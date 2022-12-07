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Путин отметил важность деятельности НКО - РИА Новости, 07.12.2022
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Путин отметил важность деятельности НКО
Путин отметил важность деятельности НКО - РИА Новости, 07.12.2022
Путин отметил важность деятельности НКО
Деятельность некоммерческих организаций является чрезвычайно важной для России, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T18:56
2022-12-07T18:56
владимир путин
общество
россия
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Деятельность некоммерческих организаций является чрезвычайно важной для России, заявил президент России Владимир Путин."Деятельность некоммерческих организации является чрезвычайно важной для наше страны, потому что, я много раз об этом говорил, говорю абсолютно искренне, там, где чиновники благообразные, даже хорошо подготовленные и искренние люди, в аппаратах чиновничьих стараются добиться максимального результата своей работой, все-таки некоммерческие организации часто оказываются более эффективными", - сказал Путин на встрече с СПЧ.Он отметил, что НКО работают по зову сердца."Такая мотивация на помощь людям, на достижение результатов в чрезвычайно важных чувствительных социальных сферах, она чрезвычайно важна для конечного результата. Мы заинтересованы, чтобы создать эффективную правовую базу", - добавил президент.
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владимир путин, общество, россия
Владимир Путин, Общество, Россия
18:56 07.12.2022
 
Путин отметил важность деятельности НКО

Путин: деятельность некоммерческих организаций чрезвычайно важна для России

© РИА Новости / Гавриил Григоров / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
© РИА Новости / Гавриил Григоров
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Деятельность некоммерческих организаций является чрезвычайно важной для России, заявил президент России Владимир Путин.
"Деятельность некоммерческих организации является чрезвычайно важной для наше страны, потому что, я много раз об этом говорил, говорю абсолютно искренне, там, где чиновники благообразные, даже хорошо подготовленные и искренние люди, в аппаратах чиновничьих стараются добиться максимального результата своей работой, все-таки некоммерческие организации часто оказываются более эффективными", - сказал Путин на встрече с СПЧ.
Он отметил, что НКО работают по зову сердца.
"Такая мотивация на помощь людям, на достижение результатов в чрезвычайно важных чувствительных социальных сферах, она чрезвычайно важна для конечного результата. Мы заинтересованы, чтобы создать эффективную правовую базу", - добавил президент.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
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