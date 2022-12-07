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В России учатся диагностировать рак и диабет по составу воды в организме - РИА Новости, 07.12.2022
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Наука
https://ria.ru/20221207/sgu-1836742611.html
В России учатся диагностировать рак и диабет по составу воды в организме
В России учатся диагностировать рак и диабет по составу воды в организме - РИА Новости, 07.12.2022
В России учатся диагностировать рак и диабет по составу воды в организме
Уникальную неинвазивную методику диагностики рака, диабета и ожирения разрабатывают ученые СГУ и ТГУ. По их словам, новый подход основан на анализе содержания в РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T09:00
2022-12-07T09:01
наука
навигатор абитуриента
россия
университетская наука
саратовский национальный исследовательский государственный университет имени н.г. чернышевского
томский государственный университет
биология
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Уникальную неинвазивную методику диагностики рака, диабета и ожирения разрабатывают ученые СГУ и ТГУ. По их словам, новый подход основан на анализе содержания в тканях организма свободных и связанных молекул воды. Статья опубликована в журнале Diagnostics.Здоровые и патологические ткани в организме человека можно различить по содержанию в них свободных и связанных молекул воды, рассказали специалисты. По их словам, этот показатель может выступать надежным маркером для диагностики таких нарушений, как диабет, ожирение и рак.Электромагнитное терагерцевое излучение, как объяснили исследователи, наиболее чувствительно к содержанию и типу связи молекул воды в биологических тканях. Анализ с помощью такого излучения может стать основой высокоточного неинвазивного метода диагностики.Такую методику в настоящее время активно разрабатывают специалисты Саратовского национального исследовательского государственного университета имени Н.Г. Чернышевского и Национального исследовательского Томского государственного университета. По их словам, им удалось перейти от экспериментальных исследований к квантово-механическому моделированию механизмов оценки вероятности связывания молекул воды в патологических тканях.По словам авторов исследования, результаты моделирования успешно подтвердили экспериментальные данные, полученные ранее с помощью терагерцового спектрометра.Молекулярное моделирование спектров поглощения жировой ткани с использованием методов квантовой химии позволило установить надежное соответствие между результатами измерений и моделированием, рассказали ученые. Была установлена связь между видом спектра поглощения и процентным содержанием различных типов воды в ткани."Для более полного соответствия экспериментальных и теоретических спектров оптической плотности исследуемых образцов необходимо принять во внимание эффекты, связанные с подавлением рассеяния терагерцового излучения на структурах ткани. Мы продолжаем работу в этом направлении", – сообщила Ирина Янина.В дальнейшем научный коллектив ТГУ и СГУ намерен провести исследования содержания воды разных типов в жировых тканях с применением спектров комбинационного рассеяния, что позволит повысить эффективность диагностики различных патологий.
https://ria.ru/20211217/sgu-1764040397.html
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навигатор абитуриента, россия, университетская наука, саратовский национальный исследовательский государственный университет имени н.г. чернышевского , томский государственный университет, биология
Наука, Навигатор абитуриента, Россия, Университетская наука, Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского , Томский государственный университет, биология
09:00 07.12.2022 (обновлено: 09:01 07.12.2022)
 

В России учатся диагностировать рак и диабет по составу воды в организме

© Фото : Управление медиакоммуникаций СГУРабота с оптическим когерентным томографом
Работа с оптическим когерентным томографом - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
© Фото : Управление медиакоммуникаций СГУ
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Уникальную неинвазивную методику диагностики рака, диабета и ожирения разрабатывают ученые СГУ и ТГУ. По их словам, новый подход основан на анализе содержания в тканях организма свободных и связанных молекул воды. Статья опубликована в журнале Diagnostics.
Здоровые и патологические ткани в организме человека можно различить по содержанию в них свободных и связанных молекул воды, рассказали специалисты. По их словам, этот показатель может выступать надежным маркером для диагностики таких нарушений, как диабет, ожирение и рак.
Cтарший научный сотрудник Лаборатории биомедицинской фотоакустики О.А. Иноземцева за работой - РИА Новости, 1920, 17.12.2021
17 декабря 2021, 07:11Наука
Ученые нашли эффективный метод поиска раковых клеток в крови
Электромагнитное терагерцевое излучение, как объяснили исследователи, наиболее чувствительно к содержанию и типу связи молекул воды в биологических тканях. Анализ с помощью такого излучения может стать основой высокоточного неинвазивного метода диагностики.
Такую методику в настоящее время активно разрабатывают специалисты Саратовского национального исследовательского государственного университета имени Н.Г. Чернышевского и Национального исследовательского Томского государственного университета. По их словам, им удалось перейти от экспериментальных исследований к квантово-механическому моделированию механизмов оценки вероятности связывания молекул воды в патологических тканях.

"Мы провели измерение и моделирование оптических свойств нагреваемой ткани и ее компонентов в терагерцовом диапазоне, используя в качестве модельной ткани жировую ткань. Соотношение между различными типами воды является маркером липолиза, который происходит с разной скоростью для клеток в норме и при патологии", – рассказала доцент кафедры оптики и биофотоники СГУ Ирина Янина.

По словам авторов исследования, результаты моделирования успешно подтвердили экспериментальные данные, полученные ранее с помощью терагерцового спектрометра.
Молекулярное моделирование спектров поглощения жировой ткани с использованием методов квантовой химии позволило установить надежное соответствие между результатами измерений и моделированием, рассказали ученые. Была установлена связь между видом спектра поглощения и процентным содержанием различных типов воды в ткани.
© Фото : Управление медиакоммуникаций СГУИрина Янина демонстрирует визуализацию различных слоёв кожи с помощью ОКТ
Ирина Янина демонстрирует визуализацию различных слоёв кожи с помощью ОКТ - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
© Фото : Управление медиакоммуникаций СГУ
Ирина Янина демонстрирует визуализацию различных слоёв кожи с помощью ОКТ
"Для более полного соответствия экспериментальных и теоретических спектров оптической плотности исследуемых образцов необходимо принять во внимание эффекты, связанные с подавлением рассеяния терагерцового излучения на структурах ткани. Мы продолжаем работу в этом направлении", – сообщила Ирина Янина.
В дальнейшем научный коллектив ТГУ и СГУ намерен провести исследования содержания воды разных типов в жировых тканях с применением спектров комбинационного рассеяния, что позволит повысить эффективность диагностики различных патологий.
Исследования в лаборатории - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
30 ноября, 03:00Наука
В России разработали новую систему для борьбы с раком
 
НаукаНавигатор абитуриентаРоссияУниверситетская наукаСаратовский национальный исследовательский государственный университет имени Н.Г. ЧернышевскогоТомский государственный университетбиология
 
 
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