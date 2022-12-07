https://ria.ru/20221207/roboty-1837013843.html
Созданные при поддержке КМСП роботы придут в школьные лаборатории
Созданные при поддержке КМСП роботы придут в школьные лаборатории - РИА Новости, 07.12.2022
Созданные при поддержке КМСП роботы придут в школьные лаборатории
Компания "Промобот", создающая роботов при поддержке Корпорации МСП (КМСП), договорилась о начале поставок сервисных роботов-экскурсоводов в образовательные... РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T17:14
2022-12-07T17:14
2022-12-07T17:14
новости компаний - экономика
россия
корпорация мсп
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Компания "Промобот", создающая роботов при поддержке Корпорации МСП (КМСП), договорилась о начале поставок сервисных роботов-экскурсоводов в образовательные учреждения России, сообщает пресс-служба КМСП.Ранее "Промобот" получила кредит в МСП Банке в размере 50 миллионов рублей под гарантию Корпорации МСП."Высокотехнологичные инновационные компании сегодня могут привлечь финансирование по специальной программе кредитования, ставка по которой составляет 3% годовых. Заявку на получение такого кредита можно подать через Цифровую платформу МСП.РФ", — отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, добавив, что в случае нехватки залогового обеспечения предприниматели могут воспользоваться "зонтичным" поручительством корпорации.Как отмечается в сообщении, роботов для школьных лабораторий у "Промобота" закупит системный интегратор, дистрибьютор и разработчик "Полимедиа". Всего в образовательные учреждения отправятся более 30 лабораторий робототехники на базе Promobot V.4."Для нас, как для производителя, важно, чтобы российские дети взаимодействовали с роботами уже сейчас — потому что именно эти дети уже через несколько лет будут создавать технологии, которые мы и представить не можем. Я увлёкся робототехникой ещё в школе — а сейчас надеюсь, что наш робот поможет кому-то выбрать создание роботов в качестве своей профессии. Может быть, среди этих детей уже есть наш будущий конкурент или руководитель", — сказал директор по развитию Promobot Олег Кивокурцев.Учебный робототехнический комплекс от "Промобот" помогает изучать программирование, робототехнику и искусственный интеллект на "реальном" роботе, а не игрушечной модели. Методические рекомендации созданы на основе практического опыта: в разработке участвовали инженеры и программисты, создающие роботов для использования в 43 странах мира.
https://ria.ru/20221206/kredity-1836650769.html
https://ria.ru/20221201/zavod-1835557046.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости компаний - экономика, россия, корпорация мсп
Новости компаний - Экономика, Россия, Корпорация МСП
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Компания "Промобот", создающая роботов при поддержке Корпорации МСП (КМСП), договорилась о начале поставок сервисных роботов-экскурсоводов в образовательные учреждения России, сообщает пресс-служба КМСП.
Ранее "Промобот" получила кредит в МСП Банке
в размере 50 миллионов рублей под гарантию Корпорации МСП
.
"Высокотехнологичные инновационные компании сегодня могут привлечь финансирование по специальной программе кредитования, ставка по которой составляет 3% годовых. Заявку на получение такого кредита можно подать через Цифровую платформу МСП.РФ", — отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, добавив, что в случае нехватки залогового обеспечения предприниматели могут воспользоваться "зонтичным" поручительством корпорации.
Как отмечается в сообщении, роботов для школьных лабораторий у "Промобота" закупит системный интегратор, дистрибьютор и разработчик "Полимедиа". Всего в образовательные учреждения отправятся более 30 лабораторий робототехники на базе Promobot V.4.
"Для нас, как для производителя, важно, чтобы российские дети взаимодействовали с роботами уже сейчас — потому что именно эти дети уже через несколько лет будут создавать технологии, которые мы и представить не можем. Я увлёкся робототехникой ещё в школе — а сейчас надеюсь, что наш робот поможет кому-то выбрать создание роботов в качестве своей профессии. Может быть, среди этих детей уже есть наш будущий конкурент или руководитель", — сказал директор по развитию Promobot Олег Кивокурцев.
Учебный робототехнический комплекс от "Промобот" помогает изучать программирование, робототехнику и искусственный интеллект на "реальном" роботе, а не игрушечной модели. Методические рекомендации созданы на основе практического опыта: в разработке участвовали инженеры и программисты, создающие роботов для использования в 43 странах мира.