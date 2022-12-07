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О ходе спецоперации и лицемерии Запада. Путин выступил на заседании СПЧ

О ходе спецоперации и лицемерии Запада. Путин выступил на заседании СПЧ - РИА Новости, 07.12.2022

О ходе спецоперации и лицемерии Запада. Путин выступил на заседании СПЧ

Президент России Владимир Путин провел заседание Совета по правам человека, где рассказал о ходе спецоперации, помощи мобилизованным и о военных преступлениях... РИА Новости, 07.12.2022

2022-12-07T17:41

2022-12-07T17:41

2022-12-07T23:37

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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел заседание Совета по правам человека, где рассказал о ходе спецоперации, помощи мобилизованным и о военных преступлениях Киева. Ключевые заявления — в материале РИА Новости.О помощи участникам спецоперацииПрезидент указал на необходимость помощи раненым бойцам."Здесь нужно наладить не только современным образом протезирование, у нас есть для этого все возможности. Нужно только своевременно, сейчас это время как раз настало, расширить возможности наших соответствующих специализированных предприятий и организаций и наладить эту работу. Что касается демобилизации некоторых специалистов, в том числе врачей, протезистов — конечно, это нужно рассмотреть. Мы обязательно это сделаем", — отметил он.Глава государства также добавил, что обратит внимание министра обороны Сергея Шойгу на подготовку кадров для военно-полевой хирургии и в целом военно-полевой медицинской деятельности."Нужно будет в самое ближайшее время в социальном блоке правительства создать специальный центр, который будет заниматься, и где-то — на уровне заместителя губернатора по социальным вопросам. Во всех регионах России такую линию работы выделить и по мере разворачивания этой работы создать целую систему поддержки людей, которые нуждаются в помощи со стороны государства. Вот все это вместе должно быть реализовано в самые короткие сроки. Обязательно будем этим заниматься", — уточнил российский лидер."Необходимости в дополнительной мобилизации нет"Он также рассказал о службе уже мобилизованных бойцов."Из 300 тысяч мобилизованных только 150 тысяч находятся в зоне спецоперации, из них 77 тысяч в боевых подразделениях, а остальные — на вторых-третьих рубежах или проходят дополнительную подготовку. Еще 150 тысяч все еще на полигонах и в учебных центрах — это так называемый боевой резерв", — сообщил президент.Кроме того, Путин заявил о необходимости демобилизовать студентов из Донбасса.Он добавил, что это непростой и длительный процесс, но есть вещи, которые нужно делать прямо сейчас.О результатах спецоперацииПрезидент добавил, что самое главное — это люди, которые проживают на новых территориях.При этом Путин назвал спецоперацию "длительным процессом"."России не оставили шансов""Ведь война-то была начата не нами, а в 2014-м, после государственного переворота на Украине, она была начата украинскими тогда властями, пришедшими в коридоры этой власти с помощью этого самого госпереворота для подавления волеизъявления граждан, проживавших на Донбассе", — напомнил глава государства.Президент отметил, что Россия была вынуждена начать спецоперацию по защите ДНР и ЛНР.При этом западные лидеры в телефонных разговорах предпочитают отмалчиваться, когда им напоминают, что они должны были быть гарантами мирного урегулирования в 2014 году, рассказал президент.О ядерной угрозеОн напомнил о провокационных заявлениях экс-премьера Великобритании Лиз Трасс, после которых Путину "пришлось некоторые вещи акцентировать"."Мы с ума не сошли, отдаем себе отчет в том, что такое ядерное оружие, <...> не собираемся размахивать им, как бритвой, бегая по всему миру", — подчеркнул глава государства.Он отметил, что Москва исходит из того, что ядерный арсенал — это естественным образом сдерживающий фактор."По поводу того, что Россия ни при каких обстоятельствах не применит первой. Но если не применит первой ни при каких обстоятельствах, значит, и второй тоже не применит, потому что возможности применения в случае нанесения ядерного удара по нашей территории сильно ограничены", — указал президент.