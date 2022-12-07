17:29 07.12.2022 (обновлено: 17:32 07.12.2022)
Суд признал приговор советнику главы "Роскосмоса" Сафронову законным
Суд признал приговор советнику главы "Роскосмоса" Сафронову по делу о госизмене законным
© РИА Новости / Пресс-служба МосгорсудаИван Сафронов, обвиняемый в государственной измене, во время заседания в Московском городском суде
Иван Сафронов, обвиняемый в государственной измене, во время заседания в Московском городском суде. Архивное фото
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Первый апелляционный суд общей юрисдикции в среду признал законным 22-летний приговор советнику главы "Роскосмоса" Ивану Сафронову по делу о государственной измене, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Приговор Московского городского суда оставить без изменений, апелляционную жалобу – без удовлетворения", - огласила решение судебная коллегия.
Таким образом, сегодня приговор вступил в законную силу, и теперь он подлежит исполнению, то есть этапированию осужденного по месту отбывания наказания.
Судебное заседание, как и все предыдущие, проходило в закрытом от публики режиме. Слушателей допустили лишь до оглашения резолютивной части решения.
Приговор Сафронову в 22 года колонии строгого режима - один из самых суровых в современной истории России по статье УК РФ "Госизмена". Сафронова признали виновным в двух эпизодах этого преступления.
7 сентября, 12:38Путин прокомментировал приговор Сафронову
Кроме того, по данным защиты, в окончательном обвинении следствие вменило Сафронову еще один эпизод: передачу политологу Демури Воронину некой информации о деятельности российских военных в Сирии, которую тот уже переслал представителям Цюрихского университета и разведке ФРГ. Воронин сам является фигурантом уголовного дела о госизмене. Он был свидетелем обвинения по делу Ивана Сафронова, однако в суде дал показания, которые говорят о невиновности советника главы "Роскосмоса", утверждала защита.
6 сентября, 09:55Песков объяснил закрытый характер процесса по делу Сафронова
По данным Генпрокуратуры РФ, утверждавшей обвинительное заключение в отношении Сафронова, "документально подтверждены факты длительного, на протяжении 2015-2019 годов, выведывания и собирания Сафроновым секретной и совершенно секретной информации, в том числе в отношении военно-технического сотрудничества России с государствами ОДКБ, а также странами Ближнего Востока, Африки и Балканского полуострова".
Собранные сведения, указали в ГП, Сафронов не бесплатно "систематически передавал представителям иностранных разведок, осознавая, что эта информация может быть использована государствами-участниками блока НАТО против безопасности России".
Бывший журналист не согласен ни с одним из пунктов обвинения, считает свое преследование незаконным, а причастность к каким-либо преступлениям недоказанным. В ходе расследования защита заявляла, что на нее оказывается серьезное давление со стороны ФСБ, а основной его адвокат Иван Павлов* был признан иностранным агентом и стал фигурантом дела о разглашении данных следствия. В уголовное дело попал и сменивший его Дмитрий Талантов.
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента
5 сентября, 17:12В СПЧ призвали обосновать решение по делу Сафронова