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"Вырвалось наружу". В США рассказали о скандале с Европой - РИА Новости, 07.12.2022
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"Вырвалось наружу". В США рассказали о скандале с Европой
"Вырвалось наружу". В США рассказали о скандале с Европой - РИА Новости, 07.12.2022
"Вырвалось наружу". В США рассказали о скандале с Европой
Между Вашингтоном и его европейскими союзниками наметились серьезные разногласия по поводу экономической политики, которые вылились в скандал, написал... РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T01:35
2022-12-07T10:45
сша
украина
евросоюз
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Между Вашингтоном и его европейскими союзниками наметились серьезные разногласия по поводу экономической политики, которые вылились в скандал, написал обозреватель Foreign Policy Эдвард Олден.В статье говорится, что Бретон назвал приоритетом "сохранение конкурентоспособности промышленной базы Европы".По мнению обозревателя, разногласия между США и ЕС особенно обострились на фоне конфликта на Украине. Автор отметил, что цены на природный газ в большинстве стран Евросоюза в десять раз превышают американские показатели, что поставило европейскую промышленность в "крайне невыгодное конкурентное положение"."Каждая из новых мер Вашингтона склоняет чашу весов в пользу компаний, инвестирующих в Соединенные Штаты, а не в Европу", — резюмировал Олден.Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива.На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе во многом лишилась конкурентных преимуществ. Также США и страны ЕС столкнулись с рекордной за десятилетия инфляцией.Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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сша, украина, евросоюз, в мире, россия, европа
США, Украина, Евросоюз, В мире, Россия, Европа
01:35 07.12.2022 (обновлено: 10:45 07.12.2022)
 
"Вырвалось наружу". В США рассказали о скандале с Европой

Foreign Policy: разногласия между США и ЕС из-за экономической политики вылились в скандал

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкФлаги США и ЕС
Флаги США и ЕС - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги США и ЕС. Архивное фото
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Между Вашингтоном и его европейскими союзниками наметились серьезные разногласия по поводу экономической политики, которые вылились в скандал, написал обозреватель Foreign Policy Эдвард Олден.

"В течение нескольких месяцев раздавалось лишь тихое ворчание, но на прошлой неделе недовольство вырвалось наружу. Тьерри Бретон, комиссар Европейского союза по внутреннему рынку, объявил об отказе от участия в заседаниях Совета ЕС — США по торговле и технологиям, ключевого координационного органа трансатлантической экономической политики, которые пройдут на этой неделе в Мэриленде", — заявил журналист.

В статье говорится, что Бретон назвал приоритетом "сохранение конкурентоспособности промышленной базы Европы".
По мнению обозревателя, разногласия между США и ЕС особенно обострились на фоне конфликта на Украине. Автор отметил, что цены на природный газ в большинстве стран Евросоюза в десять раз превышают американские показатели, что поставило европейскую промышленность в "крайне невыгодное конкурентное положение".
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"Каждая из новых мер Вашингтона склоняет чашу весов в пользу компаний, инвестирующих в Соединенные Штаты, а не в Европу", — резюмировал Олден.
Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива.
На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе во многом лишилась конкурентных преимуществ. Также США и страны ЕС столкнулись с рекордной за десятилетия инфляцией.
Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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30 ноября, 04:15
В США рассказали, почему европейские лидеры возмущены политикой Вашингтона
 
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