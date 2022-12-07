Рейтинг@Mail.ru
В Кремле не исключили проведение саммита СНГ до конца декабря - РИА Новости, 07.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221207/sng-1836936262.html
В Кремле не исключили проведение саммита СНГ до конца декабря
В Кремле не исключили проведение саммита СНГ до конца декабря - РИА Новости, 07.12.2022
В Кремле не исключили проведение саммита СНГ до конца декабря
Идея провести саммит СНГ до конца года существует, когда будут финализированы все договоренности, будет соответствующее объявление, заявил журналистам... РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T13:37
2022-12-07T13:49
снг
россия
политика
дмитрий песков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1c/1765878995_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_6b2b0fa2fe81dbff68b6e6574c011f9e.jpg
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Идея провести саммит СНГ до конца года существует, когда будут финализированы все договоренности, будет соответствующее объявление, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Идеи по проведению такой предновогодней встречи, я имею в виду, саммит СНГ, есть. Когда будут финализированы все договоренности, мы сделаем соответствующее объявление", - сказал Песков, отвечая на вопрос об идее собрать неформальный саммит лидеров СНГ и когда было бы возможно его провести.
https://ria.ru/20221128/politika-1834831150.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1c/1765878995_279:0:3010:2048_1920x0_80_0_0_16e61c2b20affe236755729c09572ffc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
снг, россия, политика, дмитрий песков
СНГ, Россия, Политика, Дмитрий Песков
13:37 07.12.2022 (обновлено: 13:49 07.12.2022)
 
В Кремле не исключили проведение саммита СНГ до конца декабря

Песков пообещал сообщить, когда идею проведения саммита СНГ удастся финализировать

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанк Участники неформального саммита руководителей государств - участников Содружества Независимых Государств
 Участники неформального саммита руководителей государств - участников Содружества Независимых Государств - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Участники неформального саммита руководителей государств - участников Содружества Независимых Государств. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Идея провести саммит СНГ до конца года существует, когда будут финализированы все договоренности, будет соответствующее объявление, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Идеи по проведению такой предновогодней встречи, я имею в виду, саммит СНГ, есть. Когда будут финализированы все договоренности, мы сделаем соответствующее объявление", - сказал Песков, отвечая на вопрос об идее собрать неформальный саммит лидеров СНГ и когда было бы возможно его провести.
Президент Росии Владимир Путин и президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев на церемонии подписания ряда двусторонних документов, в том числе Декларации между Российской Федерацией и Республикой Казахстан по случаю 30-летия установления дипломатических отношений - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
28 ноября, 18:04
"Восток против Запада". О чем договорились Путин и Токаев
 
СНГРоссияПолитикаДмитрий Песков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала