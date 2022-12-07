https://ria.ru/20221207/rossiya-1837041112.html
Россия будет защищать союзников всеми имеющимися средствами, заявил Путин
Россия будет защищать союзников всеми имеющимися средствами, заявил Путин - РИА Новости, 07.12.2022
Россия будет защищать союзников всеми имеющимися средствами, заявил Путин
Россия никому ядерное оружие не передавала и не передает, но своих союзников будет защищать всеми имеющимися средствами, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T18:12
2022-12-07T18:12
2022-12-07T18:33
россия
безопасность
владимир путин
ядерное оружие
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Россия никому ядерное оружие не передавала и не передает, но своих союзников будет защищать всеми имеющимися средствами, заявил президент РФ Владимир Путин.Глава государства в среду проводит заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека. Член СПЧ, директор фонда "Центр гражданского анализа и независимых исследований "Грани" Светлана Маковецкая спросила президента об угрозе мировой ядерной войны.Президент отметил, что американское ядерное оружие в большом количестве расположено на европейском континенте. "Мы никому наше ядерное оружие не передавали и не передаем, но, естественно, своих союзников будем защищать всеми имеющимися у нас средствами, если потребуется", - сказал Путин.
https://ria.ru/20221207/putin-1837039834.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, безопасность, владимир путин, ядерное оружие
Россия, Безопасность, Владимир Путин, Ядерное оружие
18:12 07.12.2022 (обновлено: 18:33 07.12.2022)
Россия будет защищать союзников всеми имеющимися средствами, заявил Путин
Путин: Россия никому не передает ядерное оружие, но защитит союзников всеми средствами
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Россия никому ядерное оружие не передавала и не передает, но своих союзников будет защищать всеми имеющимися средствами, заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства в среду проводит заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека. Член СПЧ, директор фонда "Центр гражданского анализа и независимых исследований "Грани" Светлана Маковецкая спросила президента об угрозе мировой ядерной войны.
Президент отметил, что американское ядерное оружие в большом количестве расположено на европейском континенте. "Мы никому наше ядерное оружие не передавали и не передаем, но, естественно, своих союзников будем защищать всеми имеющимися у нас средствами, если потребуется", - сказал Путин.