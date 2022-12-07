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Удар по дворцу спорта в Донецке нанесли американскими снарядами Excalibur - РИА Новости, 07.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221207/snaryad-1837022666.html
Удар по дворцу спорта в Донецке нанесли американскими снарядами Excalibur
Удар по дворцу спорта в Донецке нанесли американскими снарядами Excalibur - РИА Новости, 07.12.2022
Удар по дворцу спорта в Донецке нанесли американскими снарядами Excalibur
Украинские войска нанесли удар по дворцу спорта "Дружба" в Донецке американскими снарядами M982 Excalibur, сообщило в среду представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T17:28
2022-12-07T17:28
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
донецкая народная республика
калининский район
сцкк
нато
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ДОНЕЦК, 7 дек - РИА Новости. Украинские войска нанесли удар по дворцу спорта "Дружба" в Донецке американскими снарядами M982 Excalibur, сообщило в среду представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).Обстрел произошел во вторник. В попавшем под обстрел дворце спорта "Дружба" населению выдают питьевую воду."Установлено, что обстрел Калининского района Донецка со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) осуществлен с применением снарядов M982 Excalibur (управляемый активно-реактивный снаряд). Страны НАТО продолжают вместе с терроризировать мирных граждан и уничтожать социальную инфраструктуру Республики", - говорится в сообщении представительства ДНР в его Telegram-канале.В ведомстве добавили, что применение снарядов Excalibur по гражданскому объекту массового посещения, а именно по дворцу спорта "Дружба", где ежедневно проходит выдача питьевой воды жителям Калининского района, указывает на целенаправленный характер артиллерийской атаки украинских войск.В сентябре агентство Блумберг со ссылкой на бюджетные документы сообщало, что Пентагон передал Украине управляемые снаряды Excalibur с GPS-наведением, они являются самыми точными американскими артиллерийскими снарядами.
https://ria.ru/20221207/donbass-1837012949.html
донецк
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происшествия, донецк, донецкая народная республика, калининский район, сцкк, нато
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Донецкая Народная Республика, Калининский район, СЦКК, НАТО
17:28 07.12.2022
 
Удар по дворцу спорта в Донецке нанесли американскими снарядами Excalibur

СЦКК ДНР: удар по дворцу спорта в Донецке нанесли американскими снарядами Excalibur

© Фото : представительство ДНР в СЦККФрагменты снаряда Excalibur в Дворце спорта "Дружба" в Донецке
Фрагменты снаряда Excalibur в Дворце спорта Дружба в Донецке - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
© Фото : представительство ДНР в СЦКК
Фрагменты снаряда Excalibur в Дворце спорта "Дружба" в Донецке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 7 дек - РИА Новости. Украинские войска нанесли удар по дворцу спорта "Дружба" в Донецке американскими снарядами M982 Excalibur, сообщило в среду представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
Обстрел произошел во вторник. В попавшем под обстрел дворце спорта "Дружба" населению выдают питьевую воду.
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"Установлено, что обстрел Калининского района Донецка со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) осуществлен с применением снарядов M982 Excalibur (управляемый активно-реактивный снаряд). Страны НАТО продолжают вместе с терроризировать мирных граждан и уничтожать социальную инфраструктуру Республики", - говорится в сообщении представительства ДНР в его Telegram-канале.
В ведомстве добавили, что применение снарядов Excalibur по гражданскому объекту массового посещения, а именно по дворцу спорта "Дружба", где ежедневно проходит выдача питьевой воды жителям Калининского района, указывает на целенаправленный характер артиллерийской атаки украинских войск.
В сентябре агентство Блумберг со ссылкой на бюджетные документы сообщало, что Пентагон передал Украине управляемые снаряды Excalibur с GPS-наведением, они являются самыми точными американскими артиллерийскими снарядами.
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 07.12.2022
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияДонецкДонецкая Народная РеспубликаКалининский районСЦККНАТО
 
 
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