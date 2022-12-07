https://ria.ru/20221207/putin-1837053835.html

Путин поблагодарил Вышинского за программу "Типичная Украина"

Путин поблагодарил Вышинского за программу "Типичная Украина" - РИА Новости, 07.12.2022

Путин поблагодарил Вышинского за программу "Типичная Украина"

Президент России Владимир Путин сообщил, что иногда смотрит программу "Типичная Украина" Кирилла Вышинского - члена Совета по правам человека при президенте РФ... РИА Новости, 07.12.2022

2022-12-07T19:04

2022-12-07T19:04

2022-12-07T19:04

специальная военная операция на украине

кирилл вышинский

владимир путин

россия

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что иногда смотрит программу "Типичная Украина" Кирилла Вышинского - члена Совета по правам человека при президенте РФ и исполнительного директора медиагруппы "Россия сегодня", глава государства назвал ее убедительной и глубокой."Я иногда вижу ваши программы. Они очень убедительные и глубокие, за что хочу вам сказать отдельное спасибо", - сказал Путин, обращаясь к Вышинскому после его выступления на встрече с членами СПЧ.

https://ria.ru/20221207/kazn-1837047026.html

россия

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

кирилл вышинский, владимир путин, россия