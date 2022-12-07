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Путин призвал прекратить преследования в Донбассе по политическим статьям - РИА Новости, 07.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221207/putin-1837059543.html
Путин призвал прекратить преследования в Донбассе по политическим статьям
Путин призвал прекратить преследования в Донбассе по политическим статьям - РИА Новости, 07.12.2022
Путин призвал прекратить преследования в Донбассе по политическим статьям
Нужно прекратить уголовные дела по политическим статьям, которые были заведены в Донбассе при украинской власти, поручение будет дано Генпрокуратуре РФ, заявил... РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T19:26
2022-12-07T19:49
в мире
донбасс
специальная военная операция на украине
владимир путин
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
донецкая область
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Нужно прекратить уголовные дела по политическим статьям, которые были заведены в Донбассе при украинской власти, поручение будет дано Генпрокуратуре РФ, заявил президент РФ Владимир Путин.Глава государства в среду проводит заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека. Член СПЧ, член президиума общественного движения "Свободный Донбасс" Елена Шишкина рассказала президенту, что с 2014 года по 30 сентября 2022 года жители ДНР и ЛНР - врачи, учителя, госслужащие - были привлечены к уголовной ответственности Украиной за особо тяжкие преступления."По поводу вопросов, которые вы поставили. Граждане, осужденные по политическим мотивам, жители Донбасса. Конечно, нужно прекращать все эти дела и положить конец этому состоянию дел за отсутствием самого состава преступления. Такое поручение, конечно, будет Генеральной прокуратуре России дано, уверен, что вопрос будет проработан в самое короткое время и решение будет принято", - ответил президент.
https://ria.ru/20221207/putin-1837059264.html
донбасс
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донецкая народная республика
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в мире, донбасс, владимир путин, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, донецкая область, луганская область, украина, генеральная прокуратура рф
В мире, Донбасс, Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Донецкая область, Луганская область, Украина, Генеральная прокуратура РФ
19:26 07.12.2022 (обновлено: 19:49 07.12.2022)
 
Путин призвал прекратить преследования в Донбассе по политическим статьям

Путин: нужно закрыть дела по политическим статьям в Донбассе, открытые при Киевской власти

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Нужно прекратить уголовные дела по политическим статьям, которые были заведены в Донбассе при украинской власти, поручение будет дано Генпрокуратуре РФ, заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства в среду проводит заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека. Член СПЧ, член президиума общественного движения "Свободный Донбасс" Елена Шишкина рассказала президенту, что с 2014 года по 30 сентября 2022 года жители ДНР и ЛНР - врачи, учителя, госслужащие - были привлечены к уголовной ответственности Украиной за особо тяжкие преступления.
"По поводу вопросов, которые вы поставили. Граждане, осужденные по политическим мотивам, жители Донбасса. Конечно, нужно прекращать все эти дела и положить конец этому состоянию дел за отсутствием самого состава преступления. Такое поручение, конечно, будет Генеральной прокуратуре России дано, уверен, что вопрос будет проработан в самое короткое время и решение будет принято", - ответил президент.
Лишним не будет – Путин о возмещении Украиной ущерба Донбассу
Вчера, 19:24Специальная военная операция на Украине
Путин: возмещение Украиной ущерба, нанесенного Донбассу, лишним не будет
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонбассВладимир ПутинРоссияДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаДонецкая областьЛуганская областьУкраинаГенеральная прокуратура РФ
 
 
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