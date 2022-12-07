https://ria.ru/20221207/putin-1837059264.html

Путин: возмещение Украиной ущерба, нанесенного Донбассу, лишним не будет

Путин: возмещение Украиной ущерба, нанесенного Донбассу, лишним не будет - РИА Новости, 07.12.2022

Путин: возмещение Украиной ущерба, нанесенного Донбассу, лишним не будет

Возмещение Украиной ущерба, нанесенного Донбассу и другим новым территориям РФ, лишним не будет, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе заседания Совета по... РИА Новости, 07.12.2022

2022-12-07T19:24

2022-12-07T19:24

2022-12-07T20:13

специальная военная операция на украине

донбасс

украина

россия

владимир путин

европейский суд

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Возмещение Украиной ущерба, нанесенного Донбассу и другим новым территориям РФ, лишним не будет, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека.В ходе встречи член президиума общественного движения "Свободный Донбасс" Елена Шишкина сообщила президенту, что на территории региона действуют общественные комиссии по подсчету ущерба, нанесенного Украиной, сумма уже составляет более 1 триллиона 321 миллиарда рублей, и она продолжает расти. По её словам, с 2014 года с территорий ДНР и ЛНР было подано более 10 тысяч жалоб в Европейский суд по правам человека о возмещении ущерба, но иски вначале не рассматривались, а потом были возвращены."То же самое касается и возмещения Украиной ущерба, нанесенного Донбассу, жителям Донбасса, всем новым территориям России. Это тоже лишним точно совершенно не будет. Но, я с вами согласен, дожидаться чего-то там со стороны Украины бессмысленно, и нужно помогать людям, которые утратили свои жилые помещения",- сказал Путин.

https://ria.ru/20221207/mobilizatsiya-1837019846.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Лишним не будет" – Путин о возмещении Украиной ущерба Донбассу "Лишним не будет" – Путин о возмещении Украиной ущерба Донбассу 2022-12-07T19:24 true PT0M49S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

донбасс, украина, россия, владимир путин, европейский суд