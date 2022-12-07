https://ria.ru/20221207/sgu-1836742611.html
В России учатся диагностировать рак и диабет по составу воды в организме
В России учатся диагностировать рак и диабет по составу воды в организме - РИА Новости, 07.12.2022
В России учатся диагностировать рак и диабет по составу воды в организме
Уникальную неинвазивную методику диагностики рака, диабета и ожирения разрабатывают ученые СГУ и ТГУ. По их словам, новый подход основан на анализе содержания в РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T09:00
2022-12-07T09:00
2022-12-07T09:01
наука
навигатор абитуриента
россия
университетская наука
саратовский национальный исследовательский государственный университет имени н.г. чернышевского
томский государственный университет
биология
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Уникальную неинвазивную методику диагностики рака, диабета и ожирения разрабатывают ученые СГУ и ТГУ. По их словам, новый подход основан на анализе содержания в тканях организма свободных и связанных молекул воды. Статья опубликована в журнале Diagnostics.Здоровые и патологические ткани в организме человека можно различить по содержанию в них свободных и связанных молекул воды, рассказали специалисты. По их словам, этот показатель может выступать надежным маркером для диагностики таких нарушений, как диабет, ожирение и рак.Электромагнитное терагерцевое излучение, как объяснили исследователи, наиболее чувствительно к содержанию и типу связи молекул воды в биологических тканях. Анализ с помощью такого излучения может стать основой высокоточного неинвазивного метода диагностики.Такую методику в настоящее время активно разрабатывают специалисты Саратовского национального исследовательского государственного университета имени Н.Г. Чернышевского и Национального исследовательского Томского государственного университета. По их словам, им удалось перейти от экспериментальных исследований к квантово-механическому моделированию механизмов оценки вероятности связывания молекул воды в патологических тканях.По словам авторов исследования, результаты моделирования успешно подтвердили экспериментальные данные, полученные ранее с помощью терагерцового спектрометра.Молекулярное моделирование спектров поглощения жировой ткани с использованием методов квантовой химии позволило установить надежное соответствие между результатами измерений и моделированием, рассказали ученые. Была установлена связь между видом спектра поглощения и процентным содержанием различных типов воды в ткани."Для более полного соответствия экспериментальных и теоретических спектров оптической плотности исследуемых образцов необходимо принять во внимание эффекты, связанные с подавлением рассеяния терагерцового излучения на структурах ткани. Мы продолжаем работу в этом направлении", – сообщила Ирина Янина.В дальнейшем научный коллектив ТГУ и СГУ намерен провести исследования содержания воды разных типов в жировых тканях с применением спектров комбинационного рассеяния, что позволит повысить эффективность диагностики различных патологий.
https://ria.ru/20211217/sgu-1764040397.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
навигатор абитуриента, россия, университетская наука, саратовский национальный исследовательский государственный университет имени н.г. чернышевского , томский государственный университет, биология
Наука, Навигатор абитуриента, Россия, Университетская наука, Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского , Томский государственный университет, биология
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости.
Уникальную неинвазивную методику диагностики рака, диабета и ожирения разрабатывают ученые СГУ
и ТГУ. По их словам, новый подход основан на анализе содержания в тканях организма свободных и связанных молекул воды. Статья опубликована в журнале Diagnostics
.
Здоровые и патологические ткани в организме человека можно различить по содержанию в них свободных и связанных молекул воды, рассказали специалисты. По их словам, этот показатель может выступать надежным маркером для диагностики таких нарушений, как диабет, ожирение и рак.
Электромагнитное терагерцевое излучение, как объяснили исследователи, наиболее чувствительно к содержанию и типу связи молекул воды в биологических тканях. Анализ с помощью такого излучения может стать основой высокоточного неинвазивного метода диагностики.
Такую методику в настоящее время активно разрабатывают специалисты Саратовского национального исследовательского государственного университета имени Н.Г. Чернышевского и Национального исследовательского Томского государственного университета. По их словам, им удалось перейти от экспериментальных исследований к квантово-механическому моделированию механизмов оценки вероятности связывания молекул воды в патологических тканях.
"Мы провели измерение и моделирование оптических свойств нагреваемой ткани и ее компонентов в терагерцовом диапазоне, используя в качестве модельной ткани жировую ткань. Соотношение между различными типами воды является маркером липолиза, который происходит с разной скоростью для клеток в норме и при патологии", – рассказала доцент кафедры оптики и биофотоники СГУ Ирина Янина.
По словам авторов исследования, результаты моделирования успешно подтвердили экспериментальные данные, полученные ранее с помощью терагерцового спектрометра.
Молекулярное моделирование спектров поглощения жировой ткани с использованием методов квантовой химии позволило установить надежное соответствие между результатами измерений и моделированием, рассказали ученые. Была установлена связь между видом спектра поглощения и процентным содержанием различных типов воды в ткани.
"Для более полного соответствия экспериментальных и теоретических спектров оптической плотности исследуемых образцов необходимо принять во внимание эффекты, связанные с подавлением рассеяния терагерцового излучения на структурах ткани. Мы продолжаем работу в этом направлении", – сообщила Ирина Янина.
В дальнейшем научный коллектив ТГУ и СГУ намерен провести исследования содержания воды разных типов в жировых тканях с применением спектров комбинационного рассеяния, что позволит повысить эффективность диагностики различных патологий.