При этом глава государства объяснил, как функционирует ядерная стратегия России.Путин подчеркнул, что Россия никому не передает ядерное оружие, но, если потребуется, будет защищать своих союзников "всеми имеющимися у нас средствами". Он также добавил, что Москва, в отличие от США, не имеет своего тактического ядерного оружия в других странах.О планах Польши по захвату Западной УкраиныПо его словам, польские националисты будут стремиться к аннексии регионов соседней страны, это видно даже из их литературы, рассуждений и выступлений. Глава государства подчеркнул, что единственным настоящим гарантом территориальной целостности Украины в ее сегодняшних границах могла бы быть Россия."Ну это уже дело самих украинских политиков. Будущего, конечно — нынешние политики, по-моему, мало что в этом понимают и не думают об этом, хотя некоторые, как нам кажется, уже начинают задумываться", — отметил российский лидер.О ситуации в зоне спецоперацииПо словам Путина, подавляющее большинство этих людей возвращаются для несения боевой службы добровольно и даже после получения ранения. Он подчеркнул, что люди адаптируются к условиям, в которых несут боевую службу."Проблемы у нас с покиданием позиций, дезертирством — такой проблемы в зоне проведения специальной военной операции не существует. Да, такие случаи бывали и не нужно закрывать на них глаза. Я уже объяснил и сказал, говорю совершенно откровенно, с чем это связано: любой нормальный человек, который попадает в ситуацию, когда пули летят или снаряды падают, он не может образом определенным образом, даже на физиологическом уровне, не реагировать на то, что происходит", — добавил он.Президент отметил, что страна и общество должны создавать соответствующую обстановку для бойцов и относиться к ним как к героям и защитникам Родины.Глава государства добавил, что это нужно как военнослужащим, находящимся в зоне СВО, так и обществу и государству, потому что таким образом будет повышаться качество и эффективность боевой работы.При этом президент отдельно выделил военнослужащих из Донбасса. Он отметил, что мужчины из ДНР и ЛНР "воюют очень достойно и эффективно", подавая пример другим бойцам.О восстановлении ДонбассаПрезидент предложил создать отдельную программу помощи и восстановления жилья для жителей Донбасса. По его словам, нужно сделать все, чтобы люди не оказались на улице. Активная работа по решению проблемы уже идет.Путин подчеркнул, что возмещение Украиной ущерба, нанесенного Донбассу и другим новым территориям России, лишним не будет.Также глава государства призвал прекратить в ЛНР и ДНР уголовные преследования по политическим статьям, которые были заведены при украинской власти.О преступлениях ВСУОн подчеркнул, что киевский режим проводит геноцид жителей Донбасса."Это объекты водоснабжения, которые контролируются ВСУ, которые препятствуют поступлению воды в миллионный город (Донецк. — Прим. ред.). Это геноцид, это продолжение геноцида просто. Никто не обращает на это внимание, никто", — указал Путин.Решения общественных трибуналов о военных преступлениях Украины на Донбассе лишними не будут, уточнил глава государства.Президент согласился с членом СПЧ Евгением Мысловским, что необходимо провести уголовное расследование военных преступлений ВСУ."Фиксировать, проводить расследования, фиксировать эти преступления, особенно удары по гражданским и жилым кварталам, — это важно. Может быть, вы правы, может быть, создать какой-то общий орган, который этим занимается, и госкомиссию. Давайте подумаем", — сказал глава государства.Путин добавил, что попросит Генпрокуратуру и Следственный комитет рассмотреть это предложение.Он также отметил, что киевский режим совершает военные преступления и против своих солдат."По поводу покидания позиций на Украине, вы знаете, там расстреливают на месте. Причем проводят даже массовые расстрелы, прямо публичные, перед строем. Или без такового. Но это всем хорошо известно, это никакой не секрет. У нас не только ничего подобного нет, у нас даже нет никаких лагерей, зон и так далее — это все чушь, это фейки, которые не имеют никаких оснований", — подчеркнул Путин.Об "отмене" русской культурыПутин назвал дураками тех, кто "отменяет" русскую культуру. Глава государства подчеркнул, что поступающие таким образом сами лишают себя части мировой культуры.Президент назвал правильными слова президента Турции Тайипа Эрдогана, который сравнил нынешнее отношение к русской культуре в некоторых странах с тем, как нацисты в 30-х годах прошлого века сжигали книги на площадях.Российский лидер отметил, что Москва "будет иметь в виду, с кем имеет дело".О смертной казни"Что касается смертной казни. Совсем недавно, выступая на съезде судей, председатель Конституционного суда Валерий Дмитриевич Зорькин говорил об этом, и он сказал, отвечая на запросы тех, кто выступает за возврат смертной казни, — говорил о том, что для этого нам придется просто поменять Конституцию. Поэтому моя позиция не поменялась в этом смысле", — сказал президент.В сентябре на встрече с участниками международного дискуссионного клуба "Валдай" Путин сообщал, что против смертной казни в России. Тогда он назвал ее "бессмысленной и контрпродуктивной".О положении подозреваемыхПо словам Путина, нужно определять сроки расследования по всем уголовным делам. Если же за отведенное время не удается завершить уголовное дело, то его нужно или прекращать, или, во всяком случае, нужно переходить к другим мерам пресечения."Я обязательно соответствующие поручения дам и Генеральной прокуратуре, и Министерству внутренних дел. И Верховный суд попрошу проанализировать практику подобного рода", — сказал он.При этом глава государства подчеркнул, что в этом плане отношение ко всем категориям подозреваемых должно быть одинаковым. Он также акцентировал внимание на чрезмерно жестком обращении с подозреваемыми в экономических преступлениях.О цинизме международных организацийМеждународные организации демонстрируют циничную ангажированность по отношению к России, подчеркнул Путин. По его словам, Москва была вынуждена отказаться от сотрудничества, поскольку они не способны выполнять свои задачи.Глава государства отметил, что международные институты неоднократно игнорировали обращения России по вопросам нарушения прав человека. При этом международная доктрина прав человека используется для оправдания идеологического доминирования Запада, подчеркнул Путин.Он также прокомментировал высказывание члена СПЧ Марины Ахмедовой, что международное сообщество относится к жителям Донбасса как к людям второго сорта."Они не то чтобы этих людей считают людьми второго сорта — они Россию считают страной второго сорта, у которой просто нет вообще права на существование. Вот в чем все дело, в этом вся проблема и вся беда", — объяснил российский лидер.О борьбе за национальные интересыОб учебниках историиПрезидент поручил принять необходимые шаги по созданию нового комплекта учебников по истории.По словам президента, наступило время, когда мы обязаны очень внимательно относиться к истории. Глава государства отметил важность получения достоверных исторических данных в школе."Прошу администрацию президента, правительственные структуры соответствующие, заинтересованные ведомства, не просто обратить на это внимание, а в рамках тех процессов, которые сейчас идут по этому направлению, предпринять необходимые шаги вместе с экспертами и специалистами для того, чтобы это предложение было реализовано, — отметил Путин.Традиционная встреча Путина с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека проводится ежегодно в преддверии Дня прав человека, который отмечается в России 10 декабря.

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"Мне казалось, что все уже решено". Путин пообещал разобраться с нехваткой экипировки для военнослужащих "По поводу проблемы с экипировкой, мне казалось, что все уже решено. Тем не менее, если где-то что-то еще требует особого внимания нашего, то, конечно, я бы вас просил просто дать дополнительную информацию. Обязательно с этим разберемся и как можно быстрее", — сказал Путин. 2022-12-07T17:41 true PT0M16S

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