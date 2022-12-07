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Путин поблагодарил Вышинского за программу "Типичная Украина" - РИА Новости, 07.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221207/putin-1837053835.html
Путин поблагодарил Вышинского за программу "Типичная Украина"
Путин поблагодарил Вышинского за программу "Типичная Украина" - РИА Новости, 07.12.2022
Путин поблагодарил Вышинского за программу "Типичная Украина"
Президент России Владимир Путин сообщил, что иногда смотрит программу "Типичная Украина" Кирилла Вышинского - члена Совета по правам человека при президенте РФ... РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T19:04
2022-12-07T19:04
специальная военная операция на украине
кирилл вышинский
владимир путин
россия
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что иногда смотрит программу "Типичная Украина" Кирилла Вышинского - члена Совета по правам человека при президенте РФ и исполнительного директора медиагруппы "Россия сегодня", глава государства назвал ее убедительной и глубокой."Я иногда вижу ваши программы. Они очень убедительные и глубокие, за что хочу вам сказать отдельное спасибо", - сказал Путин, обращаясь к Вышинскому после его выступления на встрече с членами СПЧ.
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кирилл вышинский, владимир путин, россия
Специальная военная операция на Украине, Кирилл Вышинский, Владимир Путин, Россия
19:04 07.12.2022
 
Путин поблагодарил Вышинского за программу "Типичная Украина"

Путин назвал программу Вышинского "Типичная Украина" убедительной и глубокой

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что иногда смотрит программу "Типичная Украина" Кирилла Вышинского - члена Совета по правам человека при президенте РФ и исполнительного директора медиагруппы "Россия сегодня", глава государства назвал ее убедительной и глубокой.
"Я иногда вижу ваши программы. Они очень убедительные и глубокие, за что хочу вам сказать отдельное спасибо", - сказал Путин, обращаясь к Вышинскому после его выступления на встрече с членами СПЧ.
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции ежегодное заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
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Специальная военная операция на УкраинеКирилл ВышинскийВладимир ПутинРоссия
 
 
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