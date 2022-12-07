https://ria.ru/20221207/rosneft-1836892091.html

"Роснефть" увеличила продажи нефти в страны дальнего зарубежья

"Роснефть" увеличила продажи нефти в страны дальнего зарубежья - РИА Новости, 07.12.2022

"Роснефть" увеличила продажи нефти в страны дальнего зарубежья

"Роснефть" в январе-сентябре 2022 года увеличила реализацию нефти в странах дальнего зарубежья на 4,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до... РИА Новости, 07.12.2022

2022-12-07T11:25

2022-12-07T11:25

2022-12-07T11:25

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цены на нефть

роснефть

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. "Роснефть" в январе-сентябре 2022 года увеличила реализацию нефти в странах дальнего зарубежья на 4,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 77,3 миллиона тонн, сообщила компания."Объем реализации нефти за 9 месяцев 2022 года увеличился на 3,3% год к году - до 86,9 миллиона тонн. При этом благодаря успешной оптимизации каналов сбыта в странах дальнего зарубежья было реализовано 77,3 миллиона тонн, или на 4,8% больше год к году", - говорится в сообщении.Отмечается, что поставки нефти азиатским покупателям за отчетный период выросли примерно на треть - до 52,4 миллиона тонн. В третьем квартале доля азиатского направления в структуре реализации нефти в странах дальнего зарубежья достигла рекордных 77%.

https://ria.ru/20221207/neft-1836754398.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, цены на нефть, роснефть, россия