https://ria.ru/20221207/safronov-1837023837.html

Суд признал приговор советнику главы "Роскосмоса" Сафронову законным

Суд признал приговор советнику главы "Роскосмоса" Сафронову законным - РИА Новости, 07.12.2022

Суд признал приговор советнику главы "Роскосмоса" Сафронову законным

Первый апелляционный суд общей юрисдикции в среду признал законным 22-летний приговор советнику главы "Роскосмоса" Ивану Сафронову по делу о государственной... РИА Новости, 07.12.2022

2022-12-07T17:29

2022-12-07T17:29

2022-12-07T17:32

роскосмос

происшествия

иван сафронов

иван павлов

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Первый апелляционный суд общей юрисдикции в среду признал законным 22-летний приговор советнику главы "Роскосмоса" Ивану Сафронову по делу о государственной измене, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Приговор Московского городского суда оставить без изменений, апелляционную жалобу – без удовлетворения", - огласила решение судебная коллегия.Таким образом, сегодня приговор вступил в законную силу, и теперь он подлежит исполнению, то есть этапированию осужденного по месту отбывания наказания.Судебное заседание, как и все предыдущие, проходило в закрытом от публики режиме. Слушателей допустили лишь до оглашения резолютивной части решения.Приговор Сафронову в 22 года колонии строгого режима - один из самых суровых в современной истории России по статье УК РФ "Госизмена". Сафронова признали виновным в двух эпизодах этого преступления.Сафронов, до перехода в "Роскосмос" занимавшийся военной и космической тематиками в газетах "Ведомости" и "Коммерсант", был задержан 7 июля 2020 года. ФСБ сообщала, что ему вменяется передача секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и "оборонке" одной из спецслужб НАТО.Защита заявляла, что следователи подозревают Сафронова в работе на чешские спецслужбы с 2012 года. Дело касается предполагаемой передачи в корыстных целях военно-технической информации о поставках вооружения для стран Африки. Конечными получателями секретных сведений, по данным следствия, были США.Кроме того, по данным защиты, в окончательном обвинении следствие вменило Сафронову еще один эпизод: передачу политологу Демури Воронину некой информации о деятельности российских военных в Сирии, которую тот уже переслал представителям Цюрихского университета и разведке ФРГ. Воронин сам является фигурантом уголовного дела о госизмене. Он был свидетелем обвинения по делу Ивана Сафронова, однако в суде дал показания, которые говорят о невиновности советника главы "Роскосмоса", утверждала защита.По данным Генпрокуратуры РФ, утверждавшей обвинительное заключение в отношении Сафронова, "документально подтверждены факты длительного, на протяжении 2015-2019 годов, выведывания и собирания Сафроновым секретной и совершенно секретной информации, в том числе в отношении военно-технического сотрудничества России с государствами ОДКБ, а также странами Ближнего Востока, Африки и Балканского полуострова".Собранные сведения, указали в ГП, Сафронов не бесплатно "систематически передавал представителям иностранных разведок, осознавая, что эта информация может быть использована государствами-участниками блока НАТО против безопасности России".Бывший журналист не согласен ни с одним из пунктов обвинения, считает свое преследование незаконным, а причастность к каким-либо преступлениям недоказанным. В ходе расследования защита заявляла, что на нее оказывается серьезное давление со стороны ФСБ, а основной его адвокат Иван Павлов* был признан иностранным агентом и стал фигурантом дела о разглашении данных следствия. В уголовное дело попал и сменивший его Дмитрий Талантов.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента

https://ria.ru/20221111/talantov-1830951162.html

https://ria.ru/20220907/safronov-1815095969.html

https://ria.ru/20220906/safronov-1814745783.html

https://ria.ru/20220905/obosnovanie-1814622293.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

роскосмос, происшествия, иван сафронов, иван павлов, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)