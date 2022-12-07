https://ria.ru/20221207/roditeli-1837092740.html

Экс-супругов запишут родителями при согласии суррогатной матери и суда

Экс-супругов запишут родителями при согласии суррогатной матери и суда - РИА Новости, 07.12.2022

Экс-супругов запишут родителями при согласии суррогатной матери и суда

Бывшие супруги, ранее заключившие договор о суррогатном материнстве, могут быть записаны родителями ребенка с согласия суррогатной матери и при условии, что... РИА Новости, 07.12.2022

2022-12-07T23:43

2022-12-07T23:43

2022-12-07T23:43

общество

василий пискарев

анна кузнецова

петр толстой

россия

госдума рф

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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Бывшие супруги, ранее заключившие договор о суррогатном материнстве, могут быть записаны родителями ребенка с согласия суррогатной матери и при условии, что судом не установлено, что брак был заключен в целях договора о суррогатном материнстве и без намерения создать семью, соответствующая поправка к законопроекту о запрете суррогатного материнства для иностранцев в РФ размещена в думской электронной базе.Авторами поправки стали глава комитета ГД по безопасности Василий Пискарев, вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова и вице-спикер ГД Петр Толстой."Лица, состоявшие в браке, указанные в абзаце втором пункта 4 настоящей статьи, брак которых был прекращен или признан недействительным (за исключением подпункта 1 пункта 5 настоящей статьи) на момент записи родителями ребенка в книге записей рождений, могут быть записаны родителями ребенка только с согласия женщины, родившей ребенка (суррогатной матери) на основании решения суда и при условии, если судом не будет установлено, что указанный брак был зарегистрирован в целях заключения договора о суррогатном материнстве без намерения создать семью", — сообщается в тексте поправки.Кроме того, согласно тексту поправки право быть записанным родителем ребенка будет признаваться судом за супругом, права которого были нарушены заключением такого брака.В мае Госдума приняла в первом чтении законопроект о запрете для иностранных граждан и лиц без гражданства использовать институт суррогатного материнства в России.Группа депутатов и сенаторов в декабре 2021 года внесла в Госдуму новую редакцию законопроекта, согласно которому воспользоваться услугами суррогатных матерей смогут только граждане РФ, состоящие в браке, или одинокая женщина - гражданка России, которая не может по медицинским показаниям выносить или родить ребенка самостоятельно. Иностранцам пользоваться услугой суррогатного материнства в России будет запрещено. Помимо этого, как уточняется в пояснительной записке, суррогатной матерью сможет стать только гражданка РФ. Также законопроект предлагает ввести обязательное получение указанными детьми российского гражданства.

https://ria.ru/20220816/deti-1810103801.html

https://ria.ru/20221207/materinstvo-1837079788.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

общество, василий пискарев, анна кузнецова, петр толстой, россия, госдума рф