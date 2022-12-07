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Кулеба призвал Борреля ввести санкции против российского ракетостроения - РИА Новости, 07.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221207/sanktsii-1837086854.html
Кулеба призвал Борреля ввести санкции против российского ракетостроения
Кулеба призвал Борреля ввести санкции против российского ракетостроения - РИА Новости, 07.12.2022
Кулеба призвал Борреля ввести санкции против российского ракетостроения
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба написал письмо главе евродипломатии Жозепу Боррелю с просьбой ввести санкции в отношении российского ракетного... РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T22:44
2022-12-07T22:44
специальная военная операция на украине
жозеп боррель
дмитрий кулеба
владимир путин
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба написал письмо главе евродипломатии Жозепу Боррелю с просьбой ввести санкции в отношении российского ракетного производства.Ранее Европейская комиссия представила предложения по новому, девятому по счету санкционному пакету против России, в который, как ожидается, войдут три новых банка, включая Всероссийский банк развития регионов, а также почти 200 фигурантов.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины и последовательно ввел в действие уже восемь санкционных пакетов, которые включают как персональные, так и секторальные экономические ограничительные меры. Это привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
https://ria.ru/20221207/sanktsii-1837067403.html
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жозеп боррель, дмитрий кулеба, владимир путин, россия, украина, европа, twitter, всероссийский банк развития регионов
Специальная военная операция на Украине, Жозеп Боррель, Дмитрий Кулеба, Владимир Путин, Россия, Украина, Европа, Twitter, Всероссийский банк развития регионов
22:44 07.12.2022
 
Кулеба призвал Борреля ввести санкции против российского ракетостроения

Кулеба попросил Борреля ввести жесткие санкции в отношении ракетного производства России

© AP Photo / Valentyn OgirenkoМинистр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
© AP Photo / Valentyn Ogirenko
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Архивное фото
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба написал письмо главе евродипломатии Жозепу Боррелю с просьбой ввести санкции в отношении российского ракетного производства.
"Сегодня я отправил письмо Жозепу Боррелю с предложением ввести жесткие санкции в отношении ракетного производства России и всего, что используется для пуска смертоносных ракет", - написал он в Twitter.
Ранее Европейская комиссия представила предложения по новому, девятому по счету санкционному пакету против России, в который, как ожидается, войдут три новых банка, включая Всероссийский банк развития регионов, а также почти 200 фигурантов.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины и последовательно ввел в действие уже восемь санкционных пакетов, которые включают как персональные, так и секторальные экономические ограничительные меры. Это привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
Вчера, 20:10Специальная военная операция на Украине
Еврокомиссия представила девятый пакет антироссийских санкций
 
Специальная военная операция на УкраинеЖозеп БоррельДмитрий КулебаВладимир ПутинРоссияУкраинаЕвропаTwitterВсероссийский банк развития регионов
 
 
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