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СМИ: Великобритания объявит о новом пакете санкций против России в пятницу - РИА Новости, 07.12.2022
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СМИ: Великобритания объявит о новом пакете санкций против России в пятницу
СМИ: Великобритания объявит о новом пакете санкций против России в пятницу - РИА Новости, 07.12.2022
СМИ: Великобритания объявит о новом пакете санкций против России в пятницу
Великобритания в пятницу объявит о новом пакете санкций в отношении России, передает агентство Блумберг со ссылкой на осведомленные источники. РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T21:02
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великобритания
россия
экономика
всероссийский банк развития регионов
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Великобритания в пятницу объявит о новом пакете санкций в отношении России, передает агентство Блумберг со ссылкой на осведомленные источники.Ранее Европейская комиссия представила предложения по новому, девятому по счету санкционному пакету против России, в который, как ожидается, войдут три новых банка, включая Всероссийский банк развития регионов, а также почти 200 фигурантов."Соединенное Королевство отдельно объявит о новом пакете санкций в пятницу", - говорится в сообщении агентства.
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великобритания, россия, экономика, всероссийский банк развития регионов
Великобритания, Россия, Экономика, Всероссийский банк развития регионов
21:02 07.12.2022 (обновлено: 21:07 07.12.2022)
 
СМИ: Великобритания объявит о новом пакете санкций против России в пятницу

Bloomberg: Великобритания в пятницу объявит о новом пакете антироссийских санкций

© Depositphotos.com / rabbit75_depЛондон
Лондон - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
© Depositphotos.com / rabbit75_dep
Лондон. Архивное фото
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Великобритания в пятницу объявит о новом пакете санкций в отношении России, передает агентство Блумберг со ссылкой на осведомленные источники.
Ранее Европейская комиссия представила предложения по новому, девятому по счету санкционному пакету против России, в который, как ожидается, войдут три новых банка, включая Всероссийский банк развития регионов, а также почти 200 фигурантов.
"Соединенное Королевство отдельно объявит о новом пакете санкций в пятницу", - говорится в сообщении агентства.
 
ВеликобританияРоссияЭкономикаВсероссийский банк развития регионов
 
 
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