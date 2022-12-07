https://ria.ru/20221207/sanktsii-1837086854.html

Кулеба призвал Борреля ввести санкции против российского ракетостроения

Кулеба призвал Борреля ввести санкции против российского ракетостроения - РИА Новости, 07.12.2022

Кулеба призвал Борреля ввести санкции против российского ракетостроения

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба написал письмо главе евродипломатии Жозепу Боррелю с просьбой ввести санкции в отношении российского ракетного... РИА Новости, 07.12.2022

2022-12-07T22:44

2022-12-07T22:44

2022-12-07T22:44

специальная военная операция на украине

жозеп боррель

дмитрий кулеба

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба написал письмо главе евродипломатии Жозепу Боррелю с просьбой ввести санкции в отношении российского ракетного производства.Ранее Европейская комиссия представила предложения по новому, девятому по счету санкционному пакету против России, в который, как ожидается, войдут три новых банка, включая Всероссийский банк развития регионов, а также почти 200 фигурантов.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины и последовательно ввел в действие уже восемь санкционных пакетов, которые включают как персональные, так и секторальные экономические ограничительные меры. Это привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.

https://ria.ru/20221207/sanktsii-1837067403.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

жозеп боррель, дмитрий кулеба, владимир путин, россия, украина, европа, twitter, всероссийский банк развития регионов