https://ria.ru/20221207/rosstat-1837055941.html
В России подорожало подсолнечное масло
В России подорожало подсолнечное масло - РИА Новости, 07.12.2022
В России подорожало подсолнечное масло
Подсолнечное масло в России за период с 29 ноября по 5 декабря подорожало на 0,07%, впервые после восьми недель снижения цены на него, следует из данных... РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T19:10
2022-12-07T19:10
2022-12-07T19:10
экономика
цены на нефть
россия
федеральная служба государственной статистики (росстат)
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Подсолнечное масло в России за период с 29 ноября по 5 декабря подорожало на 0,07%, впервые после восьми недель снижения цены на него, следует из данных Росстата.Последний раз рост цен на масло Росстат фиксировал за период с 27 сентября по 3 октября: тогда оно подорожало на 0,03%.Куриные яйца подорожали на 0,78% против роста неделей ранее на 0,37%, сахар подешевел на 1,26% (неделей ранее - на 1,1%), цена на мясо кур понизилась на 0,24%, на свинину - на 0,09%. На предыдущей неделе, с 22 по 28 ноября, мясо кур подешевело на 0,36%, а свинина подорожала на 0,32%.Гречка стала дешевле на 0,63% (на предыдущей неделе - на 0,82%), рис подорожал на 0,07% (на предыдущей - подешевел на 0,04%), пшено - подорожало на 0,11% (неделей ранее - на 0,07%). Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта стали дешевле на 0,06% (на предыдущей неделе - на 0,22%), цена белого хлеба выросла на 0,08% (на прошлой неделе не изменилась), черный хлеб подорожал на 0,01% (на предыдущей неделе - на 0,08%).
https://ria.ru/20221207/inflyatsiya-1837054563.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, цены на нефть, россия, федеральная служба государственной статистики (росстат)
Экономика, Цены на нефть, Россия, Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
В России подорожало подсолнечное масло
Росстат: подсолнечное масло подорожало на 0,07 процента после восьми недель снижения цены
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости.
Подсолнечное масло в России за период с 29 ноября по 5 декабря подорожало на 0,07%, впервые после восьми недель снижения цены на него, следует из данных
Росстата.
Последний раз рост цен на масло Росстат фиксировал за период с 27 сентября по 3 октября: тогда оно подорожало на 0,03%.
Куриные яйца подорожали на 0,78% против роста неделей ранее на 0,37%, сахар подешевел на 1,26% (неделей ранее - на 1,1%), цена на мясо кур понизилась на 0,24%, на свинину - на 0,09%. На предыдущей неделе, с 22 по 28 ноября, мясо кур подешевело на 0,36%, а свинина подорожала на 0,32%.
Гречка стала дешевле на 0,63% (на предыдущей неделе - на 0,82%), рис подорожал на 0,07% (на предыдущей - подешевел на 0,04%), пшено - подорожало на 0,11% (неделей ранее - на 0,07%). Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта стали дешевле на 0,06% (на предыдущей неделе - на 0,22%), цена белого хлеба выросла на 0,08% (на прошлой неделе не изменилась), черный хлеб подорожал на 0,01% (на предыдущей неделе - на 0,08%).