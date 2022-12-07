https://ria.ru/20221207/putin-1837059264.html
Путин: возмещение Украиной ущерба, нанесенного Донбассу, лишним не будет
Путин: возмещение Украиной ущерба, нанесенного Донбассу, лишним не будет - РИА Новости, 07.12.2022
Путин: возмещение Украиной ущерба, нанесенного Донбассу, лишним не будет
Возмещение Украиной ущерба, нанесенного Донбассу и другим новым территориям РФ, лишним не будет, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе заседания Совета по... РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T19:24
2022-12-07T19:24
2022-12-07T20:13
специальная военная операция на украине
донбасс
украина
россия
владимир путин
европейский суд
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Возмещение Украиной ущерба, нанесенного Донбассу и другим новым территориям РФ, лишним не будет, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека.В ходе встречи член президиума общественного движения "Свободный Донбасс" Елена Шишкина сообщила президенту, что на территории региона действуют общественные комиссии по подсчету ущерба, нанесенного Украиной, сумма уже составляет более 1 триллиона 321 миллиарда рублей, и она продолжает расти. По её словам, с 2014 года с территорий ДНР и ЛНР было подано более 10 тысяч жалоб в Европейский суд по правам человека о возмещении ущерба, но иски вначале не рассматривались, а потом были возвращены."То же самое касается и возмещения Украиной ущерба, нанесенного Донбассу, жителям Донбасса, всем новым территориям России. Это тоже лишним точно совершенно не будет. Но, я с вами согласен, дожидаться чего-то там со стороны Украины бессмысленно, и нужно помогать людям, которые утратили свои жилые помещения",- сказал Путин.
https://ria.ru/20221207/mobilizatsiya-1837019846.html
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"Лишним не будет" – Путин о возмещении Украиной ущерба Донбассу
"Лишним не будет" – Путин о возмещении Украиной ущерба Донбассу
2022-12-07T19:24
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PT0M49S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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донбасс, украина, россия, владимир путин, европейский суд
Специальная военная операция на Украине, Донбасс, Украина, Россия, Владимир Путин, Европейский суд
19:24 07.12.2022 (обновлено: 20:13 07.12.2022)
Путин: возмещение Украиной ущерба, нанесенного Донбассу, лишним не будет
Путин: возмещение Украиной ущерба, нанесенного Донбассу и его жителям, лишним не будет