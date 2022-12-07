https://ria.ru/20221207/sizo-1837058320.html
Путин потребовал прекратить содержание людей в СИЗО годами
Путин потребовал прекратить содержание людей в СИЗО годами - РИА Новости, 07.12.2022
Путин потребовал прекратить содержание людей в СИЗО годами
Недопустимо, чтобы до суда подследственные сидели за решеткой - нужно стремиться к тому, чтобы избежать крайности, чтобы в целом судебная система РФ была... РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T19:22
2022-12-07T19:22
2022-12-07T19:22
общество
владимир путин
ева меркачева
россия
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Недопустимо, чтобы до суда подследственные сидели за решеткой - нужно стремиться к тому, чтобы избежать крайности, чтобы в целом судебная система РФ была справедливой, сказал президент России Владимир Путин."Совершенно очевидно, недопустимо, если до суда человек сидит 5 лет за решеткой в камере предварительного заключения, то это, конечно, явное нарушение прав человека. Мы же об этом говорили много раз и руководство Следственного комитета, МВД и другим правоохранительным и специальным службам, неоднократно говорил о том, что такую практику нужно прекратить", - сказал Путин на встрече с членами СПЧ.По словам президента, нужно определять сроки расследования по всем уголовным делам, а если за отведенное время не удается завершить уголовное дело, то нужно или прекращать, или во всяком случае нужно переходить к другим мерам пресечения."Мы должны стремиться к тому, чтобы избежать крайности, к тому, чтобы наша судебная система, правоохранительная, в целом, была справедливой. Надо к этому стремиться. Я обязательно соответствующие поручения дам и Генеральной прокуратуре, и Министерству внутренних дел, и Верховный суд попрошу проанализировать практику подобного рода", - сказал Путин.На заседании член СПЧ Ева Меркачева сообщила президенту о том, что в СИЗО по несколько лет содержатся женщины, у которых есть малолетние дети. "Абсолютное большинство этих заключенных подозреваются в ненасильственных преступлениях, они не представляют никакой угрозы для общества, они сидят до приговора, потому что так удобно следствию", - рассказала Меркачева.На этот счет президент попросил относиться к этому вопросу единообразно. "Женщин-то жалко, которые сидят там за решеткой, но и тем более детей жалко, которые без мам остались, но, конечно, и есть другие категории – просто женщины без детей – они чем хуже, те же самые инвалиды? Возникают вопросы социальной справедливости. Здесь нужно какое-то единообразное отношение ко всем этим категориям граждан", - подчеркнул Путин.
https://ria.ru/20221205/rassledovanie-1836458693.html
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общество, владимир путин, ева меркачева, россия
Общество, Владимир Путин, Ева Меркачева, Россия
Путин потребовал прекратить содержание людей в СИЗО годами
Путин назвал практику, когда подследственные годами находятся в СИЗО, недопустимой
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Недопустимо, чтобы до суда подследственные сидели за решеткой - нужно стремиться к тому, чтобы избежать крайности, чтобы в целом судебная система РФ была справедливой, сказал президент России Владимир Путин.
"Совершенно очевидно, недопустимо, если до суда человек сидит 5 лет за решеткой в камере предварительного заключения, то это, конечно, явное нарушение прав человека. Мы же об этом говорили много раз и руководство Следственного комитета, МВД и другим правоохранительным и специальным службам, неоднократно говорил о том, что такую практику нужно прекратить", - сказал Путин на встрече с членами СПЧ.
По словам президента, нужно определять сроки расследования по всем уголовным делам, а если за отведенное время не удается завершить уголовное дело, то нужно или прекращать, или во всяком случае нужно переходить к другим мерам пресечения.
"Мы должны стремиться к тому, чтобы избежать крайности, к тому, чтобы наша судебная система, правоохранительная, в целом, была справедливой. Надо к этому стремиться. Я обязательно соответствующие поручения дам и Генеральной прокуратуре, и Министерству внутренних дел, и Верховный суд попрошу проанализировать практику подобного рода", - сказал Путин.
На заседании член СПЧ Ева Меркачева
сообщила президенту о том, что в СИЗО по несколько лет содержатся женщины, у которых есть малолетние дети. "Абсолютное большинство этих заключенных подозреваются в ненасильственных преступлениях, они не представляют никакой угрозы для общества, они сидят до приговора, потому что так удобно следствию", - рассказала Меркачева.
На этот счет президент попросил относиться к этому вопросу единообразно. "Женщин-то жалко, которые сидят там за решеткой, но и тем более детей жалко, которые без мам остались, но, конечно, и есть другие категории – просто женщины без детей – они чем хуже, те же самые инвалиды? Возникают вопросы социальной справедливости. Здесь нужно какое-то единообразное отношение ко всем этим категориям граждан", - подчеркнул Путин.