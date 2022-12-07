https://ria.ru/20221207/reabilitatsiya-1837014795.html
Путин призвал создать центр по решению вопросов реабилитации раненых
Путин призвал создать центр по решению вопросов реабилитации раненых - РИА Новости, 07.12.2022
Путин призвал создать центр по решению вопросов реабилитации раненых
Специальный центр для решения вопросов реабилитации раненных в ходе спецоперации надо создать в соцблоке правительства РФ, поручение будет подготовлено... РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T17:10
2022-12-07T17:10
2022-12-07T17:40
общество
владимир путин
здоровье - общество
россия
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Специальный центр для решения вопросов реабилитации раненных в ходе спецоперации надо создать в соцблоке правительства РФ, поручение будет подготовлено "сегодня-завтра", заявил президент России Владимир Путин."Нужно будет в самое ближайшее время в социальном блоке правительства создать специальный центр, которым будет заниматься и где-то на уровне заместителя губернатора по социальным вопросам. Во всех регионах РФ такую линию работы выделить и по мере разворачивания этой работы создать целую систему поддержки людей, которые нуждаются в помощи со стороны государства. Вот все это вместе должно быть реализовано в самые короткие сроки. Обязательно будем этим заниматься", - сказал Путин на встрече с членами СПЧ.Путин добавил, что "правительство соответствующее поручение получит буквально сегодня-завтра".
https://ria.ru/20221207/putin-1837014017.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, владимир путин, здоровье - общество, россия
Общество, Владимир Путин, Здоровье - Общество, Россия
17:10 07.12.2022 (обновлено: 17:40 07.12.2022)
Путин призвал создать центр по решению вопросов реабилитации раненых
Путин призвал создать при правительстве центр по решению вопросов реабилитации раненых
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Специальный центр для решения вопросов реабилитации раненных в ходе спецоперации надо создать в соцблоке правительства РФ, поручение будет подготовлено "сегодня-завтра", заявил президент России Владимир Путин.
"Нужно будет в самое ближайшее время в социальном блоке правительства создать специальный центр, которым будет заниматься и где-то на уровне заместителя губернатора по социальным вопросам. Во всех регионах РФ такую линию работы выделить и по мере разворачивания этой работы создать целую систему поддержки людей, которые нуждаются в помощи со стороны государства. Вот все это вместе должно быть реализовано в самые короткие сроки. Обязательно будем этим заниматься", - сказал Путин на встрече с членами СПЧ.
Путин добавил, что "правительство соответствующее поручение получит буквально сегодня-завтра".