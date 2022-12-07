https://ria.ru/20221207/putin-1837058788.html
Путин предложил создать программу восстановления жилья для жителей Донбасса
Путин предложил создать программу восстановления жилья для жителей Донбасса - РИА Новости, 07.12.2022
Путин предложил создать программу восстановления жилья для жителей Донбасса
Необходимо создать отдельную программу помощи людям и восстановления жилья для жителей Донбасса, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T19:23
2022-12-07T19:23
2022-12-07T19:36
специальная военная операция на украине
донбасс
общество
жилье
владимир путин
россия
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Необходимо создать отдельную программу помощи людям и восстановления жилья для жителей Донбасса, заявил президент России Владимир Путин.Он добавил, что сейчас ведется достаточно активная работа на тех территориях, где недавно прошли референдумы, нужно сделать все, чтобы люди не оказались на улице."Но программу по поддержке и восстановлению жилья в целом, на этих новых территориях, конечно, нужно создавать. Будем это делать обязательно и будем по разным каналам людям помогать восстанавливать свои права, в том числе и прежде всего права на нормальную, человеческую жизнь, на жилищное право", - отметил президент.Традиционная встреча президента Российской Федерации Владимира Путина с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека проводится ежегодно в преддверии Дня прав человека, который отмечается в России 10 декабря.
https://ria.ru/20221207/putin-1837059543.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донбасс, общество, жилье, владимир путин, россия
Специальная военная операция на Украине, Донбасс, Общество, Жилье, Владимир Путин, Россия
19:23 07.12.2022 (обновлено: 19:36 07.12.2022)
Путин предложил создать программу восстановления жилья для жителей Донбасса
Путин: нужно создать программу помощи людям и восстановления жилья для жителей Донбасса
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Необходимо создать отдельную программу помощи людям и восстановления жилья для жителей Донбасса, заявил президент России Владимир Путин.
"Нужно помогать людям, которые утратили свои жилые помещения, начиная с 24 февраля и еще 2014 года, когда начались там тяжелые события, трагические. Я думаю, что нужно будет создать отдельную программу помощи людям, программу восстановления жилья", - сказал Путин на встрече с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека.
Он добавил, что сейчас ведется достаточно активная работа на тех территориях, где недавно прошли референдумы, нужно сделать все, чтобы люди не оказались на улице.
"Но программу по поддержке и восстановлению жилья в целом, на этих новых территориях, конечно, нужно создавать. Будем это делать обязательно и будем по разным каналам людям помогать восстанавливать свои права, в том числе и прежде всего права на нормальную, человеческую жизнь, на жилищное право", - отметил президент.
Традиционная встреча президента Российской Федерации Владимира Путина с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека проводится ежегодно в преддверии Дня прав человека, который отмечается в России 10 декабря.