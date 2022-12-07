https://ria.ru/20221207/rozysk-1836858191.html
В Новошахтинске ищут мужчину, который открыл стрельбу по полицейским
В Новошахтинске ищут мужчину, который открыл стрельбу по полицейским - РИА Новости, 07.12.2022
В Новошахтинске ищут мужчину, который открыл стрельбу по полицейским
Правоохранители продолжают поиск мужчины, который во вторник открыл стрельбу по полицейским в Новошахтинске и ранил одного сотрудника, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T09:15
2022-12-07T09:15
2022-12-07T10:52
происшествия
василий голубев
новошахтинск
россия
ростовская область
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 дек – РИА Новости, Юлия Насулина. Правоохранители продолжают поиск мужчины, который во вторник открыл стрельбу по полицейским в Новошахтинске и ранил одного сотрудника, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД России по Ростовской области.Во вторник днем неизвестный в камуфлированной форме открыл огонь по полицейским в пригороде Новошахтинска, один сотрудник полиции был ранен."В настоящее время продолжаются оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление и задержание подозреваемого", - сказал собеседник.Позже глава администрации Новошахтинска Сергей Бондаренко написал в Telegram, что меры безопасности в городе усилены. Все школы, детские сады, учреждения и предприятия Новошахтинска, по его данным, работают в штатном режиме, движение общественного транспорта в городе осуществляется в полном объеме."Поиски злоумышленника, напавшего на сотрудников полиции, продолжаются. Акцентирую внимание на том, что у новошахтинцев повода для паники нет. Безопасность горожан на контроле у сотрудников правоохранительных органов", - добавил Бондаренко.Уголовное дело возбуждено по статьям о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа и незаконном обороте оружия.Раненого полицейского прооперировали, его состояние - средней тяжести, сообщал вчера днем губернатор региона Василий Голубев.
https://ria.ru/20221206/novoshakhtinsk-1836726775.html
https://ria.ru/20221114/anapa-1831487255.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, василий голубев, новошахтинск, россия, ростовская область
Происшествия, Василий Голубев, Новошахтинск, Россия, Ростовская область
09:15 07.12.2022 (обновлено: 10:52 07.12.2022)
В Новошахтинске ищут мужчину, который открыл стрельбу по полицейским
В Новошахтинске ищут мужчину, который ранил сотрудника полиции
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 дек – РИА Новости, Юлия Насулина. Правоохранители продолжают поиск мужчины, который во вторник открыл стрельбу по полицейским в Новошахтинске и ранил одного сотрудника, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД России по Ростовской области.
Во вторник днем неизвестный в камуфлированной форме открыл огонь по полицейским в пригороде Новошахтинска, один сотрудник полиции был ранен.
"В настоящее время продолжаются оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление и задержание подозреваемого", - сказал собеседник.
Позже глава администрации Новошахтинска Сергей Бондаренко
написал в Telegram, что меры безопасности в городе усилены. Все школы, детские сады, учреждения и предприятия Новошахтинска, по его данным, работают в штатном режиме, движение общественного транспорта в городе осуществляется в полном объеме.
"Поиски злоумышленника, напавшего на сотрудников полиции, продолжаются. Акцентирую внимание на том, что у новошахтинцев повода для паники нет. Безопасность горожан на контроле у сотрудников правоохранительных органов", - добавил Бондаренко.
Уголовное дело возбуждено по статьям о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа и незаконном обороте оружия.
Раненого полицейского прооперировали, его состояние - средней тяжести, сообщал вчера днем губернатор региона Василий Голубев
.