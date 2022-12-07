https://ria.ru/20221207/putin-1837042319.html
Путин подчеркнул, что у России нет тактического ЯО в других странах
Путин подчеркнул, что у России нет тактического ЯО в других странах - РИА Новости, 07.12.2022
Путин подчеркнул, что у России нет тактического ЯО в других странах
Россия не имеет своего тактического ядерного оружия в других странах, в отличие от США, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T18:15
2022-12-07T18:15
2022-12-07T20:39
россия
сша
специальная военная операция на украине
владимир путин
турция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0c/1783085396_0:70:3338:1948_1920x0_80_0_0_832fff8beec79c0096dc8b62dbfb8a3b.jpg
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Россия не имеет своего тактического ядерного оружия в других странах, в отличие от США, заявил президент России Владимир Путин."Они проводят тренировки по возможности использования носителей этих стран для применения американского ядерного оружия. Мы же этого пока не делали ничего", - добавил президент.
https://ria.ru/20221207/mobilizatsiya-1837019846.html
россия
сша
турция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0c/1783085396_122:0:2853:2048_1920x0_80_0_0_32ecad8d69d6c85072e3a54bca6446cb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, владимир путин, турция
Россия, США, Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Турция
18:15 07.12.2022 (обновлено: 20:39 07.12.2022)
Путин подчеркнул, что у России нет тактического ЯО в других странах
Путин: у России нет своего тактического ядерного оружия в других странах, в отличие от США