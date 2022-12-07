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СМИ: Великобритания объявит о новом пакете санкций против России в пятницу

СМИ: Великобритания объявит о новом пакете санкций против России в пятницу - РИА Новости, 07.12.2022

СМИ: Великобритания объявит о новом пакете санкций против России в пятницу

Великобритания в пятницу объявит о новом пакете санкций в отношении России, передает агентство Блумберг со ссылкой на осведомленные источники. РИА Новости, 07.12.2022

2022-12-07T21:02

2022-12-07T21:02

2022-12-07T21:07

великобритания

россия

экономика

всероссийский банк развития регионов

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Великобритания в пятницу объявит о новом пакете санкций в отношении России, передает агентство Блумберг со ссылкой на осведомленные источники.Ранее Европейская комиссия представила предложения по новому, девятому по счету санкционному пакету против России, в который, как ожидается, войдут три новых банка, включая Всероссийский банк развития регионов, а также почти 200 фигурантов."Соединенное Королевство отдельно объявит о новом пакете санкций в пятницу", - говорится в сообщении агентства.

великобритания

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

великобритания, россия, экономика, всероссийский банк развития регионов