https://ria.ru/20221207/reabilitatsiya-1837014795.html

Путин призвал создать центр по решению вопросов реабилитации раненых

Путин призвал создать центр по решению вопросов реабилитации раненых - РИА Новости, 07.12.2022

Путин призвал создать центр по решению вопросов реабилитации раненых

Специальный центр для решения вопросов реабилитации раненных в ходе спецоперации надо создать в соцблоке правительства РФ, поручение будет подготовлено... РИА Новости, 07.12.2022

2022-12-07T17:10

2022-12-07T17:10

2022-12-07T17:40

общество

владимир путин

здоровье - общество

россия

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Специальный центр для решения вопросов реабилитации раненных в ходе спецоперации надо создать в соцблоке правительства РФ, поручение будет подготовлено "сегодня-завтра", заявил президент России Владимир Путин."Нужно будет в самое ближайшее время в социальном блоке правительства создать специальный центр, которым будет заниматься и где-то на уровне заместителя губернатора по социальным вопросам. Во всех регионах РФ такую линию работы выделить и по мере разворачивания этой работы создать целую систему поддержки людей, которые нуждаются в помощи со стороны государства. Вот все это вместе должно быть реализовано в самые короткие сроки. Обязательно будем этим заниматься", - сказал Путин на встрече с членами СПЧ.Путин добавил, что "правительство соответствующее поручение получит буквально сегодня-завтра".

https://ria.ru/20221207/putin-1837014017.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, владимир путин, здоровье - общество, россия