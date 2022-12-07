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Путин подчеркнул, что у России нет тактического ЯО в других странах - РИА Новости, 07.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221207/putin-1837042319.html
Путин подчеркнул, что у России нет тактического ЯО в других странах
Путин подчеркнул, что у России нет тактического ЯО в других странах - РИА Новости, 07.12.2022
Путин подчеркнул, что у России нет тактического ЯО в других странах
Россия не имеет своего тактического ядерного оружия в других странах, в отличие от США, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T18:15
2022-12-07T20:39
россия
сша
специальная военная операция на украине
владимир путин
турция
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Россия не имеет своего тактического ядерного оружия в других странах, в отличие от США, заявил президент России Владимир Путин."Они проводят тренировки по возможности использования носителей этих стран для применения американского ядерного оружия. Мы же этого пока не делали ничего", - добавил президент.
https://ria.ru/20221207/mobilizatsiya-1837019846.html
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Евгения Нефедова
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россия, сша, владимир путин, турция
Россия, США, Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Турция
18:15 07.12.2022 (обновлено: 20:39 07.12.2022)
 
Путин подчеркнул, что у России нет тактического ЯО в других странах

Путин: у России нет своего тактического ядерного оружия в других странах, в отличие от США

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Россия не имеет своего тактического ядерного оружия в других странах, в отличие от США, заявил президент России Владимир Путин.
"Мы свое ядерное оружие, в том числе тактическое, на территории других стран не содержим, не имеем. Американцы имеют", - сказал он на встрече с правозащитниками, упомянув Турцию и Европу.
"Они проводят тренировки по возможности использования носителей этих стран для применения американского ядерного оружия. Мы же этого пока не делали ничего", - добавил президент.
Путин: необходимости в дополнительной мобилизации нет - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
Вчера, 17:23Специальная военная операция на Украине
Путин заявил, что разговоры о дополнительной мобилизации не имеют смысла
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияСШАВладимир ПутинТурция
 
 
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