https://ria.ru/20221207/putin-1837017135.html

Опыт и знания СПЧ помогут становлению правозащиты в Донбассе, заявил Путин

Опыт и знания СПЧ помогут становлению правозащиты в Донбассе, заявил Путин - РИА Новости, 07.12.2022

Опыт и знания СПЧ помогут становлению правозащиты в Донбассе, заявил Путин

Опыт и знания Совета по правам человека принесут пользу становления правозащиты в Донбассе, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 07.12.2022

2022-12-07T17:15

2022-12-07T17:15

2022-12-07T17:15

владимир путин

россия

донбасс

донецкая народная республика

общество

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Опыт и знания Совета по правам человека принесут пользу становления правозащиты в Донбассе, заявил президент России Владимир Путин."Я рассчитываю, что ваш опыт и знания принесут большую пользу нашим новым территориям в становлении там и институтов гражданского общества, и современного некоммерческого сектора. Считаю также важным, чтобы обновленный Совет продолжал вносить свой вклад в реализацию стоящих перед страной и обществом задач. Работать настойчиво, смело, поднимать проблемы, которые волнуют людей и вместе с органами власти добиваться их решения", - сказал Путин на встрече с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека.Президент отметил, что сейчас действительно непростое время, поэтому мнение и позиция СПЧ, их публичное выступление и заявления должны быть выверенными и работать на объединение общества, как оно и происходит.Президент России Владимир Путин 30 сентября по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Затем, 5 октября, Путин подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.Традиционная встреча Путина с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека проводится ежегодно в преддверии Дня прав человека, который отмечается в России 10 декабря.

https://ria.ru/20221207/interesy-1837013042.html

https://ria.ru/20221207/zapad-1837014439.html

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донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

владимир путин, россия, донбасс, донецкая народная республика, общество