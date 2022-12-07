https://ria.ru/20221207/rets-1836879894.html
РЭЦ: компании из России провели более 100 переговоров в Узбекистане
РЭЦ: компании из России провели более 100 переговоров в Узбекистане - РИА Новости, 07.12.2022
РЭЦ: компании из России провели более 100 переговоров в Узбекистане
Российские компании из сферы строительства в рамках деловой миссии в Ташкенте провели свыше 100 переговоров с партнерами, экспортный потенциал этих встреч... РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T10:45
2022-12-07T10:45
2022-12-07T10:45
российский экспортный центр (рэц)
узбекистан
россия
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Российские компании из сферы строительства в рамках деловой миссии в Ташкенте провели свыше 100 переговоров с партнерами, экспортный потенциал этих встреч превысил 13 миллионов рублей, сообщили в Российском экспортном центре (РЭЦ, входит в группу ВЭБ.РФ).по данным РЭЦ, в двухдневной миссии приняли участие 15 высокотехнологичных российских компаний-экспортеров. Это предприятия из лесопромышленного комплекса, из отрасли индустриальных и строительных материалов, по разработке противопожарных, а также телекоммуникационных решений в сфере строительства, по производству дорожно-разметочной техники и материалов."Российские компании представили востребованную продукцию, что позволило провести в течение двух дней миссии более 100 двусторонних встреч с потенциальными деловыми партнерами из Узбекистана: представителями комитета автомобильных дорог, компаний-членов крупной строительной ассоциации, а также девелоперских и строительных компаний", - отметили в РЭЦ.По словам управляющего директора по организации конгрессно-выставочных мероприятий и бизнес-миссий РЭЦ Татьяны Ан, компании из России уже не первый год активно занимаются расширением деловых контактов, приезжая в Узбекистан на деловые миссии."Наша бизнес-миссия также показывает, что у стран есть огромные возможности для новых проектов в области строительства и инфраструктуры. Экспортный потенциал встреч с партнерами, по предварительным данным, уже превысил 13 миллионов рублей. Мы ожидаем, что переговоры приведут к взаимовыгодным контрактам и реальным проектам", - добавила она.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
российский экспортный центр (рэц), узбекистан, россия
Российский экспортный центр (РЭЦ), Узбекистан, Россия
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Российские компании из сферы строительства в рамках деловой миссии в Ташкенте провели свыше 100 переговоров с партнерами, экспортный потенциал этих встреч превысил 13 миллионов рублей, сообщили в Российском экспортном центре (РЭЦ, входит в группу ВЭБ.РФ).
по данным РЭЦ, в двухдневной миссии приняли участие 15 высокотехнологичных российских компаний-экспортеров. Это предприятия из лесопромышленного комплекса, из отрасли индустриальных и строительных материалов, по разработке противопожарных, а также телекоммуникационных решений в сфере строительства, по производству дорожно-разметочной техники и материалов.
"Российские компании представили востребованную продукцию, что позволило провести в течение двух дней миссии более 100 двусторонних встреч с потенциальными деловыми партнерами из Узбекистана: представителями комитета автомобильных дорог, компаний-членов крупной строительной ассоциации, а также девелоперских и строительных компаний", - отметили в РЭЦ
.
По словам управляющего директора по организации конгрессно-выставочных мероприятий и бизнес-миссий РЭЦ Татьяны Ан, компании из России уже не первый год активно занимаются расширением деловых контактов, приезжая в Узбекистан на деловые миссии.
"Наша бизнес-миссия также показывает, что у стран есть огромные возможности для новых проектов в области строительства и инфраструктуры. Экспортный потенциал встреч с партнерами, по предварительным данным, уже превысил 13 миллионов рублей. Мы ожидаем, что переговоры приведут к взаимовыгодным контрактам и реальным проектам", - добавила она.