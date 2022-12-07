https://ria.ru/20221207/rosneft-1836895198.html
"Роснефть" увеличила добычу нефти и газа с начала года
"Роснефть" увеличила добычу нефти и газа с начала года - РИА Новости, 07.12.2022
"Роснефть" увеличила добычу нефти и газа с начала года
Добыча углеводородов "Роснефти" за девять месяцев 2022 года выросла на 2,2% в годовом исчислении - до 4,97 миллиона баррелей нефтяного эквивалента (б.н.э.) в... РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T11:33
2022-12-07T11:33
2022-12-07T11:33
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Добыча углеводородов "Роснефти" за девять месяцев 2022 года выросла на 2,2% в годовом исчислении - до 4,97 миллиона баррелей нефтяного эквивалента (б.н.э.) в сутки, добыча газа - на 10,6%, до 1,16 миллиона б.н.э. в сутки, сообщила компания."Добыча углеводородов за 9 месяцев 2022 года достигла 4,97 миллиона б.н.э. в сутки, увеличившись на 2,2% год к году", - говорится в сообщении.Добыча жидких углеводородов за девять месяцев составила 3,81 миллиона баррелей в сутки, сохранившись на уровне аналогичного периода прошлого года."Добыча газа за 9 месяцев 2022 года достигла 1,16 миллиона б.н.э. в сутки, что на 10,6% выше год к году", - также сообщила "Роснефть". Рост показателя компания объясняет увеличением добычи природного газа на проекте "Роспан", а также запуском сеноманского проекта "Харампурнефтегаз" в сентябре 2022 года.
https://ria.ru/20221207/neft-1836754398.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, цены на нефть, роснефть, роспан, россия
Экономика, Цены на нефть, Роснефть, Роспан, Россия
"Роснефть" увеличила добычу нефти и газа с начала года
"Роснефть" увеличила добычу углеводородов за девять месяцев 2022 года на 2,2 процента
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости.
Добыча углеводородов "Роснефти" за девять месяцев 2022 года выросла на 2,2% в годовом исчислении - до 4,97 миллиона баррелей нефтяного эквивалента (б.н.э.) в сутки, добыча газа - на 10,6%, до 1,16 миллиона б.н.э. в сутки, сообщила
компания.
"Добыча углеводородов за 9 месяцев 2022 года достигла 4,97 миллиона б.н.э. в сутки, увеличившись на 2,2% год к году", - говорится в сообщении.
Добыча жидких углеводородов за девять месяцев составила 3,81 миллиона баррелей в сутки, сохранившись на уровне аналогичного периода прошлого года.
"Добыча газа за 9 месяцев 2022 года достигла 1,16 миллиона б.н.э. в сутки, что на 10,6% выше год к году", - также сообщила "Роснефть". Рост показателя компания объясняет увеличением добычи природного газа на проекте "Роспан", а также запуском сеноманского проекта "Харампурнефтегаз" в сентябре 2022 года.