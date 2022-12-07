Рейтинг@Mail.ru
Сафронов пока не планирует просить Путина о помиловании - РИА Новости, 07.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221207/safronov-1837034343.html
Сафронов пока не планирует просить Путина о помиловании
Сафронов пока не планирует просить Путина о помиловании - РИА Новости, 07.12.2022
Сафронов пока не планирует просить Путина о помиловании
Осужденный за госизмену советник главы "Роскосмоса" Иван Сафронов пока не планирует обращаться к президенту России Владимиру Путину с прошением о помиловании,... РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T17:56
2022-12-07T17:57
иван сафронов
владимир путин
россия
роскосмос
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/07/1837031692_0:0:3136:1764_1920x0_80_0_0_0561273e3cdfda74961c3d0d371e7c83.jpg
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Осужденный за госизмену советник главы "Роскосмоса" Иван Сафронов пока не планирует обращаться к президенту России Владимиру Путину с прошением о помиловании, сообщил РИА Новости адвокат Дмитрий Катчев."Мы сначала дождемся кассационное рассмотрение жалобы на приговор, тогда и вернемся к этому разговору, пока принято такое решение", - рассказал собеседник агентства.Сегодня Первый апелляционный суд общей юрисдикции признал законным 22-летний приговор Сафронову за госизмену.Согласно закону, подать прошение о помиловании может каждый осужденный. Изначально оно обрабатывается комиссией по вопросам помилования. Заключение этого органа вместе с другими документами далее направляется президенту на рассмотрение в том случае, если комиссия не примет решение отклонить прошение. В законодательных актах РФ не закреплено, что осужденный должен признать свою вину, чтобы подать на помилование, однако на практике без данного фактора прошения отклоняются.
https://ria.ru/20220907/safronov-1815095969.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/07/1837031692_405:0:3136:2048_1920x0_80_0_0_26338319ce22e355f9f1fa83b2e778df.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
иван сафронов, владимир путин, россия, роскосмос, политика
Иван Сафронов, Владимир Путин, Россия, Роскосмос, Политика
17:56 07.12.2022 (обновлено: 17:57 07.12.2022)
 
Сафронов пока не планирует просить Путина о помиловании

Адвокат Сафронова заявил, что он пока не планирует просить Путина о помиловании

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкБывший советник главы "Роскосмоса" Иван Сафронов в Первом апелляционном суде общей юрисдикции в Москве
Бывший советник главы Роскосмоса Иван Сафронов в Первом апелляционном суде общей юрисдикции в Москве - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Бывший советник главы "Роскосмоса" Иван Сафронов в Первом апелляционном суде общей юрисдикции в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Осужденный за госизмену советник главы "Роскосмоса" Иван Сафронов пока не планирует обращаться к президенту России Владимиру Путину с прошением о помиловании, сообщил РИА Новости адвокат Дмитрий Катчев.
"Мы сначала дождемся кассационное рассмотрение жалобы на приговор, тогда и вернемся к этому разговору, пока принято такое решение", - рассказал собеседник агентства.
Сегодня Первый апелляционный суд общей юрисдикции признал законным 22-летний приговор Сафронову за госизмену.
Согласно закону, подать прошение о помиловании может каждый осужденный. Изначально оно обрабатывается комиссией по вопросам помилования. Заключение этого органа вместе с другими документами далее направляется президенту на рассмотрение в том случае, если комиссия не примет решение отклонить прошение. В законодательных актах РФ не закреплено, что осужденный должен признать свою вину, чтобы подать на помилование, однако на практике без данного фактора прошения отклоняются.
Иван Сафронов в суде - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
7 сентября, 12:38
Путин прокомментировал приговор Сафронову
 
Иван СафроновВладимир ПутинРоссияРоскосмосПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала