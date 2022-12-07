https://ria.ru/20221207/putin-1837059543.html
Путин призвал прекратить преследования в Донбассе по политическим статьям
Путин призвал прекратить преследования в Донбассе по политическим статьям - РИА Новости, 07.12.2022
Путин призвал прекратить преследования в Донбассе по политическим статьям
Нужно прекратить уголовные дела по политическим статьям, которые были заведены в Донбассе при украинской власти, поручение будет дано Генпрокуратуре РФ, заявил... РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T19:26
2022-12-07T19:26
2022-12-07T19:49
в мире
донбасс
специальная военная операция на украине
владимир путин
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
донецкая область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0a/1808536195_0:151:3280:1995_1920x0_80_0_0_5edc94cce291330e44f98dd0139ae8c3.jpg
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Нужно прекратить уголовные дела по политическим статьям, которые были заведены в Донбассе при украинской власти, поручение будет дано Генпрокуратуре РФ, заявил президент РФ Владимир Путин.Глава государства в среду проводит заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека. Член СПЧ, член президиума общественного движения "Свободный Донбасс" Елена Шишкина рассказала президенту, что с 2014 года по 30 сентября 2022 года жители ДНР и ЛНР - врачи, учителя, госслужащие - были привлечены к уголовной ответственности Украиной за особо тяжкие преступления."По поводу вопросов, которые вы поставили. Граждане, осужденные по политическим мотивам, жители Донбасса. Конечно, нужно прекращать все эти дела и положить конец этому состоянию дел за отсутствием самого состава преступления. Такое поручение, конечно, будет Генеральной прокуратуре России дано, уверен, что вопрос будет проработан в самое короткое время и решение будет принято", - ответил президент.
https://ria.ru/20221207/putin-1837059264.html
донбасс
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
донецкая область
луганская область
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0a/1808536195_82:0:2813:2048_1920x0_80_0_0_f290d237bf28886a1b8d6efb3b552826.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донбасс, владимир путин, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, донецкая область, луганская область, украина, генеральная прокуратура рф
В мире, Донбасс, Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Донецкая область, Луганская область, Украина, Генеральная прокуратура РФ
19:26 07.12.2022 (обновлено: 19:49 07.12.2022)
Путин призвал прекратить преследования в Донбассе по политическим статьям
Путин: нужно закрыть дела по политическим статьям в Донбассе, открытые при Киевской власти