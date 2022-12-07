https://ria.ru/20221207/safronov-1837034343.html
Сафронов пока не планирует просить Путина о помиловании
Сафронов пока не планирует просить Путина о помиловании - РИА Новости, 07.12.2022
Сафронов пока не планирует просить Путина о помиловании
Осужденный за госизмену советник главы "Роскосмоса" Иван Сафронов пока не планирует обращаться к президенту России Владимиру Путину с прошением о помиловании,... РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T17:56
2022-12-07T17:56
2022-12-07T17:57
иван сафронов
владимир путин
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роскосмос
политика
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Осужденный за госизмену советник главы "Роскосмоса" Иван Сафронов пока не планирует обращаться к президенту России Владимиру Путину с прошением о помиловании, сообщил РИА Новости адвокат Дмитрий Катчев."Мы сначала дождемся кассационное рассмотрение жалобы на приговор, тогда и вернемся к этому разговору, пока принято такое решение", - рассказал собеседник агентства.Сегодня Первый апелляционный суд общей юрисдикции признал законным 22-летний приговор Сафронову за госизмену.Согласно закону, подать прошение о помиловании может каждый осужденный. Изначально оно обрабатывается комиссией по вопросам помилования. Заключение этого органа вместе с другими документами далее направляется президенту на рассмотрение в том случае, если комиссия не примет решение отклонить прошение. В законодательных актах РФ не закреплено, что осужденный должен признать свою вину, чтобы подать на помилование, однако на практике без данного фактора прошения отклоняются.
https://ria.ru/20220907/safronov-1815095969.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
иван сафронов, владимир путин, россия, роскосмос, политика
Иван Сафронов, Владимир Путин, Россия, Роскосмос, Политика
17:56 07.12.2022 (обновлено: 17:57 07.12.2022)
Сафронов пока не планирует просить Путина о помиловании
Адвокат Сафронова заявил, что он пока не планирует просить Путина о помиловании
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Осужденный за госизмену советник главы "Роскосмоса" Иван Сафронов пока не планирует обращаться к президенту России Владимиру Путину с прошением о помиловании, сообщил РИА Новости адвокат Дмитрий Катчев.
"Мы сначала дождемся кассационное рассмотрение жалобы на приговор, тогда и вернемся к этому разговору, пока принято такое решение", - рассказал собеседник агентства.
Сегодня Первый апелляционный суд общей юрисдикции признал законным 22-летний приговор Сафронову за госизмену.
Согласно закону, подать прошение о помиловании может каждый осужденный. Изначально оно обрабатывается комиссией по вопросам помилования. Заключение этого органа вместе с другими документами далее направляется президенту на рассмотрение в том случае, если комиссия не примет решение отклонить прошение. В законодательных актах РФ не закреплено, что осужденный должен признать свою вину, чтобы подать на помилование, однако на практике без данного фактора прошения отклоняются.