https://ria.ru/20221207/sng-1836936262.html
В Кремле не исключили проведение саммита СНГ до конца декабря
В Кремле не исключили проведение саммита СНГ до конца декабря - РИА Новости, 07.12.2022
В Кремле не исключили проведение саммита СНГ до конца декабря
Идея провести саммит СНГ до конца года существует, когда будут финализированы все договоренности, будет соответствующее объявление, заявил журналистам... РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T13:37
2022-12-07T13:37
2022-12-07T13:49
снг
россия
политика
дмитрий песков
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Идея провести саммит СНГ до конца года существует, когда будут финализированы все договоренности, будет соответствующее объявление, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Идеи по проведению такой предновогодней встречи, я имею в виду, саммит СНГ, есть. Когда будут финализированы все договоренности, мы сделаем соответствующее объявление", - сказал Песков, отвечая на вопрос об идее собрать неформальный саммит лидеров СНГ и когда было бы возможно его провести.
https://ria.ru/20221128/politika-1834831150.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
снг, россия, политика, дмитрий песков
СНГ, Россия, Политика, Дмитрий Песков
13:37 07.12.2022 (обновлено: 13:49 07.12.2022)
В Кремле не исключили проведение саммита СНГ до конца декабря
Песков пообещал сообщить, когда идею проведения саммита СНГ удастся финализировать
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Идея провести саммит СНГ до конца года существует, когда будут финализированы все договоренности, будет соответствующее объявление, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Идеи по проведению такой предновогодней встречи, я имею в виду, саммит СНГ, есть. Когда будут финализированы все договоренности, мы сделаем соответствующее объявление", - сказал Песков, отвечая на вопрос об идее собрать неформальный саммит лидеров СНГ и когда было бы возможно его провести.