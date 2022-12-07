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Попытки исключить Россию из G20 обречены на провал, заявили в МИД - РИА Новости, 07.12.2022
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Попытки исключить Россию из G20 обречены на провал, заявили в МИД
Попытки исключить Россию из G20 обречены на провал, заявили в МИД - РИА Новости, 07.12.2022
Попытки исключить Россию из G20 обречены на провал, заявили в МИД
Попытки исключить Россию из "Большой двадцатки" обречены на провал, заявил журналистам замглавы МИД РФ Александр Грушко, комментируя проект оборонного бюджета... РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T11:31
2022-12-07T11:31
россия
сша
большая двадцатка
александр грушко
в мире
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Попытки исключить Россию из "Большой двадцатки" обречены на провал, заявил журналистам замглавы МИД РФ Александр Грушко, комментируя проект оборонного бюджета США.Согласованный профильными комитетами обеих палат конгресса проект оборонного бюджета США содержит тезис о том, что Вашингтон будет добиваться исключения России из ряда международных организаций, включая G20, следует из обнародованного во вторник вечером документа."Мы видим, что линия Запада сейчас направлена на изоляцию России, которая уже провалилась, как и провалилось попытки исключения России из различных многосторонних форматов", - сказал Грушко журналистам в кулуарах "Примаковских чтений"."Ничего в этом нового нет. Мы видели эти попытки накануне встречи на Бали - попытки провалились, и мировое большинство эти попытки не поддерживает. Мы серьезно относимся ко всему, что делают США, но эти попытки обречены на провал", - добавил Грушко.
https://ria.ru/20221120/erdogan-1832913000.html
https://ria.ru/20221207/dvadtsatka-1836873803.html
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россия, сша, большая двадцатка, александр грушко, в мире
Россия, США, Большая двадцатка, Александр Грушко, В мире
11:31 07.12.2022
 
Попытки исключить Россию из G20 обречены на провал, заявили в МИД

Замглавы МИД Грушко: попытки США исключить Россию из G20 обречены на провал

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в медиабанкФлаги России и ООН на полях саммита G20 на Бали
Флаги России и ООН на полях саммита G20 на Бали - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Флаги России и ООН на полях саммита G20 на Бали. Архивное фото
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Попытки исключить Россию из "Большой двадцатки" обречены на провал, заявил журналистам замглавы МИД РФ Александр Грушко, комментируя проект оборонного бюджета США.
Согласованный профильными комитетами обеих палат конгресса проект оборонного бюджета США содержит тезис о том, что Вашингтон будет добиваться исключения России из ряда международных организаций, включая G20, следует из обнародованного во вторник вечером документа.
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"Мы видим, что линия Запада сейчас направлена на изоляцию России, которая уже провалилась, как и провалилось попытки исключения России из различных многосторонних форматов", - сказал Грушко журналистам в кулуарах "Примаковских чтений".
"Ничего в этом нового нет. Мы видели эти попытки накануне встречи на Бали - попытки провалились, и мировое большинство эти попытки не поддерживает. Мы серьезно относимся ко всему, что делают США, но эти попытки обречены на провал", - добавил Грушко.
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РоссияСШАБольшая двадцаткаАлександр ГрушкоВ мире
 
 
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