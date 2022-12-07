https://ria.ru/20221207/repressii-1837006738.html
Путин призвал не замалчивать политические репрессии в советское время
Путин призвал не замалчивать политические репрессии в советское время - РИА Новости, 07.12.2022
Путин призвал не замалчивать политические репрессии в советское время
Президент России Владимир Путин заявил, что нельзя замалчивать тему политических репрессий в советское время, несмотря на то, что это тяжелая страница в истории РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T16:57
2022-12-07T16:57
2022-12-07T17:33
владимир путин
общество
россия
ссср
день памяти жертв политических репрессий
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что нельзя замалчивать тему политических репрессий в советское время, несмотря на то, что это тяжелая страница в истории России."Что касается увековечения памяти жертв политических репрессий, мы не должны забывать и про эту работу ни в коем случае. Это сложная такая, тяжелая страница в нашей истории. История такая, какая она есть, здесь ничего нельзя замалчивать, я много раз об этом говорил", - сказал Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.Также президент отметил, что никакие факты из российской истории нельзя позволять использовать в качестве инструмента для борьбы с Россией. "Мы объективно оцениваем все, что было в нашей истории, должны соответствующим образом реагировать, в том числе и это касается увековечения памяти жертв политических репрессий", - сказал Путин.
https://ria.ru/20221030/repressii-1827189648.html
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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владимир путин, общество, россия, ссср, день памяти жертв политических репрессий
Владимир Путин, Общество, Россия, СССР, День памяти жертв политических репрессий
16:57 07.12.2022 (обновлено: 17:33 07.12.2022)
Путин призвал не замалчивать политические репрессии в советское время
Путин призвал не замалчивать ничего исторического, включая политические репрессии в СССР
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что нельзя замалчивать тему политических репрессий в советское время, несмотря на то, что это тяжелая страница в истории России.
"Что касается увековечения памяти жертв политических репрессий, мы не должны забывать и про эту работу ни в коем случае. Это сложная такая, тяжелая страница в нашей истории. История такая, какая она есть, здесь ничего нельзя замалчивать, я много раз об этом говорил", - сказал Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.
Также президент отметил, что никакие факты из российской истории нельзя позволять использовать в качестве инструмента для борьбы с Россией. "Мы объективно оцениваем все, что было в нашей истории, должны соответствующим образом реагировать, в том числе и это касается увековечения памяти жертв политических репрессий", - сказал Путин.