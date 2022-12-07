https://ria.ru/20221207/rusofobiya-1837049052.html

Путин назвал игнорирование интересов людей в Донбассе русофобией

Путин назвал игнорирование интересов людей в Донбассе русофобией - РИА Новости, 07.12.2022

Путин назвал игнорирование интересов людей в Донбассе русофобией

Никто не говорит об убийствах мирных граждан в Донбассе, о нарушенных Минских соглашениях, а игнорирование интересов простых людей - это и есть русофобия,... РИА Новости, 07.12.2022

2022-12-07T18:44

2022-12-07T18:44

2022-12-07T18:44

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Никто не говорит об убийствах мирных граждан в Донбассе, о нарушенных Минских соглашениях, а игнорирование интересов простых людей - это и есть русофобия, заявил президент России Владимир Путин."Но, собственно говоря, это вот и есть игнорирование наших интересов, интересов людей, которые проживают на этих территориях, это и есть русофобия. Просто сейчас перевернули все с ног на голову, не говорят о том, что они не исполнили своих обязательств как гаранты договоренности между властью и оппозицией на Украине в 2014 году, не говорят о том, что они растоптали эти договоренности, не говорят о том, что украинские власти, пришедшие к этой власти с помощью госпереворота, начали боевые действия", - сказал Путин на встрече с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека."Не говорят об убийстве мирных граждан на Донбассе, ни о чем не говорят", - добавил президент.Традиционная встреча президента Российской Федерации Владимира Путина с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека проводится ежегодно в преддверии Дня прав человека, который отмечается в России 10 декабря.

https://ria.ru/20221130/zhaloby-1835431721.html

https://ria.ru/20221116/molodezh-1831871919.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

владимир путин, донбасс, россия, украина, в мире