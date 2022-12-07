https://ria.ru/20221207/rossiya-1837041112.html

Россия будет защищать союзников всеми имеющимися средствами, заявил Путин

Россия будет защищать союзников всеми имеющимися средствами, заявил Путин - РИА Новости, 07.12.2022

Россия будет защищать союзников всеми имеющимися средствами, заявил Путин

Россия никому ядерное оружие не передавала и не передает, но своих союзников будет защищать всеми имеющимися средствами, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 07.12.2022

2022-12-07T18:12

2022-12-07T18:12

2022-12-07T18:33

россия

безопасность

владимир путин

ядерное оружие

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Россия никому ядерное оружие не передавала и не передает, но своих союзников будет защищать всеми имеющимися средствами, заявил президент РФ Владимир Путин.Глава государства в среду проводит заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека. Член СПЧ, директор фонда "Центр гражданского анализа и независимых исследований "Грани" Светлана Маковецкая спросила президента об угрозе мировой ядерной войны.Президент отметил, что американское ядерное оружие в большом количестве расположено на европейском континенте. "Мы никому наше ядерное оружие не передавали и не передаем, но, естественно, своих союзников будем защищать всеми имеющимися у нас средствами, если потребуется", - сказал Путин.

https://ria.ru/20221207/putin-1837039834.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, безопасность, владимир путин, ядерное оружие