https://ria.ru/20221207/samolety-1836978151.html

Иностранные "дочки" организаций смогут регистрировать права на самолеты

Иностранные "дочки" организаций смогут регистрировать права на самолеты - РИА Новости, 07.12.2022

Иностранные "дочки" организаций смогут регистрировать права на самолеты

Правительство РФ установило возможность регистрации прав на самолеты для иностранных "дочек" российских организаций, сообщает кабмин. РИА Новости, 07.12.2022

2022-12-07T15:46

2022-12-07T15:46

2022-12-07T15:49

экономика

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/08/1782551215_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_e1bcbfb3e398df8ec9980a25bad20021.jpg

МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Правительство РФ установило возможность регистрации прав на самолеты для иностранных "дочек" российских организаций, сообщает кабмин."Правительство установило возможность регистрации прав на самолеты для иностранных "дочек" российских организаций. Отечественные авиакомпании смогут продолжить эксплуатировать самолеты, взятые в лизинг или аренду у зарубежных "дочек" российских юридических лиц", - говорится в сообщении.Как уточняется, документ позволит зарубежным "дочкам" российских организаций регистрировать права собственности на принадлежащие им самолеты в Едином государственном реестре прав на воздушные гражданские суда и сделок с ними. Основанием для регистрации послужат копии учредительных и правоустанавливающих документов. Страхование, перестрахование и техническое обслуживание бортов также будет осуществляться на территории РФ."Решение принято из-за санкционного давления, которое затронуло зарубежные "дочки" российских юридических лиц. Подписанное постановление поможет избежать проблем с дальнейшей эксплуатацией их самолетов, а также позволит сохранить парк воздушных судов для пассажирских авиаперевозок", - отмечает кабмин.Ранее правительство определило порядок дальнейшей эксплуатации иностранных самолётов российскими перевозчиками, установив возможность для отечественных авиакомпаний зарегистрировать права собственности на самолёты, взятые в лизинг или аренду у зарубежных партнёров.

https://ria.ru/20221127/vrach-1834615124.html

https://ria.ru/20221201/aeroflot-1835474763.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия