https://ria.ru/20221207/rets-1836879894.html

РЭЦ: компании из России провели более 100 переговоров в Узбекистане

РЭЦ: компании из России провели более 100 переговоров в Узбекистане - РИА Новости, 07.12.2022

РЭЦ: компании из России провели более 100 переговоров в Узбекистане

Российские компании из сферы строительства в рамках деловой миссии в Ташкенте провели свыше 100 переговоров с партнерами, экспортный потенциал этих встреч... РИА Новости, 07.12.2022

2022-12-07T10:45

2022-12-07T10:45

2022-12-07T10:45

российский экспортный центр (рэц)

узбекистан

россия

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Российские компании из сферы строительства в рамках деловой миссии в Ташкенте провели свыше 100 переговоров с партнерами, экспортный потенциал этих встреч превысил 13 миллионов рублей, сообщили в Российском экспортном центре (РЭЦ, входит в группу ВЭБ.РФ).по данным РЭЦ, в двухдневной миссии приняли участие 15 высокотехнологичных российских компаний-экспортеров. Это предприятия из лесопромышленного комплекса, из отрасли индустриальных и строительных материалов, по разработке противопожарных, а также телекоммуникационных решений в сфере строительства, по производству дорожно-разметочной техники и материалов."Российские компании представили востребованную продукцию, что позволило провести в течение двух дней миссии более 100 двусторонних встреч с потенциальными деловыми партнерами из Узбекистана: представителями комитета автомобильных дорог, компаний-членов крупной строительной ассоциации, а также девелоперских и строительных компаний", - отметили в РЭЦ.По словам управляющего директора по организации конгрессно-выставочных мероприятий и бизнес-миссий РЭЦ Татьяны Ан, компании из России уже не первый год активно занимаются расширением деловых контактов, приезжая в Узбекистан на деловые миссии."Наша бизнес-миссия также показывает, что у стран есть огромные возможности для новых проектов в области строительства и инфраструктуры. Экспортный потенциал встреч с партнерами, по предварительным данным, уже превысил 13 миллионов рублей. Мы ожидаем, что переговоры приведут к взаимовыгодным контрактам и реальным проектам", - добавила она.

https://ria.ru/20221205/proizvoditeli-1836482299.html

узбекистан

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

российский экспортный центр (рэц), узбекистан, россия