно, освещают там события. "Но постепенно они превратились также в таких ретрансляторов прямой информации оттуда, постепенно они превратились в защитников прав тех, кто героически принимает участие в специальной военной операции. И этим обусловлено то, что они в настоящий момент Коцем Александром представлены в составе Совета", - сказал Песков.
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Президент России Владимир Путин проведет 7 декабря в режиме видеоконференции заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), где в числе других тем обсудят вопросы правозащитного содействия проведения специальной военной операции, интеграции новых субъектов.
Заседание членов СПЧ с президентом состоится после частичного обновления состава Совета, Путин выпустил соответствующий указ 17 ноября. Среди новых членов - ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Алексей Мельников, журналист Александр Коц, сопредседатель Всероссийского союза общественных объединений пациентов Ян Власов, а также президент международной благотворительной общественной организации "Справедливая помощь Доктора Лизы" Ольга Демичева.
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ПолитикаРоссияВладимир ПутинСовет по правам человека при Президенте РФ (СПЧ)Дмитрий Песков
 
 
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