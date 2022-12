https://ria.ru/20221207/sfu-1836585225.html

Ученые создали молекулу-"светлячка" для адресной доставки лекарств

Ученые создали молекулу-"светлячка" для адресной доставки лекарств - РИА Новости, 07.12.2022

Ученые создали молекулу-"светлячка" для адресной доставки лекарств

Новую транспортную молекулу с "маячками" для визуализации адресной доставки лекарств разработали ученые СФУ. По их словам, предложенное вещество гипоаллергенно, РИА Новости, 07.12.2022

2022-12-07T03:00

2022-12-07T03:00

2022-12-07T03:00

наука

навигатор абитуриента

университетская наука

сибирский федеральный университет

россия

красноярск

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/06/1836587986_202:164:1919:1130_1920x0_80_0_0_de82fad06f23848264bc10ba35471448.jpg

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Новую транспортную молекулу с "маячками" для визуализации адресной доставки лекарств разработали ученые СФУ. По их словам, предложенное вещество гипоаллергенно, укрепляет иммунитет, имеет низкую токсичность и обладает рядом других полезных качеств. Результаты опубликованы в журнале Bulletin of the Russian Academy of Sciences: Physics.Биологически совместимые полимеры сами по себе не способны к флуоресценции, то есть свечению, рассказали ученые. Сделав такие полимеры флуоресцирующими, можно создать инструменты для их визуализации в различных медико-биологических системах.Такие соединения можно использовать, например, в качестве транспортного средства для доставки лекарств в организм или в качестве сенсора, чувствительного к температуре или кислотно-щелочному балансу среды, объяснили специалисты.При создании таких соединений важно не перегрузить светящимися "маячками" функциональную молекулу, которая должна будет нести на себе действующий препарат. Также важно, чтобы такие системы были низкотоксичными и гипоаллергенными, подчеркнули исследователи.Команда ученых Сибирского федерального университета (СФУ) предложила в качестве основы для светящегося полимера арабиногалактан — природный водорастворимый полисахарид, получаемый из лиственницы сибирской. Это вещество хорошо проникает через мембраны живых клеток, благотворно влияет на иммунитет и имеет ряд других полезных свойств.По словам ученых, полученные водорастворимые комплексы могут быть использованы для создания более сложных систем с несколькими "маячками"-люминофорами."Оказалось, что "пришить" светящийся краситель на полимер можно с помощью нескольких межмолекулярных механизмов. Полученные данные о квантовых выходах при флуоресценции будут полезны в фундаментальных исследованиях флуоресценции", — отметила профессор базовой кафедры фотоники и лазерных технологий СФУ Евгения Слюсарева.Работа выполнена при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, проекты № FSRZ-2020-0008 и МК‒995.2022.1.2.

https://ria.ru/20221205/sgu-1835929418.html

https://ria.ru/20221031/tmu-1827563743.html

россия

красноярск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

навигатор абитуриента, университетская наука, сибирский федеральный университет, россия, красноярск