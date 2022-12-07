https://ria.ru/20221207/sgu-1836742611.html

В России учатся диагностировать рак и диабет по составу воды в организме

В России учатся диагностировать рак и диабет по составу воды в организме - РИА Новости, 07.12.2022

В России учатся диагностировать рак и диабет по составу воды в организме

Уникальную неинвазивную методику диагностики рака, диабета и ожирения разрабатывают ученые СГУ и ТГУ. По их словам, новый подход основан на анализе содержания в РИА Новости, 07.12.2022

2022-12-07T09:00

2022-12-07T09:00

2022-12-07T09:01

наука

навигатор абитуриента

россия

университетская наука

саратовский национальный исследовательский государственный университет имени н.г. чернышевского

томский государственный университет

биология

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Уникальную неинвазивную методику диагностики рака, диабета и ожирения разрабатывают ученые СГУ и ТГУ. По их словам, новый подход основан на анализе содержания в тканях организма свободных и связанных молекул воды. Статья опубликована в журнале Diagnostics.Здоровые и патологические ткани в организме человека можно различить по содержанию в них свободных и связанных молекул воды, рассказали специалисты. По их словам, этот показатель может выступать надежным маркером для диагностики таких нарушений, как диабет, ожирение и рак.Электромагнитное терагерцевое излучение, как объяснили исследователи, наиболее чувствительно к содержанию и типу связи молекул воды в биологических тканях. Анализ с помощью такого излучения может стать основой высокоточного неинвазивного метода диагностики.Такую методику в настоящее время активно разрабатывают специалисты Саратовского национального исследовательского государственного университета имени Н.Г. Чернышевского и Национального исследовательского Томского государственного университета. По их словам, им удалось перейти от экспериментальных исследований к квантово-механическому моделированию механизмов оценки вероятности связывания молекул воды в патологических тканях.По словам авторов исследования, результаты моделирования успешно подтвердили экспериментальные данные, полученные ранее с помощью терагерцового спектрометра.Молекулярное моделирование спектров поглощения жировой ткани с использованием методов квантовой химии позволило установить надежное соответствие между результатами измерений и моделированием, рассказали ученые. Была установлена связь между видом спектра поглощения и процентным содержанием различных типов воды в ткани."Для более полного соответствия экспериментальных и теоретических спектров оптической плотности исследуемых образцов необходимо принять во внимание эффекты, связанные с подавлением рассеяния терагерцового излучения на структурах ткани. Мы продолжаем работу в этом направлении", – сообщила Ирина Янина.В дальнейшем научный коллектив ТГУ и СГУ намерен провести исследования содержания воды разных типов в жировых тканях с применением спектров комбинационного рассеяния, что позволит повысить эффективность диагностики различных патологий.

https://ria.ru/20211217/sgu-1764040397.html

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навигатор абитуриента, россия, университетская наука, саратовский национальный исследовательский государственный университет имени н.г. чернышевского , томский государственный университет, биология