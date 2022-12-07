https://ria.ru/20221207/rosneft-1836893548.html
Сечин рассказал, как "Роснефть" компенсировала снижение поставок в Европу
Сечин рассказал, как "Роснефть" компенсировала снижение поставок в Европу - РИА Новости, 07.12.2022
Сечин рассказал, как "Роснефть" компенсировала снижение поставок в Европу
"Роснефть" оптимизировала свои каналы сбыта, увеличив поставки нефти в Азию примерно на треть и полностью компенсировав снижение в Европу, сообщил глава... РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T11:29
2022-12-07T11:29
2022-12-07T11:29
экономика
цены на нефть
игорь сечин
европа
азия
роснефть
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/18/1569085669_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b1c0cb7ece70f06c3586a139e10bb56d.jpg
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. "Роснефть" оптимизировала свои каналы сбыта, увеличив поставки нефти в Азию примерно на треть и полностью компенсировав снижение в Европу, сообщил глава компании Игорь Сечин, комментируя итоги работы за девять месяцев 2022 года."За 9 месяцев 2022 года компания увеличила добычу углеводородов и успешно оптимизировала каналы сбыта: поставки нефти в азиатском направлении выросли примерно на треть и полностью компенсировали снижение поставок в адрес европейских покупателей", - сказал Сечин, слова которого приводятся в релизе "Роснефти".
https://ria.ru/20221207/neft-1836754398.html
европа
азия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/18/1569085669_218:0:2949:2048_1920x0_80_0_0_fa00e1013880e554d4c71cfee454ed78.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, цены на нефть, игорь сечин, европа, азия, роснефть, россия
Экономика, Цены на нефть, Игорь Сечин, Европа, Азия, Роснефть, Россия
Сечин рассказал, как "Роснефть" компенсировала снижение поставок в Европу
Сечин: "Роснефть" нарастила поставки в Азию, компенсировав сокращение продаж в Европу