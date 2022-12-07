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Сечин рассказал, как "Роснефть" компенсировала снижение поставок в Европу - РИА Новости, 07.12.2022
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Сечин рассказал, как "Роснефть" компенсировала снижение поставок в Европу
Сечин рассказал, как "Роснефть" компенсировала снижение поставок в Европу - РИА Новости, 07.12.2022
Сечин рассказал, как "Роснефть" компенсировала снижение поставок в Европу
"Роснефть" оптимизировала свои каналы сбыта, увеличив поставки нефти в Азию примерно на треть и полностью компенсировав снижение в Европу, сообщил глава... РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T11:29
2022-12-07T11:29
экономика
цены на нефть
игорь сечин
европа
азия
роснефть
россия
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. "Роснефть" оптимизировала свои каналы сбыта, увеличив поставки нефти в Азию примерно на треть и полностью компенсировав снижение в Европу, сообщил глава компании Игорь Сечин, комментируя итоги работы за девять месяцев 2022 года."За 9 месяцев 2022 года компания увеличила добычу углеводородов и успешно оптимизировала каналы сбыта: поставки нефти в азиатском направлении выросли примерно на треть и полностью компенсировали снижение поставок в адрес европейских покупателей", - сказал Сечин, слова которого приводятся в релизе "Роснефти".
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экономика, цены на нефть, игорь сечин, европа, азия, роснефть, россия
Экономика, Цены на нефть, Игорь Сечин, Европа, Азия, Роснефть, Россия
11:29 07.12.2022
 
Сечин рассказал, как "Роснефть" компенсировала снижение поставок в Европу

Сечин: "Роснефть" нарастила поставки в Азию, компенсировав сокращение продаж в Европу

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкНефтяная качалка
Нефтяная качалка - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Нефтяная качалка. Архивное фото
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. "Роснефть" оптимизировала свои каналы сбыта, увеличив поставки нефти в Азию примерно на треть и полностью компенсировав снижение в Европу, сообщил глава компании Игорь Сечин, комментируя итоги работы за девять месяцев 2022 года.
"За 9 месяцев 2022 года компания увеличила добычу углеводородов и успешно оптимизировала каналы сбыта: поставки нефти в азиатском направлении выросли примерно на треть и полностью компенсировали снижение поставок в адрес европейских покупателей", - сказал Сечин, слова которого приводятся в релизе "Роснефти".
Нефтяная качалка в Альметьевском районе Республики Татарстан - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
08:00
Запад играет в нефтяную русскую рулетку
 
ЭкономикаЦены на нефтьИгорь СечинЕвропаАзияРоснефтьРоссия
 
 
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