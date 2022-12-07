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Захарова прокомментировала возможные новые санкции ЕС против России
Захарова прокомментировала возможные новые санкции ЕС против России - РИА Новости, 07.12.2022
Захарова прокомментировала возможные новые санкции ЕС против России
Москва даст ответ на любые санкции, исходя из своих интересов, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя проработку Евросоюзом... РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T09:27
2022-12-07T09:27
2022-12-07T09:27
мария захарова
россия
евросоюз
санкции в отношении россии
в мире
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Москва даст ответ на любые санкции, исходя из своих интересов, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя проработку Евросоюзом нового пакета ограничений против России."Вы прекрасно знаете, что на любые санкции даётся соразмерный, исходя из интересов нашей страны, ответ, проработанный в межведомственных форматах, согласованный, выверенный и так далее", - сказала Захарова в эфире радио Sputnik.По ее словам, Россия научилась жить в условиях санкций.
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мария захарова, россия, евросоюз, санкции в отношении россии, в мире
Мария Захарова, Россия, Евросоюз, Санкции в отношении России, В мире
Захарова прокомментировала возможные новые санкции ЕС против России
Захарова: на любые санкции ЕС будет дан ответ с учетом интересов России