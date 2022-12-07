https://ria.ru/20221207/sochi-1836918578.html

В Сочи увеличат количество автобусов в новогодние праздники

В Сочи увеличат количество автобусов в новогодние праздники - РИА Новости, 07.12.2022

В Сочи увеличат количество автобусов в новогодние праздники

Количество пассажирских автобусов в Сочи на время новогодних праздников увеличат, сообщила заммэра города Инна Петухова. РИА Новости, 07.12.2022

2022-12-07T15:31

2022-12-07T15:31

2022-12-07T15:31

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СОЧИ, 7 дек — РИА Новости. Количество пассажирских автобусов в Сочи на время новогодних праздников увеличат, сообщила заммэра города Инна Петухова.Курорт в зимние каникулы планируют посетить около 200 тысяч гостей, в 2021 году в этот период в Сочи отдыхали 190 тысяч путешественников."К каждому курортному сезону мы готовим план безопасности для приезжающих, куда также входит и транспортное обеспечение. Предусматриваются парковки, добавляется общественный транспорт. И для людей, которые посещают центральную часть города, но хотят добраться до Красной Поляны, увеличится количество автобусов", — сказала Петухова.Она отметила, что сейчас на горнолыжных курортах уже забронированы 60 процентов отелей, в Новый год ожидается аншлаг.Кроме этого, по словам заммэра, в этом году впервые три горнолыжных курорта – "Роза Хутор", "Красная Поляна", "Газпром" – открываются в одну дату: 23 декабря. "Естественно, не все трассы будут работать, это зависит от погодных условий и наличия снега", — сказала Петухова.

https://ria.ru/20221207/puteshestviya-1836773723.html

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Мария Селиванова

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