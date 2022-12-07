https://ria.ru/20221207/putin-1837050922.html

Путин отметил важность деятельности НКО

Путин отметил важность деятельности НКО - РИА Новости, 07.12.2022

Путин отметил важность деятельности НКО

Деятельность некоммерческих организаций является чрезвычайно важной для России, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 07.12.2022

2022-12-07T18:56

2022-12-07T18:56

2022-12-07T18:56

владимир путин

общество

россия

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Деятельность некоммерческих организаций является чрезвычайно важной для России, заявил президент России Владимир Путин."Деятельность некоммерческих организации является чрезвычайно важной для наше страны, потому что, я много раз об этом говорил, говорю абсолютно искренне, там, где чиновники благообразные, даже хорошо подготовленные и искренние люди, в аппаратах чиновничьих стараются добиться максимального результата своей работой, все-таки некоммерческие организации часто оказываются более эффективными", - сказал Путин на встрече с СПЧ.Он отметил, что НКО работают по зову сердца."Такая мотивация на помощь людям, на достижение результатов в чрезвычайно важных чувствительных социальных сферах, она чрезвычайно важна для конечного результата. Мы заинтересованы, чтобы создать эффективную правовую базу", - добавил президент.

https://ria.ru/20221207/rusofobiya-1837049052.html

россия

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

владимир путин, общество, россия