https://ria.ru/20221207/skandal-1836833925.html

"Вырвалось наружу". В США рассказали о скандале с Европой

"Вырвалось наружу". В США рассказали о скандале с Европой - РИА Новости, 07.12.2022

"Вырвалось наружу". В США рассказали о скандале с Европой

Между Вашингтоном и его европейскими союзниками наметились серьезные разногласия по поводу экономической политики, которые вылились в скандал, написал... РИА Новости, 07.12.2022

2022-12-07T01:35

2022-12-07T01:35

2022-12-07T10:45

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украина

евросоюз

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россия

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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Между Вашингтоном и его европейскими союзниками наметились серьезные разногласия по поводу экономической политики, которые вылились в скандал, написал обозреватель Foreign Policy Эдвард Олден.В статье говорится, что Бретон назвал приоритетом "сохранение конкурентоспособности промышленной базы Европы".По мнению обозревателя, разногласия между США и ЕС особенно обострились на фоне конфликта на Украине. Автор отметил, что цены на природный газ в большинстве стран Евросоюза в десять раз превышают американские показатели, что поставило европейскую промышленность в "крайне невыгодное конкурентное положение"."Каждая из новых мер Вашингтона склоняет чашу весов в пользу компаний, инвестирующих в Соединенные Штаты, а не в Европу", — резюмировал Олден.Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива.На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе во многом лишилась конкурентных преимуществ. Также США и страны ЕС столкнулись с рекордной за десятилетия инфляцией.Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20221204/vto-1836211837.html

https://ria.ru/20221130/vozmuschenie-1835160753.html

сша

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

сша, украина, евросоюз, в мире, россия, европа