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Путин: угроза ядерной войны нарастает - РИА Новости, 07.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221207/putin-1837039834.html
Путин: угроза ядерной войны нарастает
Путин: угроза ядерной войны нарастает - РИА Новости, 07.12.2022
Путин: угроза ядерной войны нарастает
Угроза мировой ядерной войны нарастает, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T18:10
2022-12-07T22:38
владимир путин
специальная военная операция на украине
россия
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Угроза мировой ядерной войны нарастает, заявил президент РФ Владимир Путин.Глава государства в среду проводит заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека. Член СПЧ, директор фонда "Центр гражданского анализа и независимых исследований "Грани" Светлана Маковецкая спросила президента об угрозе мировой ядерной войны. Она попросила прощение за вопрос не по теме, но отметила, что не могла не поднять тему, по поводу которой существует огромное количество страхов."По поводу угрозы ядерной войны, Светлана Геннадьевна, вы правы. Такая угроза нарастает, чего греха таить", - ответил Путин.
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владимир путин, россия
Владимир Путин, Специальная военная операция на Украине, Россия
18:10 07.12.2022 (обновлено: 22:38 07.12.2022)
 
Путин: угроза ядерной войны нарастает

Путин заявил о росте угрозы ядерной войны

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Угроза мировой ядерной войны нарастает, заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства в среду проводит заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека. Член СПЧ, директор фонда "Центр гражданского анализа и независимых исследований "Грани" Светлана Маковецкая спросила президента об угрозе мировой ядерной войны. Она попросила прощение за вопрос не по теме, но отметила, что не могла не поднять тему, по поводу которой существует огромное количество страхов.
"По поводу угрозы ядерной войны, Светлана Геннадьевна, вы правы. Такая угроза нарастает, чего греха таить", - ответил Путин.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВладимир ПутинРоссия
 
 
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