https://ria.ru/20221207/rossiya-1836894306.html

Попытки исключить Россию из G20 обречены на провал, заявили в МИД

Попытки исключить Россию из G20 обречены на провал, заявили в МИД - РИА Новости, 07.12.2022

Попытки исключить Россию из G20 обречены на провал, заявили в МИД

Попытки исключить Россию из "Большой двадцатки" обречены на провал, заявил журналистам замглавы МИД РФ Александр Грушко, комментируя проект оборонного бюджета... РИА Новости, 07.12.2022

2022-12-07T11:31

2022-12-07T11:31

2022-12-07T11:31

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сша

большая двадцатка

александр грушко

в мире

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Попытки исключить Россию из "Большой двадцатки" обречены на провал, заявил журналистам замглавы МИД РФ Александр Грушко, комментируя проект оборонного бюджета США.Согласованный профильными комитетами обеих палат конгресса проект оборонного бюджета США содержит тезис о том, что Вашингтон будет добиваться исключения России из ряда международных организаций, включая G20, следует из обнародованного во вторник вечером документа."Мы видим, что линия Запада сейчас направлена на изоляцию России, которая уже провалилась, как и провалилось попытки исключения России из различных многосторонних форматов", - сказал Грушко журналистам в кулуарах "Примаковских чтений"."Ничего в этом нового нет. Мы видели эти попытки накануне встречи на Бали - попытки провалились, и мировое большинство эти попытки не поддерживает. Мы серьезно относимся ко всему, что делают США, но эти попытки обречены на провал", - добавил Грушко.

https://ria.ru/20221120/erdogan-1832913000.html

https://ria.ru/20221207/dvadtsatka-1836873803.html

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россия, сша, большая двадцатка, александр грушко, в мире