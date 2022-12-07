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Опыт и знания СПЧ помогут становлению правозащиты в Донбассе, заявил Путин - РИА Новости, 07.12.2022
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Опыт и знания СПЧ помогут становлению правозащиты в Донбассе, заявил Путин
Опыт и знания СПЧ помогут становлению правозащиты в Донбассе, заявил Путин - РИА Новости, 07.12.2022
Опыт и знания СПЧ помогут становлению правозащиты в Донбассе, заявил Путин
Опыт и знания Совета по правам человека принесут пользу становления правозащиты в Донбассе, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T17:15
2022-12-07T17:15
владимир путин
россия
донбасс
донецкая народная республика
общество
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Опыт и знания Совета по правам человека принесут пользу становления правозащиты в Донбассе, заявил президент России Владимир Путин."Я рассчитываю, что ваш опыт и знания принесут большую пользу нашим новым территориям в становлении там и институтов гражданского общества, и современного некоммерческого сектора. Считаю также важным, чтобы обновленный Совет продолжал вносить свой вклад в реализацию стоящих перед страной и обществом задач. Работать настойчиво, смело, поднимать проблемы, которые волнуют людей и вместе с органами власти добиваться их решения", - сказал Путин на встрече с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека.Президент отметил, что сейчас действительно непростое время, поэтому мнение и позиция СПЧ, их публичное выступление и заявления должны быть выверенными и работать на объединение общества, как оно и происходит.Президент России Владимир Путин 30 сентября по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Затем, 5 октября, Путин подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.Традиционная встреча Путина с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека проводится ежегодно в преддверии Дня прав человека, который отмечается в России 10 декабря.
https://ria.ru/20221207/interesy-1837013042.html
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донбасс
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владимир путин, россия, донбасс, донецкая народная республика, общество
Владимир Путин, Россия, Донбасс, Донецкая Народная Республика, Общество
17:15 07.12.2022
 
Опыт и знания СПЧ помогут становлению правозащиты в Донбассе, заявил Путин

Путин заявил, что опыт и знания СПЧ принесут пользу становлению правозащиты в Донбассе

© РИА Новости / Сергей Ильин / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
© РИА Новости / Сергей Ильин
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Опыт и знания Совета по правам человека принесут пользу становления правозащиты в Донбассе, заявил президент России Владимир Путин.
"Я рассчитываю, что ваш опыт и знания принесут большую пользу нашим новым территориям в становлении там и институтов гражданского общества, и современного некоммерческого сектора. Считаю также важным, чтобы обновленный Совет продолжал вносить свой вклад в реализацию стоящих перед страной и обществом задач. Работать настойчиво, смело, поднимать проблемы, которые волнуют людей и вместе с органами власти добиваться их решения", - сказал Путин на встрече с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека.
Путин: Россия продолжит вести последовательную борьбу за национальные интересы - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
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Президент отметил, что сейчас действительно непростое время, поэтому мнение и позиция СПЧ, их публичное выступление и заявления должны быть выверенными и работать на объединение общества, как оно и происходит.
Президент России Владимир Путин 30 сентября по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Затем, 5 октября, Путин подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.
Традиционная встреча Путина с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека проводится ежегодно в преддверии Дня прав человека, который отмечается в России 10 декабря.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
Вчера, 17:10
Путин: Запад использовал правозащитные организации как инструмент влияния
 
Владимир ПутинРоссияДонбассДонецкая Народная РеспубликаОбщество
 
 
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