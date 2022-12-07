https://ria.ru/20221207/rosneft-1836892091.html
"Роснефть" увеличила продажи нефти в страны дальнего зарубежья
"Роснефть" увеличила продажи нефти в страны дальнего зарубежья - РИА Новости, 07.12.2022
"Роснефть" увеличила продажи нефти в страны дальнего зарубежья
"Роснефть" в январе-сентябре 2022 года увеличила реализацию нефти в странах дальнего зарубежья на 4,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до... РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T11:25
2022-12-07T11:25
2022-12-07T11:25
экономика
цены на нефть
роснефть
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. "Роснефть" в январе-сентябре 2022 года увеличила реализацию нефти в странах дальнего зарубежья на 4,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 77,3 миллиона тонн, сообщила компания."Объем реализации нефти за 9 месяцев 2022 года увеличился на 3,3% год к году - до 86,9 миллиона тонн. При этом благодаря успешной оптимизации каналов сбыта в странах дальнего зарубежья было реализовано 77,3 миллиона тонн, или на 4,8% больше год к году", - говорится в сообщении.Отмечается, что поставки нефти азиатским покупателям за отчетный период выросли примерно на треть - до 52,4 миллиона тонн. В третьем квартале доля азиатского направления в структуре реализации нефти в странах дальнего зарубежья достигла рекордных 77%.
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, цены на нефть, роснефть, россия
Экономика, Цены на нефть, Роснефть, Россия
"Роснефть" увеличила продажи нефти в страны дальнего зарубежья
"Роснефть" за девять месяцев увеличила продажи нефти в дальнем зарубежье на 4,8 процента
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости.
"Роснефть" в январе-сентябре 2022 года увеличила реализацию нефти в странах дальнего зарубежья на 4,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 77,3 миллиона тонн, сообщила
компания.
"Объем реализации нефти за 9 месяцев 2022 года увеличился на 3,3% год к году - до 86,9 миллиона тонн. При этом благодаря успешной оптимизации каналов сбыта в странах дальнего зарубежья было реализовано 77,3 миллиона тонн, или на 4,8% больше год к году", - говорится в сообщении.
Отмечается, что поставки нефти азиатским покупателям за отчетный период выросли примерно на треть - до 52,4 миллиона тонн. В третьем квартале доля азиатского направления в структуре реализации нефти в странах дальнего зарубежья достигла рекордных 77%.