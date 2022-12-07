https://ria.ru/20221207/roboty-1837013843.html

Созданные при поддержке КМСП роботы придут в школьные лаборатории

Созданные при поддержке КМСП роботы придут в школьные лаборатории - РИА Новости, 07.12.2022

Созданные при поддержке КМСП роботы придут в школьные лаборатории

Компания "Промобот", создающая роботов при поддержке Корпорации МСП (КМСП), договорилась о начале поставок сервисных роботов-экскурсоводов в образовательные... РИА Новости, 07.12.2022

2022-12-07T17:14

2022-12-07T17:14

2022-12-07T17:14

новости компаний - экономика

россия

корпорация мсп

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Компания "Промобот", создающая роботов при поддержке Корпорации МСП (КМСП), договорилась о начале поставок сервисных роботов-экскурсоводов в образовательные учреждения России, сообщает пресс-служба КМСП.Ранее "Промобот" получила кредит в МСП Банке в размере 50 миллионов рублей под гарантию Корпорации МСП."Высокотехнологичные инновационные компании сегодня могут привлечь финансирование по специальной программе кредитования, ставка по которой составляет 3% годовых. Заявку на получение такого кредита можно подать через Цифровую платформу МСП.РФ", — отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, добавив, что в случае нехватки залогового обеспечения предприниматели могут воспользоваться "зонтичным" поручительством корпорации.Как отмечается в сообщении, роботов для школьных лабораторий у "Промобота" закупит системный интегратор, дистрибьютор и разработчик "Полимедиа". Всего в образовательные учреждения отправятся более 30 лабораторий робототехники на базе Promobot V.4."Для нас, как для производителя, важно, чтобы российские дети взаимодействовали с роботами уже сейчас — потому что именно эти дети уже через несколько лет будут создавать технологии, которые мы и представить не можем. Я увлёкся робототехникой ещё в школе — а сейчас надеюсь, что наш робот поможет кому-то выбрать создание роботов в качестве своей профессии. Может быть, среди этих детей уже есть наш будущий конкурент или руководитель", — сказал директор по развитию Promobot Олег Кивокурцев.Учебный робототехнический комплекс от "Промобот" помогает изучать программирование, робототехнику и искусственный интеллект на "реальном" роботе, а не игрушечной модели. Методические рекомендации созданы на основе практического опыта: в разработке участвовали инженеры и программисты, создающие роботов для использования в 43 странах мира.

https://ria.ru/20221206/kredity-1836650769.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

новости компаний - экономика, россия, корпорация мсп