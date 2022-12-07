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Экс-супругов запишут родителями при согласии суррогатной матери и суда - РИА Новости, 07.12.2022
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Экс-супругов запишут родителями при согласии суррогатной матери и суда
Экс-супругов запишут родителями при согласии суррогатной матери и суда - РИА Новости, 07.12.2022
Экс-супругов запишут родителями при согласии суррогатной матери и суда
Бывшие супруги, ранее заключившие договор о суррогатном материнстве, могут быть записаны родителями ребенка с согласия суррогатной матери и при условии, что... РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T23:43
2022-12-07T23:43
общество
василий пискарев
анна кузнецова
петр толстой
россия
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Бывшие супруги, ранее заключившие договор о суррогатном материнстве, могут быть записаны родителями ребенка с согласия суррогатной матери и при условии, что судом не установлено, что брак был заключен в целях договора о суррогатном материнстве и без намерения создать семью, соответствующая поправка к законопроекту о запрете суррогатного материнства для иностранцев в РФ размещена в думской электронной базе.Авторами поправки стали глава комитета ГД по безопасности Василий Пискарев, вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова и вице-спикер ГД Петр Толстой."Лица, состоявшие в браке, указанные в абзаце втором пункта 4 настоящей статьи, брак которых был прекращен или признан недействительным (за исключением подпункта 1 пункта 5 настоящей статьи) на момент записи родителями ребенка в книге записей рождений, могут быть записаны родителями ребенка только с согласия женщины, родившей ребенка (суррогатной матери) на основании решения суда и при условии, если судом не будет установлено, что указанный брак был зарегистрирован в целях заключения договора о суррогатном материнстве без намерения создать семью", — сообщается в тексте поправки.Кроме того, согласно тексту поправки право быть записанным родителем ребенка будет признаваться судом за супругом, права которого были нарушены заключением такого брака.В мае Госдума приняла в первом чтении законопроект о запрете для иностранных граждан и лиц без гражданства использовать институт суррогатного материнства в России.Группа депутатов и сенаторов в декабре 2021 года внесла в Госдуму новую редакцию законопроекта, согласно которому воспользоваться услугами суррогатных матерей смогут только граждане РФ, состоящие в браке, или одинокая женщина - гражданка России, которая не может по медицинским показаниям выносить или родить ребенка самостоятельно. Иностранцам пользоваться услугой суррогатного материнства в России будет запрещено. Помимо этого, как уточняется в пояснительной записке, суррогатной матерью сможет стать только гражданка РФ. Также законопроект предлагает ввести обязательное получение указанными детьми российского гражданства.
https://ria.ru/20220816/deti-1810103801.html
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общество, василий пискарев, анна кузнецова, петр толстой, россия, госдума рф
Общество, Василий Пискарев, Анна Кузнецова, Петр Толстой, Россия, Госдума РФ
23:43 07.12.2022
 
Экс-супругов запишут родителями при согласии суррогатной матери и суда

Бывших супругов смогут записать родителями ребенка при согласии суррогатной матери и суда

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в медиабанкСемейная пара с ребенком
Семейная пара с ребенком - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Семейная пара с ребенком . Архивное фото
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Бывшие супруги, ранее заключившие договор о суррогатном материнстве, могут быть записаны родителями ребенка с согласия суррогатной матери и при условии, что судом не установлено, что брак был заключен в целях договора о суррогатном материнстве и без намерения создать семью, соответствующая поправка к законопроекту о запрете суррогатного материнства для иностранцев в РФ размещена в думской электронной базе.
Авторами поправки стали глава комитета ГД по безопасности Василий Пискарев, вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова и вице-спикер ГД Петр Толстой.
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"Лица, состоявшие в браке, указанные в абзаце втором пункта 4 настоящей статьи, брак которых был прекращен или признан недействительным (за исключением подпункта 1 пункта 5 настоящей статьи) на момент записи родителями ребенка в книге записей рождений, могут быть записаны родителями ребенка только с согласия женщины, родившей ребенка (суррогатной матери) на основании решения суда и при условии, если судом не будет установлено, что указанный брак был зарегистрирован в целях заключения договора о суррогатном материнстве без намерения создать семью", — сообщается в тексте поправки.
Кроме того, согласно тексту поправки право быть записанным родителем ребенка будет признаваться судом за супругом, права которого были нарушены заключением такого брака.
"Суд признает за супругом, права которого нарушены заключением такого брака (добросовестным супругом), право быть записанным родителем ребенка", — отмечается в тексте поправки.
В мае Госдума приняла в первом чтении законопроект о запрете для иностранных граждан и лиц без гражданства использовать институт суррогатного материнства в России.
Группа депутатов и сенаторов в декабре 2021 года внесла в Госдуму новую редакцию законопроекта, согласно которому воспользоваться услугами суррогатных матерей смогут только граждане РФ, состоящие в браке, или одинокая женщина - гражданка России, которая не может по медицинским показаниям выносить или родить ребенка самостоятельно. Иностранцам пользоваться услугой суррогатного материнства в России будет запрещено. Помимо этого, как уточняется в пояснительной записке, суррогатной матерью сможет стать только гражданка РФ. Также законопроект предлагает ввести обязательное получение указанными детьми российского гражданства.
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