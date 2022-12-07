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Путин назвал игнорирование интересов людей в Донбассе русофобией - РИА Новости, 07.12.2022
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Путин назвал игнорирование интересов людей в Донбассе русофобией
Путин назвал игнорирование интересов людей в Донбассе русофобией - РИА Новости, 07.12.2022
Путин назвал игнорирование интересов людей в Донбассе русофобией
Никто не говорит об убийствах мирных граждан в Донбассе, о нарушенных Минских соглашениях, а игнорирование интересов простых людей - это и есть русофобия,... РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T18:44
2022-12-07T18:44
владимир путин
донбасс
россия
украина
в мире
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Никто не говорит об убийствах мирных граждан в Донбассе, о нарушенных Минских соглашениях, а игнорирование интересов простых людей - это и есть русофобия, заявил президент России Владимир Путин."Но, собственно говоря, это вот и есть игнорирование наших интересов, интересов людей, которые проживают на этих территориях, это и есть русофобия. Просто сейчас перевернули все с ног на голову, не говорят о том, что они не исполнили своих обязательств как гаранты договоренности между властью и оппозицией на Украине в 2014 году, не говорят о том, что они растоптали эти договоренности, не говорят о том, что украинские власти, пришедшие к этой власти с помощью госпереворота, начали боевые действия", - сказал Путин на встрече с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека."Не говорят об убийстве мирных граждан на Донбассе, ни о чем не говорят", - добавил президент.Традиционная встреча президента Российской Федерации Владимира Путина с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека проводится ежегодно в преддверии Дня прав человека, который отмечается в России 10 декабря.
https://ria.ru/20221130/zhaloby-1835431721.html
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владимир путин, донбасс, россия, украина, в мире
Владимир Путин, Донбасс, Россия, Украина, В мире
18:44 07.12.2022
 
Путин назвал игнорирование интересов людей в Донбассе русофобией

Президент Путин назвал игнорирование интересов людей, живущих в Донбассе, русофобией

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Никто не говорит об убийствах мирных граждан в Донбассе, о нарушенных Минских соглашениях, а игнорирование интересов простых людей - это и есть русофобия, заявил президент России Владимир Путин.
"Но, собственно говоря, это вот и есть игнорирование наших интересов, интересов людей, которые проживают на этих территориях, это и есть русофобия. Просто сейчас перевернули все с ног на голову, не говорят о том, что они не исполнили своих обязательств как гаранты договоренности между властью и оппозицией на Украине в 2014 году, не говорят о том, что они растоптали эти договоренности, не говорят о том, что украинские власти, пришедшие к этой власти с помощью госпереворота, начали боевые действия", - сказал Путин на встрече с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека.
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"Не говорят об убийстве мирных граждан на Донбассе, ни о чем не говорят", - добавил президент.
Традиционная встреча президента Российской Федерации Владимира Путина с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека проводится ежегодно в преддверии Дня прав человека, который отмечается в России 10 декабря.
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