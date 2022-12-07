https://ria.ru/20221207/putin-1837031267.html
Путин анонсировал допвыплаты медикам первичного звена с января
Путин анонсировал допвыплаты медикам первичного звена с января - РИА Новости, 07.12.2022
Путин анонсировал допвыплаты медикам первичного звена с января
Дополнительные выплаты в размере от 4,5 тысячи до 18 тысяч рублей будут назначены медикам первичного звена здравоохранения и скорых с 1 января 2023 года, заявил РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T17:49
2022-12-07T17:49
2022-12-07T22:59
владимир путин
общество
здоровье - общество
россия
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Дополнительные выплаты в размере от 4,5 тысячи до 18 тысяч рублей будут назначены медикам первичного звена здравоохранения и скорых с 1 января 2023 года, заявил президент России Владимир Путин."Надо сейчас не откладывая в долгий ящик предпринимать какие-то шаги, направленные на то, чтобы поддержать медиков. И в этой связи я поручил правительству подготовить соответствующие предложения. <...> С января следующего года я просил правительство начать дополнительные выплаты медикам, работающим в первичном звене здравоохранения в центральных районных больницах, в районных больницах и в системе скорой медицинской помощи, — от 4,5 до 18,5 тысячи рублей в зависимости от того, чем занимается медицинский работник, какую должность занимает, какие функции выполняет", — сказал Путин на встрече с членами СПЧ.Путин добавил, что просил правительство организовать работу таким образом, чтобы эти выплаты стали начислять прямо с 1 января следующего года. "Если потребуется какое-то время для бюрократических решений, то, может быть, с 1 января они не успеют это сделать: сегодня уже почти середина декабря. Но все равно в первом квартале нужно все технические вопросы закрыть, а начислять эти дополнительные выплаты задним числом с 1 января 2023 года", — пояснил президент.По его словам, систему оплаты труда медиков первичного звена нужно совершенствовать."И у правительства есть такая задача — выработать единый подход ко всем территориям России, чтобы базовые принципы заработной платы были соответствующим образом выстроены. <...> Конечно, в разных регионах страны прожиточный минимум разный. Имею в виду, что стоимость жизни разная и зарплаты совершенно разные не только в сфере здравоохранения, но и в других областях. Это, конечно, надо учитывать, но в целом надо стремиться к тому, чтобы тот эксперимент, который правительство уже начало проводить по выравниванию уровня доходов в системе здравоохранения, не был забыт", — сказал Путин.
https://ria.ru/20221207/khirurgi-1837033556.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, общество, здоровье - общество, россия
Владимир Путин, Общество, Здоровье - Общество, Россия
17:49 07.12.2022 (обновлено: 22:59 07.12.2022)
Путин анонсировал допвыплаты медикам первичного звена с января
Путин: с 1 января будут назначены дополнительные выплаты медикам первичного звена и скорых
МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Дополнительные выплаты в размере от 4,5 тысячи до 18 тысяч рублей будут назначены медикам первичного звена здравоохранения и скорых с 1 января 2023 года, заявил президент России Владимир Путин.
"Надо сейчас не откладывая в долгий ящик предпринимать какие-то шаги, направленные на то, чтобы поддержать медиков. И в этой связи я поручил правительству подготовить соответствующие предложения. <...> С января следующего года я просил правительство начать дополнительные выплаты медикам, работающим в первичном звене здравоохранения в центральных районных больницах, в районных больницах и в системе скорой медицинской помощи, — от 4,5 до 18,5 тысячи рублей в зависимости от того, чем занимается медицинский работник, какую должность занимает, какие функции выполняет", — сказал Путин на встрече с членами СПЧ.
Путин добавил, что просил правительство организовать работу таким образом, чтобы эти выплаты стали начислять прямо с 1 января следующего года. "Если потребуется какое-то время для бюрократических решений, то, может быть, с 1 января они не успеют это сделать: сегодня уже почти середина декабря. Но все равно в первом квартале нужно все технические вопросы закрыть, а начислять эти дополнительные выплаты задним числом с 1 января 2023 года", — пояснил президент.
По его словам, систему оплаты труда медиков первичного звена нужно совершенствовать.
"И у правительства есть такая задача — выработать единый подход ко всем территориям России, чтобы базовые принципы заработной платы были соответствующим образом выстроены. <...> Конечно, в разных регионах страны прожиточный минимум разный. Имею в виду, что стоимость жизни разная и зарплаты совершенно разные не только в сфере здравоохранения, но и в других областях. Это, конечно, надо учитывать, но в целом надо стремиться к тому, чтобы тот эксперимент, который правительство уже начало проводить по выравниванию уровня доходов в системе здравоохранения, не был забыт", — сказал Путин.