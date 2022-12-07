https://ria.ru/20221207/putin-1837019758.html

Путин: массового характера ухода с боевых позиций в зоне спецоперации нет

Путин: массового характера ухода с боевых позиций в зоне спецоперации нет - РИА Новости, 07.12.2022

Путин: массового характера ухода с боевых позиций в зоне спецоперации нет

Массового характера ухода с боевых позиций и дезертирства в зоне проведения спецоперации нет, такие случаи были, но их все меньше, заявил президент России... РИА Новости, 07.12.2022

2022-12-07T17:22

2022-12-07T17:22

2022-12-07T17:54

владимир путин

специальная военная операция на украине

россия

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Массового характера ухода с боевых позиций и дезертирства в зоне проведения спецоперации нет, такие случаи были, но их все меньше, заявил президент России Владимир Путин."Есть люди, которые покидают боевые позиции, да, такое случалось, сейчас все меньше и меньше. В чем проблема? Ведь человек, который попадает в зону боевых действий из мирной жизни, даже после определенной подготовки, он не может не испытывать определенных чувств, присущих абсолютно нормальному человеку", - сказал Путин на встрече с членами СПЧ.По словам президента, подавляющее большинство этих людей возвращаются для несения боевой службы добровольно и причем даже после ранения."Происходит период адаптации к тем условиям, в которых люди несут боевую службу. Повторяю, ничего подобного (ухода с боевых позиций) в массовом характере у нас нет. Для этого нужно просто работать с людьми, здесь, конечно, нужна тонкая, спокойная, взвешенная индивидуальная работа с каждым человеком. В целом, это все лучше и лучше получается у тех людей в Министерстве обороны, которые этим должны заниматься профессионально", - отметил Путин.Он подчеркнул, что не нужно закрывать глаза на случаи, когда кто-то уходит с боевых позиций."Проблемы у нас с покиданием позиций, дезертирством, такой проблемы в зоне проведения специальной военной операции не существует. Да, такие случаи бывали и не нужно закрывать на них глаза. Я уже объяснил и сказал, говорю совершенно откровенно с чем это связано, любой нормальный человек, который попадает в ситуацию, когда пули летят или снаряды падают, он не может образом определенным образом, даже на физиологическом уровне, не реагировать на то, что происходит", - сказал Путин и подчеркнул, что после адаптации они воюют блестяще.Также президент отметил, что страна и общество должны создавать соответствующую обстановку для бойцов и относиться к ним как к защитникам родины."Они действительно герои и достойны того, чтобы к ним так относились после выполнения боевых задач и после возвращения из зоны боевых действий. Это совершенно очевидно", - добавил Путин.

https://ria.ru/20221207/mobilizatsiya-1837019846.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

владимир путин, россия