https://ria.ru/20221207/sanktsii-1836883627.html

МИД рассказал об ответных мерах России на девятый пакет санкций ЕС

МИД рассказал об ответных мерах России на девятый пакет санкций ЕС - РИА Новости, 07.12.2022

МИД рассказал об ответных мерах России на девятый пакет санкций ЕС

Ответом Москвы на 9 пакет санкций ЕС станут встречные ограничительные меры, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Грушко. РИА Новости, 07.12.2022

2022-12-07T10:59

2022-12-07T10:59

2022-12-07T11:06

москва

евросоюз

санкции в отношении россии

в мире

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Ответом Москвы на 9 пакет санкций ЕС станут встречные ограничительные меры, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Грушко."Естественно будем рассматривать встречные ограничительные меры, если это будет в наших интересах",- сказал Грушко, отвечая на вопрос, как в Москве оценивают новые меры ЕС, которые обсуждаются в рамках 9 пакета санкций."Дело в том, что Евросоюз и другие страны Запада уже перешли черту рационального поведения, и большинство этих санкций, хотя они объявляются как направленные против России, на самом деле начинают затрагивать фундаментальные интересы самих европейцев. Они пилят сук, на котором сидят",- отметил Грушко.

https://ria.ru/20221206/finpomosch-1836734743.html

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москва, евросоюз, санкции в отношении россии, в мире