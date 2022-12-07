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Вернувшиеся из украинского плена военные рассказали о пытках - РИА Новости, 07.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221207/pytki-1836914551.html
Вернувшиеся из украинского плена военные рассказали о пытках
Вернувшиеся из украинского плена военные рассказали о пытках - РИА Новости, 07.12.2022
Вернувшиеся из украинского плена военные рассказали о пытках
Вернувшиеся из украинского плена военные рассказали о пытках: на допросе простреливали ноги, отрезали пальцы, били арматурой и током, сообщает пресс-служба СК... РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T12:23
2022-12-07T12:49
специальная военная операция на украине
россия
украина
следственный комитет россии (ск рф)
безопасность
вооруженные силы рф
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Вернувшиеся из украинского плена военные рассказали о пытках: на допросе простреливали ноги, отрезали пальцы, били арматурой и током, сообщает пресс-служба СК РФ."Следственный комитет России зафиксировал показания российских военнослужащих, которые были возвращены из плена и рассказали о многочисленных фактах издевательств над ними со стороны украинских националистов", - говорится в сообщении.По словом одного военнослужащего, в бою он был ранен, пулей была перебита кость правой руки - так он попал в плен. В ходе допросов, во время которых применялась арматура и черенок от лопаты, ему сломали челюсть, несколько ребер и пробили легкое, а также из пистолета прострелили обе ступни. Подчеркивается, что первую помощь ему оказали спустя длительное время, поставив жизнь под угрозу.Другой военнослужащий рассказал, что попал в засаду и пришел в сознание уже в подвале. По его словам, допрос начался с удара ножом в правую ногу, кровь никто не останавливал - если ответы не устраивали, его начинали бить. Отмечается, что сначала руками или ногами, затем каской или даже прикладом. После допроса мужчины в камуфляже повалили его на пол: трое держали, четвертый ножом отрезал палец на руке. В дальнейшем пленного также пытали током."Под угрозой убийства и расправы над близкими родственниками представители украинских вооруженных формирований заставили российского военнопленного подписать "добровольное" согласие на сотрудничество с украинскими спецслужбами. Всю эту процедуру они записали на камеру мобильного телефона", - добавили в СК. Подчеркивается, что показания российских военнослужащих свидетельствуют о том, что представители Украины грубейшим образом нарушают требования Женевской Конвенции об обращении с военнопленными.СК России совместно с МВД, ФСБ и Минобороны России продолжает устанавливать украинских националистов, причастных к пыткам и убийствам мирных граждан, а также пленных российских военнослужащих. "Следователи собирают и фиксируют доказательства жестоких преступлений националистов, чтобы никто из них не ушел от уголовной ответственности", - говорится в релизе.
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60
353
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"Били ногами, ножом тыкали" – вернувшиеся из украинского плена военные рассказали о пытках
СК России сообщает, что вернувшиеся из украинского плена военные рассказали о пытках: одному на допросе прострелили ноги, другому отрезали палец и воткнули в ногу нож
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россия, украина, следственный комитет россии (ск рф), безопасность, вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Следственный комитет России (СК РФ), Безопасность, Вооруженные силы РФ, Ситуация в ДНР и ЛНР
12:23 07.12.2022 (обновлено: 12:49 07.12.2022)
 
Вернувшиеся из украинского плена военные рассказали о пытках

Российские военные, вернувшиеся из украинского плена, рассказали, что подвергались пыткам

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Вернувшиеся из украинского плена военные рассказали о пытках: на допросе простреливали ноги, отрезали пальцы, били арматурой и током, сообщает пресс-служба СК РФ.
"Следственный комитет России зафиксировал показания российских военнослужащих, которые были возвращены из плена и рассказали о многочисленных фактах издевательств над ними со стороны украинских националистов", - говорится в сообщении.
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По словом одного военнослужащего, в бою он был ранен, пулей была перебита кость правой руки - так он попал в плен. В ходе допросов, во время которых применялась арматура и черенок от лопаты, ему сломали челюсть, несколько ребер и пробили легкое, а также из пистолета прострелили обе ступни. Подчеркивается, что первую помощь ему оказали спустя длительное время, поставив жизнь под угрозу.
Другой военнослужащий рассказал, что попал в засаду и пришел в сознание уже в подвале. По его словам, допрос начался с удара ножом в правую ногу, кровь никто не останавливал - если ответы не устраивали, его начинали бить. Отмечается, что сначала руками или ногами, затем каской или даже прикладом. После допроса мужчины в камуфляже повалили его на пол: трое держали, четвертый ножом отрезал палец на руке. В дальнейшем пленного также пытали током.
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"Под угрозой убийства и расправы над близкими родственниками представители украинских вооруженных формирований заставили российского военнопленного подписать "добровольное" согласие на сотрудничество с украинскими спецслужбами. Всю эту процедуру они записали на камеру мобильного телефона", - добавили в СК. Подчеркивается, что показания российских военнослужащих свидетельствуют о том, что представители Украины грубейшим образом нарушают требования Женевской Конвенции об обращении с военнопленными.
СК России совместно с МВД, ФСБ и Минобороны России продолжает устанавливать украинских националистов, причастных к пыткам и убийствам мирных граждан, а также пленных российских военнослужащих. "Следователи собирают и фиксируют доказательства жестоких преступлений националистов, чтобы никто из них не ушел от уголовной ответственности", - говорится в релизе.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаСледственный комитет России (СК РФ)БезопасностьВооруженные силы РФСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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