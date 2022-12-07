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МИД рассказал об ответных мерах России на девятый пакет санкций ЕС - РИА Новости, 07.12.2022
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МИД рассказал об ответных мерах России на девятый пакет санкций ЕС
МИД рассказал об ответных мерах России на девятый пакет санкций ЕС - РИА Новости, 07.12.2022
МИД рассказал об ответных мерах России на девятый пакет санкций ЕС
Ответом Москвы на 9 пакет санкций ЕС станут встречные ограничительные меры, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Грушко. РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T10:59
2022-12-07T11:06
москва
евросоюз
санкции в отношении россии
в мире
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Ответом Москвы на 9 пакет санкций ЕС станут встречные ограничительные меры, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Грушко."Естественно будем рассматривать встречные ограничительные меры, если это будет в наших интересах",- сказал Грушко, отвечая на вопрос, как в Москве оценивают новые меры ЕС, которые обсуждаются в рамках 9 пакета санкций."Дело в том, что Евросоюз и другие страны Запада уже перешли черту рационального поведения, и большинство этих санкций, хотя они объявляются как направленные против России, на самом деле начинают затрагивать фундаментальные интересы самих европейцев. Они пилят сук, на котором сидят",- отметил Грушко.
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москва, евросоюз, санкции в отношении россии, в мире
Москва, Евросоюз, Санкции в отношении России, В мире
10:59 07.12.2022 (обновлено: 11:06 07.12.2022)
 
МИД рассказал об ответных мерах России на девятый пакет санкций ЕС

Грушко: ответом России на девятый пакет санкций ЕС станут встречные ограничения

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России
Здание Министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Министерства иностранных дел России. Архивное фото
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Ответом Москвы на 9 пакет санкций ЕС станут встречные ограничительные меры, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Грушко.
"Естественно будем рассматривать встречные ограничительные меры, если это будет в наших интересах",- сказал Грушко, отвечая на вопрос, как в Москве оценивают новые меры ЕС, которые обсуждаются в рамках 9 пакета санкций.
"Дело в том, что Евросоюз и другие страны Запада уже перешли черту рационального поведения, и большинство этих санкций, хотя они объявляются как направленные против России, на самом деле начинают затрагивать фундаментальные интересы самих европейцев. Они пилят сук, на котором сидят",- отметил Грушко.
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