https://ria.ru/20221207/putin-1837050922.html
Путин отметил важность деятельности НКО
Путин отметил важность деятельности НКО - РИА Новости, 07.12.2022
Путин отметил важность деятельности НКО
Деятельность некоммерческих организаций является чрезвычайно важной для России, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T18:56
2022-12-07T18:56
2022-12-07T18:56
владимир путин
общество
россия
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Деятельность некоммерческих организаций является чрезвычайно важной для России, заявил президент России Владимир Путин."Деятельность некоммерческих организации является чрезвычайно важной для наше страны, потому что, я много раз об этом говорил, говорю абсолютно искренне, там, где чиновники благообразные, даже хорошо подготовленные и искренние люди, в аппаратах чиновничьих стараются добиться максимального результата своей работой, все-таки некоммерческие организации часто оказываются более эффективными", - сказал Путин на встрече с СПЧ.Он отметил, что НКО работают по зову сердца."Такая мотивация на помощь людям, на достижение результатов в чрезвычайно важных чувствительных социальных сферах, она чрезвычайно важна для конечного результата. Мы заинтересованы, чтобы создать эффективную правовую базу", - добавил президент.
https://ria.ru/20221207/rusofobiya-1837049052.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, общество, россия
Владимир Путин, Общество, Россия
Путин отметил важность деятельности НКО
Путин: деятельность некоммерческих организаций чрезвычайно важна для России
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Деятельность некоммерческих организаций является чрезвычайно важной для России, заявил президент России Владимир Путин.
"Деятельность некоммерческих организации является чрезвычайно важной для наше страны, потому что, я много раз об этом говорил, говорю абсолютно искренне, там, где чиновники благообразные, даже хорошо подготовленные и искренние люди, в аппаратах чиновничьих стараются добиться максимального результата своей работой, все-таки некоммерческие организации часто оказываются более эффективными", - сказал Путин на встрече с СПЧ.
Он отметил, что НКО работают по зову сердца.
"Такая мотивация на помощь людям, на достижение результатов в чрезвычайно важных чувствительных социальных сферах, она чрезвычайно важна для конечного результата. Мы заинтересованы, чтобы создать эффективную правовую базу", - добавил президент.