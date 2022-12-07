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В Сочи усилили меры безопасности в морском порту - РИА Новости, 07.12.2022
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В Сочи усилили меры безопасности в морском порту
В Сочи усилили меры безопасности в морском порту - РИА Новости, 07.12.2022
В Сочи усилили меры безопасности в морском порту
Сочинский морской торговый порт усилил меры безопасности, увеличив проверку каботажных судов на специальном причале, сообщил РИА Новости генеральный директор... РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T13:18
2022-12-07T13:18
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геленджик
новороссийск
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СОЧИ, 7 дек – РИА Новости. Сочинский морской торговый порт усилил меры безопасности, увеличив проверку каботажных судов на специальном причале, сообщил РИА Новости генеральный директор порта Юрий Владимиров."Меры транспортной безопасности мы усилили при среднем уровне реагирования, – сказал Владимиров. – Теперь суда каботажного плавания, которые приходят извне, к примеру, из Геленджика или Новороссийска, станут дополнительно досматриваться силами линейного отделения, полицией, сотрудниками порта и марин". По словам Владимирова, раньше каботажные суда заходили сразу в марину. Теперь их сначала будут ставить на специальный 14 причал, досматривать в течение 20 минут. И только потом заведут в марину.В октябре 2022 президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому в Краснодарском крае вводится средний уровень реагирования. Как информировал оперштаб Кубани, эта мера предполагает введение и обеспечение особого режима въезда на территорию и выезда с нее, а также ограничение свободы передвижения по ней.Ранее сочинская мэрия информировала, что международный аэропорт Сочи и железнодорожный вокзал города также усилили меры безопасности.
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туризм, сочи, новости - туризм, геленджик, новороссийск, владимир путин
Туризм, Сочи, Новости - Туризм, Геленджик, Новороссийск, Владимир Путин
13:18 07.12.2022
 
В Сочи усилили меры безопасности в морском порту

Морпорт Сочи усилил меры безопасности

© РИА Новости / Илья ПиталевСочинский морской торговый порт
Сочинский морской торговый порт - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Читать ria.ru в
СОЧИ, 7 дек – РИА Новости. Сочинский морской торговый порт усилил меры безопасности, увеличив проверку каботажных судов на специальном причале, сообщил РИА Новости генеральный директор порта Юрий Владимиров.
"Меры транспортной безопасности мы усилили при среднем уровне реагирования, – сказал Владимиров. – Теперь суда каботажного плавания, которые приходят извне, к примеру, из Геленджика или Новороссийска, станут дополнительно досматриваться силами линейного отделения, полицией, сотрудниками порта и марин".
По словам Владимирова, раньше каботажные суда заходили сразу в марину. Теперь их сначала будут ставить на специальный 14 причал, досматривать в течение 20 минут. И только потом заведут в марину.
В октябре 2022 президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому в Краснодарском крае вводится средний уровень реагирования. Как информировал оперштаб Кубани, эта мера предполагает введение и обеспечение особого режима въезда на территорию и выезда с нее, а также ограничение свободы передвижения по ней.
Ранее сочинская мэрия информировала, что международный аэропорт Сочи и железнодорожный вокзал города также усилили меры безопасности.
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