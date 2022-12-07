https://ria.ru/20221207/rozysk-1836858191.html

В Новошахтинске ищут мужчину, который открыл стрельбу по полицейским

В Новошахтинске ищут мужчину, который открыл стрельбу по полицейским - РИА Новости, 07.12.2022

В Новошахтинске ищут мужчину, который открыл стрельбу по полицейским

Правоохранители продолжают поиск мужчины, который во вторник открыл стрельбу по полицейским в Новошахтинске и ранил одного сотрудника, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 07.12.2022

2022-12-07T09:15

2022-12-07T09:15

2022-12-07T10:52

происшествия

василий голубев

новошахтинск

россия

ростовская область

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 дек – РИА Новости, Юлия Насулина. Правоохранители продолжают поиск мужчины, который во вторник открыл стрельбу по полицейским в Новошахтинске и ранил одного сотрудника, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД России по Ростовской области.Во вторник днем неизвестный в камуфлированной форме открыл огонь по полицейским в пригороде Новошахтинска, один сотрудник полиции был ранен."В настоящее время продолжаются оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление и задержание подозреваемого", - сказал собеседник.Позже глава администрации Новошахтинска Сергей Бондаренко написал в Telegram, что меры безопасности в городе усилены. Все школы, детские сады, учреждения и предприятия Новошахтинска, по его данным, работают в штатном режиме, движение общественного транспорта в городе осуществляется в полном объеме."Поиски злоумышленника, напавшего на сотрудников полиции, продолжаются. Акцентирую внимание на том, что у новошахтинцев повода для паники нет. Безопасность горожан на контроле у сотрудников правоохранительных органов", - добавил Бондаренко.Уголовное дело возбуждено по статьям о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа и незаконном обороте оружия.Раненого полицейского прооперировали, его состояние - средней тяжести, сообщал вчера днем губернатор региона Василий Голубев.

https://ria.ru/20221206/novoshakhtinsk-1836726775.html

https://ria.ru/20221114/anapa-1831487255.html

новошахтинск

россия

ростовская область

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, василий голубев, новошахтинск, россия, ростовская область