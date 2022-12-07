https://ria.ru/20221207/putin-1837042319.html

Путин подчеркнул, что у России нет тактического ЯО в других странах

Путин подчеркнул, что у России нет тактического ЯО в других странах - РИА Новости, 07.12.2022

Путин подчеркнул, что у России нет тактического ЯО в других странах

Россия не имеет своего тактического ядерного оружия в других странах, в отличие от США, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 07.12.2022

2022-12-07T18:15

2022-12-07T18:15

2022-12-07T20:39

россия

сша

специальная военная операция на украине

владимир путин

турция

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Россия не имеет своего тактического ядерного оружия в других странах, в отличие от США, заявил президент России Владимир Путин."Они проводят тренировки по возможности использования носителей этих стран для применения американского ядерного оружия. Мы же этого пока не делали ничего", - добавил президент.

https://ria.ru/20221207/mobilizatsiya-1837019846.html

россия

сша

турция

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

россия, сша, владимир путин, турция