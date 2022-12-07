https://ria.ru/20221207/sng-1836936262.html

В Кремле не исключили проведение саммита СНГ до конца декабря

В Кремле не исключили проведение саммита СНГ до конца декабря - РИА Новости, 07.12.2022

В Кремле не исключили проведение саммита СНГ до конца декабря

Идея провести саммит СНГ до конца года существует, когда будут финализированы все договоренности, будет соответствующее объявление, заявил журналистам... РИА Новости, 07.12.2022

2022-12-07T13:37

2022-12-07T13:37

2022-12-07T13:49

снг

россия

политика

дмитрий песков

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1c/1765878995_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_6b2b0fa2fe81dbff68b6e6574c011f9e.jpg

МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Идея провести саммит СНГ до конца года существует, когда будут финализированы все договоренности, будет соответствующее объявление, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Идеи по проведению такой предновогодней встречи, я имею в виду, саммит СНГ, есть. Когда будут финализированы все договоренности, мы сделаем соответствующее объявление", - сказал Песков, отвечая на вопрос об идее собрать неформальный саммит лидеров СНГ и когда было бы возможно его провести.

https://ria.ru/20221128/politika-1834831150.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

снг, россия, политика, дмитрий песков