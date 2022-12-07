https://ria.ru/20221207/putin-1837058788.html

Путин предложил создать программу восстановления жилья для жителей Донбасса

Путин предложил создать программу восстановления жилья для жителей Донбасса - РИА Новости, 07.12.2022

Путин предложил создать программу восстановления жилья для жителей Донбасса

Необходимо создать отдельную программу помощи людям и восстановления жилья для жителей Донбасса, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 07.12.2022

2022-12-07T19:23

2022-12-07T19:23

2022-12-07T19:36

специальная военная операция на украине

донбасс

общество

жилье

владимир путин

россия

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Необходимо создать отдельную программу помощи людям и восстановления жилья для жителей Донбасса, заявил президент России Владимир Путин.Он добавил, что сейчас ведется достаточно активная работа на тех территориях, где недавно прошли референдумы, нужно сделать все, чтобы люди не оказались на улице."Но программу по поддержке и восстановлению жилья в целом, на этих новых территориях, конечно, нужно создавать. Будем это делать обязательно и будем по разным каналам людям помогать восстанавливать свои права, в том числе и прежде всего права на нормальную, человеческую жизнь, на жилищное право", - отметил президент.Традиционная встреча президента Российской Федерации Владимира Путина с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека проводится ежегодно в преддверии Дня прав человека, который отмечается в России 10 декабря.

https://ria.ru/20221207/putin-1837059543.html

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

донбасс, общество, жилье, владимир путин, россия