Кулеба призвал Борреля ввести санкции против российского ракетостроения
Кулеба попросил Борреля ввести жесткие санкции в отношении ракетного производства России
© AP Photo / Valentyn OgirenkoМинистр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
© AP Photo / Valentyn Ogirenko
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Архивное фото
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба написал письмо главе евродипломатии Жозепу Боррелю с просьбой ввести санкции в отношении российского ракетного производства.
"Сегодня я отправил письмо Жозепу Боррелю с предложением ввести жесткие санкции в отношении ракетного производства России и всего, что используется для пуска смертоносных ракет", - написал он в Twitter.
Ранее Европейская комиссия представила предложения по новому, девятому по счету санкционному пакету против России, в который, как ожидается, войдут три новых банка, включая Всероссийский банк развития регионов, а также почти 200 фигурантов.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины и последовательно ввел в действие уже восемь санкционных пакетов, которые включают как персональные, так и секторальные экономические ограничительные меры. Это привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.