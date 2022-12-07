https://ria.ru/20221207/putin-1837039834.html

Путин: угроза ядерной войны нарастает

Путин: угроза ядерной войны нарастает - РИА Новости, 07.12.2022

Путин: угроза ядерной войны нарастает

Угроза мировой ядерной войны нарастает, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 07.12.2022

2022-12-07T18:10

2022-12-07T18:10

2022-12-07T22:38

владимир путин

специальная военная операция на украине

россия

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Угроза мировой ядерной войны нарастает, заявил президент РФ Владимир Путин.Глава государства в среду проводит заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека. Член СПЧ, директор фонда "Центр гражданского анализа и независимых исследований "Грани" Светлана Маковецкая спросила президента об угрозе мировой ядерной войны. Она попросила прощение за вопрос не по теме, но отметила, что не могла не поднять тему, по поводу которой существует огромное количество страхов."По поводу угрозы ядерной войны, Светлана Геннадьевна, вы правы. Такая угроза нарастает, чего греха таить", - ответил Путин.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

владимир путин, россия