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В Сочи увеличат количество автобусов в новогодние праздники - РИА Новости, 07.12.2022
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Туризм
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В Сочи увеличат количество автобусов в новогодние праздники
В Сочи увеличат количество автобусов в новогодние праздники - РИА Новости, 07.12.2022
В Сочи увеличат количество автобусов в новогодние праздники
Количество пассажирских автобусов в Сочи на время новогодних праздников увеличат, сообщила заммэра города Инна Петухова. РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T15:31
2022-12-07T15:31
туризм
туризм
новости - туризм
сочи
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СОЧИ, 7 дек — РИА Новости. Количество пассажирских автобусов в Сочи на время новогодних праздников увеличат, сообщила заммэра города Инна Петухова.Курорт в зимние каникулы планируют посетить около 200 тысяч гостей, в 2021 году в этот период в Сочи отдыхали 190 тысяч путешественников."К каждому курортному сезону мы готовим план безопасности для приезжающих, куда также входит и транспортное обеспечение. Предусматриваются парковки, добавляется общественный транспорт. И для людей, которые посещают центральную часть города, но хотят добраться до Красной Поляны, увеличится количество автобусов", — сказала Петухова.Она отметила, что сейчас на горнолыжных курортах уже забронированы 60 процентов отелей, в Новый год ожидается аншлаг.Кроме этого, по словам заммэра, в этом году впервые три горнолыжных курорта – "Роза Хутор", "Красная Поляна", "Газпром" – открываются в одну дату: 23 декабря. "Естественно, не все трассы будут работать, это зависит от погодных условий и наличия снега", — сказала Петухова.
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туризм, новости - туризм, сочи, новый год
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Сочи, Новый год
15:31 07.12.2022
 
В Сочи увеличат количество автобусов в новогодние праздники

Власти Сочи увеличат число автобусов в новогодние праздники из-за большого числа гостей

© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в медиабанкПосетители в развлекательном парке аттракционов "Сочи Парк" в Сочи
Посетители в развлекательном парке аттракционов Сочи Парк в Сочи - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
© РИА Новости / Артур Лебедев
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СОЧИ, 7 дек — РИА Новости. Количество пассажирских автобусов в Сочи на время новогодних праздников увеличат, сообщила заммэра города Инна Петухова.
Курорт в зимние каникулы планируют посетить около 200 тысяч гостей, в 2021 году в этот период в Сочи отдыхали 190 тысяч путешественников.
"К каждому курортному сезону мы готовим план безопасности для приезжающих, куда также входит и транспортное обеспечение. Предусматриваются парковки, добавляется общественный транспорт. И для людей, которые посещают центральную часть города, но хотят добраться до Красной Поляны, увеличится количество автобусов", — сказала Петухова.
Она отметила, что сейчас на горнолыжных курортах уже забронированы 60 процентов отелей, в Новый год ожидается аншлаг.
Кроме этого, по словам заммэра, в этом году впервые три горнолыжных курорта – "Роза Хутор", "Красная Поляна", "Газпром" – открываются в одну дату: 23 декабря. "Естественно, не все трассы будут работать, это зависит от погодных условий и наличия снега", — сказала Петухова.
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