https://ria.ru/20221207/spch-1836944858.html

В Кремле объяснили включение военного корреспондента в состав СПЧ

В Кремле объяснили включение военного корреспондента в состав СПЧ - РИА Новости, 07.12.2022

В Кремле объяснили включение военного корреспондента в состав СПЧ

Кардинальных изменений в составе СПЧ не было, а появление среди членов военкора объясняется работой сотрудников СМИ в зоне специальной военной операции, которые РИА Новости, 07.12.2022

2022-12-07T14:05

2022-12-07T14:05

2022-12-07T14:05

политика

россия

владимир путин

совет по правам человека при президенте рф (спч)

дмитрий песков

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Кардинальных изменений в составе СПЧ не было, а появление среди членов военкора объясняется работой сотрудников СМИ в зоне специальной военной операции, которые находятся на передовой и отстаивают права участников операции, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Он отметил, что говорить о том, какие будут приняты решения на встрече, пока рано, лучше дождаться самого мероприятия."Никаких кардинальных изменений в совете не было, не могу с вами согласиться. Почему там появился кто-то от военкоров, в том числе Саша Коц, ну потому что на фоне развития специальной военной операции, действительно, такой феномен военкора сложился", - сказал Песков, отвечая на вопрос, с чем связано то, что произошли такие радикальные изменения в составе СПЧ, связано ли это с СВО, почему это проводится именно сейчас и какие будут приняты решения.Он отметил, что военкоры - это героические журналисты, люди, которые видят все изнутри, которые на передовой, рискуя жизнью фактически ежедневно, освещают там события. "Но постепенно они превратились также в таких ретрансляторов прямой информации оттуда, постепенно они превратились в защитников прав тех, кто героически принимает участие в специальной военной операции. И этим обусловлено то, что они в настоящий момент Коцем Александром представлены в составе Совета", - сказал Песков.Президент России Владимир Путин проведет 7 декабря в режиме видеоконференции заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), где в числе других тем обсудят вопросы правозащитного содействия проведения специальной военной операции, интеграции новых субъектов.Заседание членов СПЧ с президентом состоится после частичного обновления состава Совета, Путин выпустил соответствующий указ 17 ноября. Среди новых членов - ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Алексей Мельников, журналист Александр Коц, сопредседатель Всероссийского союза общественных объединений пациентов Ян Власов, а также президент международной благотворительной общественной организации "Справедливая помощь Доктора Лизы" Ольга Демичева.

https://ria.ru/20221206/peskov-1836814453.html

https://ria.ru/20221108/mobilizatsiya-1830003167.html

https://ria.ru/20221124/pegov-1834007940.html

россия

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2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, россия, владимир путин, совет по правам человека при президенте рф (спч), дмитрий песков