Рейтинг@Mail.ru
"Роснефть" увеличила добычу нефти и газа с начала года - РИА Новости, 07.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221207/rosneft-1836895198.html
"Роснефть" увеличила добычу нефти и газа с начала года
"Роснефть" увеличила добычу нефти и газа с начала года - РИА Новости, 07.12.2022
"Роснефть" увеличила добычу нефти и газа с начала года
Добыча углеводородов "Роснефти" за девять месяцев 2022 года выросла на 2,2% в годовом исчислении - до 4,97 миллиона баррелей нефтяного эквивалента (б.н.э.) в... РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T11:33
2022-12-07T11:33
экономика
цены на нефть
роснефть
роспан
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/17/1833568330_0:0:2973:1672_1920x0_80_0_0_2d5e8b6e7750750bc2a73fe0c6dc8715.jpg
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Добыча углеводородов "Роснефти" за девять месяцев 2022 года выросла на 2,2% в годовом исчислении - до 4,97 миллиона баррелей нефтяного эквивалента (б.н.э.) в сутки, добыча газа - на 10,6%, до 1,16 миллиона б.н.э. в сутки, сообщила компания."Добыча углеводородов за 9 месяцев 2022 года достигла 4,97 миллиона б.н.э. в сутки, увеличившись на 2,2% год к году", - говорится в сообщении.Добыча жидких углеводородов за девять месяцев составила 3,81 миллиона баррелей в сутки, сохранившись на уровне аналогичного периода прошлого года."Добыча газа за 9 месяцев 2022 года достигла 1,16 миллиона б.н.э. в сутки, что на 10,6% выше год к году", - также сообщила "Роснефть". Рост показателя компания объясняет увеличением добычи природного газа на проекте "Роспан", а также запуском сеноманского проекта "Харампурнефтегаз" в сентябре 2022 года.
https://ria.ru/20221207/neft-1836754398.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/17/1833568330_36:0:2767:2048_1920x0_80_0_0_8c56657836aa394d4d2ff03cc61c64b1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, цены на нефть, роснефть, роспан, россия
Экономика, Цены на нефть, Роснефть, Роспан, Россия
11:33 07.12.2022
 
"Роснефть" увеличила добычу нефти и газа с начала года

"Роснефть" увеличила добычу углеводородов за девять месяцев 2022 года на 2,2 процента

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкНефтяные качалки
Нефтяные качалки - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Нефтяные качалки. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Добыча углеводородов "Роснефти" за девять месяцев 2022 года выросла на 2,2% в годовом исчислении - до 4,97 миллиона баррелей нефтяного эквивалента (б.н.э.) в сутки, добыча газа - на 10,6%, до 1,16 миллиона б.н.э. в сутки, сообщила компания.
"Добыча углеводородов за 9 месяцев 2022 года достигла 4,97 миллиона б.н.э. в сутки, увеличившись на 2,2% год к году", - говорится в сообщении.
Добыча жидких углеводородов за девять месяцев составила 3,81 миллиона баррелей в сутки, сохранившись на уровне аналогичного периода прошлого года.
"Добыча газа за 9 месяцев 2022 года достигла 1,16 миллиона б.н.э. в сутки, что на 10,6% выше год к году", - также сообщила "Роснефть". Рост показателя компания объясняет увеличением добычи природного газа на проекте "Роспан", а также запуском сеноманского проекта "Харампурнефтегаз" в сентябре 2022 года.
Нефтяная качалка в Альметьевском районе Республики Татарстан - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
08:00
Запад играет в нефтяную русскую рулетку
 
ЭкономикаЦены на нефтьРоснефтьРоспанРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала