https://ria.ru/20221207/putin-1837018497.html
О ходе спецоперации и лицемерии Запада. Путин выступил на заседании СПЧ
О ходе спецоперации и лицемерии Запада. Путин выступил на заседании СПЧ - РИА Новости, 07.12.2022
О ходе спецоперации и лицемерии Запада. Путин выступил на заседании СПЧ
Президент России Владимир Путин провел заседание Совета по правам человека, где рассказал о ходе спецоперации, помощи мобилизованным и о военных преступлениях... РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T17:41
2022-12-07T17:41
2022-12-07T23:37
владимир путин
валерий фадеев
европа
россия
оон
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел заседание Совета по правам человека, где рассказал о ходе спецоперации, помощи мобилизованным и о военных преступлениях Киева. Ключевые заявления — в материале РИА Новости.О помощи участникам спецоперацииПрезидент указал на необходимость помощи раненым бойцам."Здесь нужно наладить не только современным образом протезирование, у нас есть для этого все возможности. Нужно только своевременно, сейчас это время как раз настало, расширить возможности наших соответствующих специализированных предприятий и организаций и наладить эту работу. Что касается демобилизации некоторых специалистов, в том числе врачей, протезистов — конечно, это нужно рассмотреть. Мы обязательно это сделаем", — отметил он.Глава государства также добавил, что обратит внимание министра обороны Сергея Шойгу на подготовку кадров для военно-полевой хирургии и в целом военно-полевой медицинской деятельности."Нужно будет в самое ближайшее время в социальном блоке правительства создать специальный центр, который будет заниматься, и где-то — на уровне заместителя губернатора по социальным вопросам. Во всех регионах России такую линию работы выделить и по мере разворачивания этой работы создать целую систему поддержки людей, которые нуждаются в помощи со стороны государства. Вот все это вместе должно быть реализовано в самые короткие сроки. Обязательно будем этим заниматься", — уточнил российский лидер."Необходимости в дополнительной мобилизации нет"Он также рассказал о службе уже мобилизованных бойцов."Из 300 тысяч мобилизованных только 150 тысяч находятся в зоне спецоперации, из них 77 тысяч в боевых подразделениях, а остальные — на вторых-третьих рубежах или проходят дополнительную подготовку. Еще 150 тысяч все еще на полигонах и в учебных центрах — это так называемый боевой резерв", — сообщил президент.Кроме того, Путин заявил о необходимости демобилизовать студентов из Донбасса.Он добавил, что это непростой и длительный процесс, но есть вещи, которые нужно делать прямо сейчас.О результатах спецоперацииПрезидент добавил, что самое главное — это люди, которые проживают на новых территориях.При этом Путин назвал спецоперацию "длительным процессом"."России не оставили шансов""Ведь война-то была начата не нами, а в 2014-м, после государственного переворота на Украине, она была начата украинскими тогда властями, пришедшими в коридоры этой власти с помощью этого самого госпереворота для подавления волеизъявления граждан, проживавших на Донбассе", — напомнил глава государства.Президент отметил, что Россия была вынуждена начать спецоперацию по защите ДНР и ЛНР.При этом западные лидеры в телефонных разговорах предпочитают отмалчиваться, когда им напоминают, что они должны были быть гарантами мирного урегулирования в 2014 году, рассказал президент.О ядерной угрозеОн напомнил о провокационных заявлениях экс-премьера Великобритании Лиз Трасс, после которых Путину "пришлось некоторые вещи акцентировать"."Мы с ума не сошли, отдаем себе отчет в том, что такое ядерное оружие, <...> не собираемся размахивать им, как бритвой, бегая по всему миру", — подчеркнул глава государства.Он отметил, что Москва исходит из того, что ядерный арсенал — это естественным образом сдерживающий фактор."По поводу того, что Россия ни при каких обстоятельствах не применит первой. Но если не применит первой ни при каких обстоятельствах, значит, и второй тоже не применит, потому что возможности применения в случае нанесения ядерного удара по нашей территории сильно ограничены", — указал президент.При этом глава государства объяснил, как функционирует ядерная стратегия России.Путин подчеркнул, что Россия никому не передает ядерное оружие, но, если потребуется, будет защищать своих союзников "всеми имеющимися у нас средствами". Он также добавил, что Москва, в отличие от США, не имеет своего тактического ядерного оружия в других странах.О планах Польши по захвату Западной УкраиныПо его словам, польские националисты будут стремиться к аннексии регионов соседней страны, это видно даже из их литературы, рассуждений и выступлений. Глава государства подчеркнул, что единственным настоящим гарантом территориальной целостности Украины в ее сегодняшних границах могла бы быть Россия."Ну это уже дело самих украинских политиков. Будущего, конечно — нынешние политики, по-моему, мало что в этом понимают и не думают об этом, хотя некоторые, как нам кажется, уже начинают задумываться", — отметил российский лидер.О ситуации в зоне спецоперацииПо словам Путина, подавляющее большинство этих людей возвращаются для несения боевой службы добровольно и даже после получения ранения. Он подчеркнул, что люди адаптируются к условиям, в которых несут боевую службу."Проблемы у нас с покиданием позиций, дезертирством — такой проблемы в зоне проведения специальной военной операции не существует. Да, такие случаи бывали и не нужно закрывать на них глаза. Я уже объяснил и сказал, говорю совершенно откровенно, с чем это связано: любой нормальный человек, который попадает в ситуацию, когда пули летят или снаряды падают, он не может образом определенным образом, даже на физиологическом уровне, не реагировать на то, что происходит", — добавил он.Президент отметил, что страна и общество должны создавать соответствующую обстановку для бойцов и относиться к ним как к героям и защитникам Родины.Глава государства добавил, что это нужно как военнослужащим, находящимся в зоне СВО, так и обществу и государству, потому что таким образом будет повышаться качество и эффективность боевой работы.При этом президент отдельно выделил военнослужащих из Донбасса. Он отметил, что мужчины из ДНР и ЛНР "воюют очень достойно и эффективно", подавая пример другим бойцам.О восстановлении ДонбассаПрезидент предложил создать отдельную программу помощи и восстановления жилья для жителей Донбасса. По его словам, нужно сделать все, чтобы люди не оказались на улице. Активная работа по решению проблемы уже идет.Путин подчеркнул, что возмещение Украиной ущерба, нанесенного Донбассу и другим новым территориям России, лишним не будет.Также глава государства призвал прекратить в ЛНР и ДНР уголовные преследования по политическим статьям, которые были заведены при украинской власти.О преступлениях ВСУОн подчеркнул, что киевский режим проводит геноцид жителей Донбасса."Это объекты водоснабжения, которые контролируются ВСУ, которые препятствуют поступлению воды в миллионный город (Донецк. — Прим. ред.). Это геноцид, это продолжение геноцида просто. Никто не обращает на это внимание, никто", — указал Путин.Решения общественных трибуналов о военных преступлениях Украины на Донбассе лишними не будут, уточнил глава государства.Президент согласился с членом СПЧ Евгением Мысловским, что необходимо провести уголовное расследование военных преступлений ВСУ."Фиксировать, проводить расследования, фиксировать эти преступления, особенно удары по гражданским и жилым кварталам, — это важно. Может быть, вы правы, может быть, создать какой-то общий орган, который этим занимается, и госкомиссию. Давайте подумаем", — сказал глава государства.Путин добавил, что попросит Генпрокуратуру и Следственный комитет рассмотреть это предложение.Он также отметил, что киевский режим совершает военные преступления и против своих солдат."По поводу покидания позиций на Украине, вы знаете, там расстреливают на месте. Причем проводят даже массовые расстрелы, прямо публичные, перед строем. Или без такового. Но это всем хорошо известно, это никакой не секрет. У нас не только ничего подобного нет, у нас даже нет никаких лагерей, зон и так далее — это все чушь, это фейки, которые не имеют никаких оснований", — подчеркнул Путин.Об "отмене" русской культурыПутин назвал дураками тех, кто "отменяет" русскую культуру. Глава государства подчеркнул, что поступающие таким образом сами лишают себя части мировой культуры.Президент назвал правильными слова президента Турции Тайипа Эрдогана, который сравнил нынешнее отношение к русской культуре в некоторых странах с тем, как нацисты в 30-х годах прошлого века сжигали книги на площадях.Российский лидер отметил, что Москва "будет иметь в виду, с кем имеет дело".О смертной казни"Что касается смертной казни. Совсем недавно, выступая на съезде судей, председатель Конституционного суда Валерий Дмитриевич Зорькин говорил об этом, и он сказал, отвечая на запросы тех, кто выступает за возврат смертной казни, — говорил о том, что для этого нам придется просто поменять Конституцию. Поэтому моя позиция не поменялась в этом смысле", — сказал президент.В сентябре на встрече с участниками международного дискуссионного клуба "Валдай" Путин сообщал, что против смертной казни в России. Тогда он назвал ее "бессмысленной и контрпродуктивной".О положении подозреваемыхПо словам Путина, нужно определять сроки расследования по всем уголовным делам. Если же за отведенное время не удается завершить уголовное дело, то его нужно или прекращать, или, во всяком случае, нужно переходить к другим мерам пресечения."Я обязательно соответствующие поручения дам и Генеральной прокуратуре, и Министерству внутренних дел. И Верховный суд попрошу проанализировать практику подобного рода", — сказал он.При этом глава государства подчеркнул, что в этом плане отношение ко всем категориям подозреваемых должно быть одинаковым. Он также акцентировал внимание на чрезмерно жестком обращении с подозреваемыми в экономических преступлениях.О цинизме международных организацийМеждународные организации демонстрируют циничную ангажированность по отношению к России, подчеркнул Путин. По его словам, Москва была вынуждена отказаться от сотрудничества, поскольку они не способны выполнять свои задачи.Глава государства отметил, что международные институты неоднократно игнорировали обращения России по вопросам нарушения прав человека. При этом международная доктрина прав человека используется для оправдания идеологического доминирования Запада, подчеркнул Путин.Он также прокомментировал высказывание члена СПЧ Марины Ахмедовой, что международное сообщество относится к жителям Донбасса как к людям второго сорта."Они не то чтобы этих людей считают людьми второго сорта — они Россию считают страной второго сорта, у которой просто нет вообще права на существование. Вот в чем все дело, в этом вся проблема и вся беда", — объяснил российский лидер.О борьбе за национальные интересыОб учебниках историиПрезидент поручил принять необходимые шаги по созданию нового комплекта учебников по истории.По словам президента, наступило время, когда мы обязаны очень внимательно относиться к истории. Глава государства отметил важность получения достоверных исторических данных в школе."Прошу администрацию президента, правительственные структуры соответствующие, заинтересованные ведомства, не просто обратить на это внимание, а в рамках тех процессов, которые сейчас идут по этому направлению, предпринять необходимые шаги вместе с экспертами и специалистами для того, чтобы это предложение было реализовано, — отметил Путин.Традиционная встреча Путина с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека проводится ежегодно в преддверии Дня прав человека, который отмечается в России 10 декабря.
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"Мне казалось, что все уже решено". Путин пообещал разобраться с нехваткой экипировки для военнослужащих
"По поводу проблемы с экипировкой, мне казалось, что все уже решено. Тем не менее, если где-то что-то еще требует особого внимания нашего, то, конечно, я бы вас просил просто дать дополнительную информацию. Обязательно с этим разберемся и как можно быстрее", — сказал Путин.
2022-12-07T17:41
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Путин: необходимости в дополнительной мобилизации нет
Путин: необходимости в дополнительной мобилизации нет
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Путин: "Азовское море стало внутренним морем РФ – это важные вещи"
Самое главное - это люди""
2022-12-07T17:41
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"Лишним не будет" – Путин о возмещении Украиной ущерба Донбассу
"Лишним не будет" – Путин о возмещении Украиной ущерба Донбассу
2022-12-07T17:41
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Путин: Россия продолжит вести последовательную борьбу за национальные интересы
Россия продолжит последовательную борьбу за свои национальные интересы, будет делать это разными способами, сначала мирными средствами, но если это не поможет - всеми имеющимися, заявил президент РФ Владимир Путин.
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владимир путин, валерий фадеев, европа, россия, оон, видео
Владимир Путин, Валерий Фадеев, Европа, Россия, ООН
МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел заседание Совета по правам человека, где рассказал о ходе спецоперации, помощи мобилизованным и о военных преступлениях Киева. Ключевые заявления — в материале РИА Новости.
О помощи участникам спецоперации
"По поводу проблемы с экипировкой: мне казалось, что все уже решено. Тем не менее если где-то что-то еще требует особого внимания нашего, то, конечно, я бы вас просил просто дать дополнительную информацию. Обязательно с этим разберемся — и как можно быстрее".
Президент указал на необходимость помощи раненым бойцам.
"Здесь нужно наладить не только современным образом протезирование, у нас есть для этого все возможности. Нужно только своевременно, сейчас это время как раз настало, расширить возможности наших соответствующих специализированных предприятий и организаций и наладить эту работу. Что касается демобилизации некоторых специалистов, в том числе врачей, протезистов — конечно, это нужно рассмотреть. Мы обязательно это сделаем", — отметил он.
Глава государства также добавил, что обратит внимание министра обороны Сергея Шойгу на подготовку кадров для военно-полевой хирургии и в целом военно-полевой медицинской деятельности.
"Нужно будет в самое ближайшее время в социальном блоке правительства создать специальный центр, который будет заниматься, и где-то — на уровне заместителя губернатора по социальным вопросам. Во всех регионах России такую линию работы выделить и по мере разворачивания этой работы создать целую систему поддержки людей, которые нуждаются в помощи со стороны государства. Вот все это вместе должно быть реализовано в самые короткие сроки. Обязательно будем этим заниматься", — уточнил российский лидер.
"Необходимости в дополнительной мобилизации нет"
"В нынешних условиях разговоры о дополнительных мобилизационных мероприятиях просто не имеют смысла — и необходимости для государства и Министерства обороны в этом на сегодняшний день нет никакой".
Он также рассказал о службе уже мобилизованных бойцов.
"Из 300 тысяч мобилизованных только 150 тысяч находятся в зоне спецоперации, из них 77 тысяч в боевых подразделениях, а остальные — на вторых-третьих рубежах или проходят дополнительную подготовку. Еще 150 тысяч все еще на полигонах и в учебных центрах — это так называемый боевой резерв", — сообщил президент.
Кроме того, Путин заявил о необходимости демобилизовать студентов из Донбасса.
"Да, конечно, эти территории, республики, вошли в состав России, поэтому на них полностью должно распространяться правовое регулирование российское. <...> Но должен сказать, что не все студенты Донбасса воспользовались этим правом на демобилизацию".
Он добавил, что это непростой и длительный процесс, но есть вещи, которые нужно делать прямо сейчас.
О результатах спецоперации
"Появились новые территории — ну вот и все-таки значимый результат для России, это серьезный вопрос. И, чего уж там греха таить, Азовское море стало внутренним морем Российской Федерации, это серьезная вещь".
Президент добавил, что самое главное — это люди, которые проживают на новых территориях.
При этом Путин назвал спецоперацию "длительным процессом".
"России не оставили шансов"
"Ведь война-то была начата не нами, а в 2014-м, после государственного переворота на Украине, она была начата украинскими тогда властями, пришедшими в коридоры этой власти с помощью этого самого госпереворота для подавления волеизъявления граждан, проживавших на Донбассе", — напомнил глава государства.
Президент отметил, что Россия была вынуждена начать спецоперацию по защите ДНР и ЛНР.
"Она (специальная военная операция. — Прим. ред.) возникла только потому, что нам не оставили никаких больше шансов на урегулирования этой ситуации мирным путем и продолжать дальше это состояние, в котором все находилось, было просто абсолютно невозможно".
При этом западные лидеры в телефонных разговорах предпочитают отмалчиваться, когда им напоминают, что они должны были быть гарантами мирного урегулирования в 2014 году, рассказал президент.
"По поводу угрозы ядерной войны. <...> Такая угроза нарастает, чего греха таить".
Он напомнил о провокационных заявлениях экс-премьера Великобритании Лиз Трасс, после которых Путину "пришлось некоторые вещи акцентировать".
"Мы с ума не сошли, отдаем себе отчет в том, что такое ядерное оружие, <...> не собираемся размахивать им, как бритвой, бегая по всему миру", — подчеркнул глава государства.
Он отметил, что Москва исходит из того, что ядерный арсенал — это естественным образом сдерживающий фактор.
"По поводу того, что Россия ни при каких обстоятельствах не применит первой. Но если не применит первой ни при каких обстоятельствах, значит, и второй тоже не применит, потому что возможности применения в случае нанесения ядерного удара по нашей территории сильно ограничены", — указал президент.
При этом глава государства объяснил, как функционирует ядерная стратегия России.
"Тем не менее у нас стратегия применения средств защиты — а именно как защиту мы рассматриваем оружие массового поражения, ядерное оружие, — она вся настроена вокруг так называемого ответно-встречного удара: то есть когда по нам наносится удар, мы наносим в ответ".
Путин подчеркнул, что Россия никому не передает ядерное оружие, но, если потребуется, будет защищать своих союзников "всеми имеющимися у нас средствами". Он также добавил, что Москва, в отличие от США, не имеет своего тактического ядерного оружия в других странах.
О планах Польши по захвату Западной Украины
"Что касается властей некоторых наших соседних стран — Польши. Там националистические элементы спят и видят: вернуть так называемые свои исторические территории, то есть забрать западные территории, которые Украина получила в результате решений Иосифа Виссарионовича Сталина после Второй мировой войны. Из Польши, как известно, забрали эти территории, отдали Советской Украине."
По его словам, польские националисты будут стремиться к аннексии регионов соседней страны, это видно даже из их литературы, рассуждений и выступлений.
"К этому в конце концов и будут вести дело, и в этом я нисколько не сомневаюсь".
Глава государства подчеркнул, что единственным настоящим гарантом территориальной целостности Украины в ее сегодняшних границах могла бы быть Россия.
"Ну это уже дело самих украинских политиков. Будущего, конечно — нынешние политики, по-моему, мало что в этом понимают и не думают об этом, хотя некоторые, как нам кажется, уже начинают задумываться", — отметил российский лидер.
О ситуации в зоне спецоперации
"Есть люди, которые покидают боевые позиции — да, такое случалось, сейчас все меньше и меньше. В чем проблема? Ведь человек, который попадает в зону боевых действий из мирной жизни даже после определенной подготовки, он не может не испытывать определенных чувств, присущих абсолютно нормальному человеку", — объяснил президент.
По словам Путина, подавляющее большинство этих людей возвращаются для несения боевой службы добровольно и даже после получения ранения. Он подчеркнул, что люди адаптируются к условиям, в которых несут боевую службу.
"Проблемы у нас с покиданием позиций, дезертирством — такой проблемы в зоне проведения специальной военной операции не существует. Да, такие случаи бывали и не нужно закрывать на них глаза. Я уже объяснил и сказал, говорю совершенно откровенно, с чем это связано: любой нормальный человек, который попадает в ситуацию, когда пули летят или снаряды падают, он не может образом определенным образом, даже на физиологическом уровне, не реагировать на то, что происходит", — добавил он.
Президент отметил, что страна и общество должны создавать соответствующую обстановку для бойцов и относиться к ним как к героям и защитникам Родины.
"Что касается проблем в зоне проведения специальной военной операции. Они, конечно, были. Они, наверное, есть и сейчас, и они могут возникать когда и где угодно в зоне проведения операции. Надо постоянно этим заниматься. Постоянно анализировать, что там происходит, и иметь обратную связь. Вот это совершенно точно".
Глава государства добавил, что это нужно как военнослужащим, находящимся в зоне СВО, так и обществу и государству, потому что таким образом будет повышаться качество и эффективность боевой работы.
При этом президент отдельно выделил военнослужащих из Донбасса. Он отметил, что мужчины из ДНР и ЛНР "воюют очень достойно и эффективно", подавая пример другим бойцам.
О восстановлении Донбасса
Президент предложил создать отдельную программу помощи и восстановления жилья для жителей Донбасса. По его словам, нужно сделать все, чтобы люди не оказались на улице. Активная работа по решению проблемы уже идет.
"Нужно помогать людям, которые утратили свои жилые помещения, начиная с 24 февраля и еще 2014 года, когда начались там тяжелые события, трагические. <...> Будем это делать обязательно и будем по разным каналам людям помогать восстанавливать свои права, в том числе и прежде всего права на нормальную человеческую жизнь, на жилищное право".
Путин подчеркнул, что возмещение Украиной ущерба, нанесенного Донбассу и другим новым территориям России, лишним не будет.
Также глава государства призвал прекратить в ЛНР и ДНР уголовные преследования по политическим статьям, которые были заведены при украинской власти.
"Такое поручение, конечно, будет Генеральной прокуратуре России дано, уверен, что вопрос будет проработан в самое короткое время и решение будет принято".
"Что касается обстрелов населенных пунктов Донбасса. <…> Действительно, удары наносятся прямо по жилым кварталам, ну не может об этом никто не знать, все молчат (на Западе. — Прим. ред.), как будто ничего не происходит. И это ужасно".
Он подчеркнул, что киевский режим проводит геноцид жителей Донбасса.
"Это объекты водоснабжения, которые контролируются ВСУ, которые препятствуют поступлению воды в миллионный город (Донецк. — Прим. ред.). Это геноцид, это продолжение геноцида просто. Никто не обращает на это внимание, никто", — указал Путин.
Решения общественных трибуналов о военных преступлениях Украины на Донбассе лишними не будут, уточнил глава государства.
"Действия неонацистского режима должны получить свою оценку".
Президент согласился с членом СПЧ Евгением Мысловским, что необходимо провести уголовное расследование военных преступлений ВСУ.
"Фиксировать, проводить расследования, фиксировать эти преступления, особенно удары по гражданским и жилым кварталам, — это важно. Может быть, вы правы, может быть, создать какой-то общий орган, который этим занимается, и госкомиссию. Давайте подумаем", — сказал глава государства.
Путин добавил, что попросит Генпрокуратуру и Следственный комитет рассмотреть это предложение.
"Тех, кто по жилым кварталам стреляет, тоже несложно вычислить".
Он также отметил, что киевский режим совершает военные преступления и против своих солдат.
"По поводу покидания позиций на Украине, вы знаете, там расстреливают на месте. Причем проводят даже массовые расстрелы, прямо публичные, перед строем. Или без такового. Но это всем хорошо известно, это никакой не секрет. У нас не только ничего подобного нет, у нас даже нет никаких лагерей, зон и так далее — это все чушь, это фейки, которые не имеют никаких оснований", — подчеркнул Путин.
Об "отмене" русской культуры
Путин назвал дураками тех, кто "отменяет" русскую культуру. Глава государства подчеркнул, что поступающие таким образом сами лишают себя части мировой культуры.
"Я, честно говоря, даже не знаю, нам нужно ли как-то противодействовать этому. Почему? Потому что те, кто это делают, явно враги нашей страны".
Президент назвал правильными слова президента Турции Тайипа Эрдогана, который сравнил нынешнее отношение к русской культуре в некоторых странах с тем, как нацисты в 30-х годах прошлого века сжигали книги на площадях.
Российский лидер отметил, что Москва "будет иметь в виду, с кем имеет дело".
