https://ria.ru/20221207/rossiya-1836894306.html
Попытки исключить Россию из G20 обречены на провал, заявили в МИД
Попытки исключить Россию из G20 обречены на провал, заявили в МИД - РИА Новости, 07.12.2022
Попытки исключить Россию из G20 обречены на провал, заявили в МИД
Попытки исключить Россию из "Большой двадцатки" обречены на провал, заявил журналистам замглавы МИД РФ Александр Грушко, комментируя проект оборонного бюджета... РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T11:31
2022-12-07T11:31
2022-12-07T11:31
россия
сша
большая двадцатка
александр грушко
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0f/1831594864_0:0:3025:1702_1920x0_80_0_0_6fa207fb6107e686c79533ce31f2ef50.jpg
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Попытки исключить Россию из "Большой двадцатки" обречены на провал, заявил журналистам замглавы МИД РФ Александр Грушко, комментируя проект оборонного бюджета США.Согласованный профильными комитетами обеих палат конгресса проект оборонного бюджета США содержит тезис о том, что Вашингтон будет добиваться исключения России из ряда международных организаций, включая G20, следует из обнародованного во вторник вечером документа."Мы видим, что линия Запада сейчас направлена на изоляцию России, которая уже провалилась, как и провалилось попытки исключения России из различных многосторонних форматов", - сказал Грушко журналистам в кулуарах "Примаковских чтений"."Ничего в этом нового нет. Мы видели эти попытки накануне встречи на Бали - попытки провалились, и мировое большинство эти попытки не поддерживает. Мы серьезно относимся ко всему, что делают США, но эти попытки обречены на провал", - добавил Грушко.
https://ria.ru/20221120/erdogan-1832913000.html
https://ria.ru/20221207/dvadtsatka-1836873803.html
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0f/1831594864_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_66c62b96f3909b9640ff85675ca6f892.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, большая двадцатка, александр грушко, в мире
Россия, США, Большая двадцатка, Александр Грушко, В мире
Попытки исключить Россию из G20 обречены на провал, заявили в МИД
Замглавы МИД Грушко: попытки США исключить Россию из G20 обречены на провал