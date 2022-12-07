https://ria.ru/20221207/putin-1837059543.html

Путин призвал прекратить преследования в Донбассе по политическим статьям

Путин призвал прекратить преследования в Донбассе по политическим статьям - РИА Новости, 07.12.2022

Путин призвал прекратить преследования в Донбассе по политическим статьям

Нужно прекратить уголовные дела по политическим статьям, которые были заведены в Донбассе при украинской власти, поручение будет дано Генпрокуратуре РФ, заявил... РИА Новости, 07.12.2022

2022-12-07T19:26

2022-12-07T19:26

2022-12-07T19:49

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Нужно прекратить уголовные дела по политическим статьям, которые были заведены в Донбассе при украинской власти, поручение будет дано Генпрокуратуре РФ, заявил президент РФ Владимир Путин.Глава государства в среду проводит заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека. Член СПЧ, член президиума общественного движения "Свободный Донбасс" Елена Шишкина рассказала президенту, что с 2014 года по 30 сентября 2022 года жители ДНР и ЛНР - врачи, учителя, госслужащие - были привлечены к уголовной ответственности Украиной за особо тяжкие преступления."По поводу вопросов, которые вы поставили. Граждане, осужденные по политическим мотивам, жители Донбасса. Конечно, нужно прекращать все эти дела и положить конец этому состоянию дел за отсутствием самого состава преступления. Такое поручение, конечно, будет Генеральной прокуратуре России дано, уверен, что вопрос будет проработан в самое короткое время и решение будет принято", - ответил президент.

https://ria.ru/20221207/putin-1837059264.html

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Владимир Лаврентьев

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