12:23 07.12.2022 (обновлено: 12:49 07.12.2022)
Вернувшиеся из украинского плена военные рассказали о пытках
Российские военные, вернувшиеся из украинского плена, рассказали, что подвергались пыткам
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Вернувшиеся из украинского плена военные рассказали о пытках: на допросе простреливали ноги, отрезали пальцы, били арматурой и током, сообщает пресс-служба СК РФ.
"Следственный комитет России зафиксировал показания российских военнослужащих, которые были возвращены из плена и рассказали о многочисленных фактах издевательств над ними со стороны украинских националистов", - говорится в сообщении.
По словом одного военнослужащего, в бою он был ранен, пулей была перебита кость правой руки - так он попал в плен. В ходе допросов, во время которых применялась арматура и черенок от лопаты, ему сломали челюсть, несколько ребер и пробили легкое, а также из пистолета прострелили обе ступни. Подчеркивается, что первую помощь ему оказали спустя длительное время, поставив жизнь под угрозу.
Другой военнослужащий рассказал, что попал в засаду и пришел в сознание уже в подвале. По его словам, допрос начался с удара ножом в правую ногу, кровь никто не останавливал - если ответы не устраивали, его начинали бить. Отмечается, что сначала руками или ногами, затем каской или даже прикладом. После допроса мужчины в камуфляже повалили его на пол: трое держали, четвертый ножом отрезал палец на руке. В дальнейшем пленного также пытали током.
"Под угрозой убийства и расправы над близкими родственниками представители украинских вооруженных формирований заставили российского военнопленного подписать "добровольное" согласие на сотрудничество с украинскими спецслужбами. Всю эту процедуру они записали на камеру мобильного телефона", - добавили в СК. Подчеркивается, что показания российских военнослужащих свидетельствуют о том, что представители Украины грубейшим образом нарушают требования Женевской Конвенции об обращении с военнопленными.
СК России совместно с МВД, ФСБ и Минобороны России продолжает устанавливать украинских националистов, причастных к пыткам и убийствам мирных граждан, а также пленных российских военнослужащих. "Следователи собирают и фиксируют доказательства жестоких преступлений националистов, чтобы никто из них не ушел от уголовной ответственности", - говорится в релизе.