https://ria.ru/20221207/repressii-1837006738.html

Путин призвал не замалчивать политические репрессии в советское время

Путин призвал не замалчивать политические репрессии в советское время - РИА Новости, 07.12.2022

Путин призвал не замалчивать политические репрессии в советское время

Президент России Владимир Путин заявил, что нельзя замалчивать тему политических репрессий в советское время, несмотря на то, что это тяжелая страница в истории РИА Новости, 07.12.2022

2022-12-07T16:57

2022-12-07T16:57

2022-12-07T17:33

владимир путин

общество

россия

ссср

день памяти жертв политических репрессий

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что нельзя замалчивать тему политических репрессий в советское время, несмотря на то, что это тяжелая страница в истории России."Что касается увековечения памяти жертв политических репрессий, мы не должны забывать и про эту работу ни в коем случае. Это сложная такая, тяжелая страница в нашей истории. История такая, какая она есть, здесь ничего нельзя замалчивать, я много раз об этом говорил", - сказал Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.Также президент отметил, что никакие факты из российской истории нельзя позволять использовать в качестве инструмента для борьбы с Россией. "Мы объективно оцениваем все, что было в нашей истории, должны соответствующим образом реагировать, в том числе и это касается увековечения памяти жертв политических репрессий", - сказал Путин.

https://ria.ru/20221030/repressii-1827189648.html

россия

ссср

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

владимир путин, общество, россия, ссср, день памяти жертв политических репрессий