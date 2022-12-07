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СМИ: Великобритания объявит о новом пакете санкций против России в пятницу
СМИ: Великобритания объявит о новом пакете санкций против России в пятницу - РИА Новости, 07.12.2022
СМИ: Великобритания объявит о новом пакете санкций против России в пятницу
Великобритания в пятницу объявит о новом пакете санкций в отношении России, передает агентство Блумберг со ссылкой на осведомленные источники. РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T21:02
2022-12-07T21:02
2022-12-07T21:07
великобритания
россия
экономика
всероссийский банк развития регионов
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Великобритания в пятницу объявит о новом пакете санкций в отношении России, передает агентство Блумберг со ссылкой на осведомленные источники.Ранее Европейская комиссия представила предложения по новому, девятому по счету санкционному пакету против России, в который, как ожидается, войдут три новых банка, включая Всероссийский банк развития регионов, а также почти 200 фигурантов."Соединенное Королевство отдельно объявит о новом пакете санкций в пятницу", - говорится в сообщении агентства.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
великобритания, россия, экономика, всероссийский банк развития регионов
Великобритания, Россия, Экономика, Всероссийский банк развития регионов
21:02 07.12.2022 (обновлено: 21:07 07.12.2022)
СМИ: Великобритания объявит о новом пакете санкций против России в пятницу
Bloomberg: Великобритания в пятницу объявит о новом пакете антироссийских санкций