"Что касается смертной казни. Совсем недавно, выступая на съезде судей, председатель Конституционного суда Валерий Дмитриевич Зорькин говорил об этом, и он сказал, отвечая на запросы тех, кто выступает за возврат смертной казни, — говорил о том, что для этого нам придется просто поменять Конституцию. Поэтому моя позиция не поменялась в этом смысле", — сказал президент.
В сентябре на встрече с участниками международного дискуссионного клуба "Валдай" Путин сообщал, что против смертной казни в России. Тогда он назвал ее "бессмысленной и контрпродуктивной".
О положении подозреваемых
"Совершенно очевидно: недопустимо, если до суда человек сидит пять лет за решеткой в камере предварительного заключения — это, конечно, явное нарушение прав человека. Мы же об этом говорили много раз — и руководству Следственного комитета, МВД и другим правоохранительным и специальным службам, неоднократно говорили о том, что такую практику нужно прекратить".
По словам Путина, нужно определять сроки расследования по всем уголовным делам. Если же за отведенное время не удается завершить уголовное дело, то его нужно или прекращать, или, во всяком случае, нужно переходить к другим мерам пресечения.
"Я обязательно соответствующие поручения дам и Генеральной прокуратуре, и Министерству внутренних дел. И Верховный суд попрошу проанализировать практику подобного рода", — сказал он.
При этом глава государства подчеркнул, что в этом плане отношение ко всем категориям подозреваемых должно быть одинаковым. Он также акцентировал внимание на чрезмерно жестком обращении с подозреваемыми в экономических преступлениях.
"Что касается того, что кого-то возят в кандалах, тем более за экономические преступления, я даже не знаю, как это квалифицировать. Обещаю, что внимание на это будет не просто обращено, а добьемся того, чтобы подобная практика была, безусловно, прекращена".
О цинизме международных организаций
Международные организации демонстрируют циничную ангажированность по отношению к России, подчеркнул Путин. По его словам, Москва была вынуждена отказаться от сотрудничества, поскольку они не способны выполнять свои задачи.
"И только после начала специальной военной операции СПЧ ООН, совет Европы, другие так называемые правозащитные организации внезапно прозрели и беззастенчиво стали демонстрировать свою ангажированность, причем, я бы сказал, циничную ангажированность, перекладывать вину с больной головы на здоровую".
Глава государства отметил, что международные институты неоднократно игнорировали обращения России по вопросам нарушения прав человека. При этом международная доктрина прав человека используется для оправдания идеологического доминирования Запада, подчеркнул Путин.
Он также прокомментировал высказывание члена СПЧ Марины Ахмедовой, что международное сообщество относится к жителям Донбасса как к людям второго сорта.
"Они не то чтобы этих людей считают людьми второго сорта — они Россию считают страной второго сорта, у которой просто нет вообще права на существование. Вот в чем все дело, в этом вся проблема и вся беда", — объяснил российский лидер.
О борьбе за национальные интересы
"С нашей стороны может быть только один ответ: последовательная борьба за свои национальные интересы. Мы так и будем делать, и пусть никто ни на что другое не рассчитывает. Да, мы будем делать это разными способами и средствами, прежде всего, конечно, будем ориентироваться на мирные средства, но если ничего другого не остается, то будем защищать себя всеми имеющимися в нашем распоряжении средствами".
Президент поручил принять необходимые шаги по созданию нового комплекта учебников по истории.
"История вообще важна для любого народа, особенно на каких-то сложных поворотах жизни государства".
По словам президента, наступило время, когда мы обязаны очень внимательно относиться к истории. Глава государства отметил важность получения достоверных исторических данных в школе.
"Прошу администрацию президента, правительственные структуры соответствующие, заинтересованные ведомства, не просто обратить на это внимание, а в рамках тех процессов, которые сейчас идут по этому направлению, предпринять необходимые шаги вместе с экспертами и специалистами для того, чтобы это предложение было реализовано, — отметил Путин.
Традиционная встреча Путина с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека проводится ежегодно в преддверии Дня прав человека, который отмечается в России 10 декабря.