https://ria.ru/20221207/rosneft-1836893548.html

Сечин рассказал, как "Роснефть" компенсировала снижение поставок в Европу

Сечин рассказал, как "Роснефть" компенсировала снижение поставок в Европу - РИА Новости, 07.12.2022

Сечин рассказал, как "Роснефть" компенсировала снижение поставок в Европу

"Роснефть" оптимизировала свои каналы сбыта, увеличив поставки нефти в Азию примерно на треть и полностью компенсировав снижение в Европу, сообщил глава... РИА Новости, 07.12.2022

2022-12-07T11:29

2022-12-07T11:29

2022-12-07T11:29

экономика

цены на нефть

игорь сечин

европа

азия

роснефть

россия

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. "Роснефть" оптимизировала свои каналы сбыта, увеличив поставки нефти в Азию примерно на треть и полностью компенсировав снижение в Европу, сообщил глава компании Игорь Сечин, комментируя итоги работы за девять месяцев 2022 года."За 9 месяцев 2022 года компания увеличила добычу углеводородов и успешно оптимизировала каналы сбыта: поставки нефти в азиатском направлении выросли примерно на треть и полностью компенсировали снижение поставок в адрес европейских покупателей", - сказал Сечин, слова которого приводятся в релизе "Роснефти".

https://ria.ru/20221207/neft-1836754398.html

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Ольга Фомченкова

экономика, цены на нефть, игорь сечин, европа, азия, роснефть, россия