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Шесть стран ЕС призвали ЕК скорректировать антироссийские санкции, пишет FT - РИА Новости, 07.12.2022
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Шесть стран ЕС призвали ЕК скорректировать антироссийские санкции, пишет FT
Шесть стран ЕС призвали ЕК скорректировать антироссийские санкции, пишет FT - РИА Новости, 07.12.2022
Шесть стран ЕС призвали ЕК скорректировать антироссийские санкции, пишет FT
Ведущие страны Евросоюза призывают Брюссель скорректировать санкции против России так, чтобы они не мешали поставкам продовольствия и удобрений, пишет Financial РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T15:57
2022-12-07T17:07
цены на нефть
франция
россия
еврокомиссия
евросоюз
германия
брюссель
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Ведущие страны Евросоюза призывают Брюссель скорректировать санкции против России так, чтобы они не мешали поставкам продовольствия и удобрений, пишет Financial Times со ссылкой на документы.С критикой действующих ограничений выступили Франция, Германия, Нидерланды, Испания, Бельгия и Португалия. Как утверждает газета, хотя Еврокомиссия представила рекомендации по провозу российского зерна и удобрений, правительства некоторых стран и транспортные операторы считают их недостаточно надежными, чтобы гарантировать правовую защиту."Нынешняя правовая ситуация способствует критике санкций, которые фактически препятствуют торговле продовольствием и удобрениями", — говорится в документе, составленном представителями шести стран.По словами авторов меморандума, иногда продовольственные грузы задерживаются в европейских портах дольше, чем необходимо, потому что компании опасаются участвовать в сделках, связанных с россиянами из санкционного списка. В целом, по их мнению, сложилась "нежелательная ситуация", когда Евросоюз относится к сельскохозяйственным сделкам с Россией строже, чем США и Великобритания."Это противоречит общей политике ЕС в области продовольственной безопасности", — цитирует издание документ.Поэтому авторы просят внести в санкции четкие уточнения, которые освободят от ответственности "средства или экономические ресурсы", нужные для закупки, импорта, экспорта или транспортировки сельскохозяйственной и продовольственной продукции.После начала российской военной спецоперации на Украине ЕС ввел против Москвы уже восемь пакетов санкций и сейчас готовится к обсуждению девятого. Некоторые государства хотят воспользоваться этим для внесения поправок, касающихся продовольствия и удобрений, пишет FT.Как отмечал президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, но санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Тем не менее, по словам главы государства, подорвать финансовую стабильность России не удалось, а Европа сама зашла в санкционный тупик.
https://ria.ru/20221207/vengriya-1836945959.html
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цены на нефть, франция, россия, еврокомиссия, евросоюз, германия, брюссель, санкции в отношении россии
Цены на нефть, Франция, Россия, Еврокомиссия, Евросоюз, Германия, Брюссель, Санкции в отношении России
15:57 07.12.2022 (обновлено: 17:07 07.12.2022)
 
Шесть стран ЕС призвали ЕК скорректировать антироссийские санкции, пишет FT

FT: страны ЕС призвали ЕК изменить санкции против России, мешающие поставкам удобрений

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Ведущие страны Евросоюза призывают Брюссель скорректировать санкции против России так, чтобы они не мешали поставкам продовольствия и удобрений, пишет Financial Times со ссылкой на документы.
С критикой действующих ограничений выступили Франция, Германия, Нидерланды, Испания, Бельгия и Португалия. Как утверждает газета, хотя Еврокомиссия представила рекомендации по провозу российского зерна и удобрений, правительства некоторых стран и транспортные операторы считают их недостаточно надежными, чтобы гарантировать правовую защиту.
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"Нынешняя правовая ситуация способствует критике санкций, которые фактически препятствуют торговле продовольствием и удобрениями", — говорится в документе, составленном представителями шести стран.
По словами авторов меморандума, иногда продовольственные грузы задерживаются в европейских портах дольше, чем необходимо, потому что компании опасаются участвовать в сделках, связанных с россиянами из санкционного списка. В целом, по их мнению, сложилась "нежелательная ситуация", когда Евросоюз относится к сельскохозяйственным сделкам с Россией строже, чем США и Великобритания.
"Это противоречит общей политике ЕС в области продовольственной безопасности", — цитирует издание документ.
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После начала российской военной спецоперации на Украине ЕС ввел против Москвы уже восемь пакетов санкций и сейчас готовится к обсуждению девятого. Некоторые государства хотят воспользоваться этим для внесения поправок, касающихся продовольствия и удобрений, пишет FT.
Как отмечал президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, но санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Тем не менее, по словам главы государства, подорвать финансовую стабильность России не удалось, а Европа сама зашла в санкционный тупик.
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