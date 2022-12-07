https://ria.ru/20221207/putin-1837017135.html
Опыт и знания СПЧ помогут становлению правозащиты в Донбассе, заявил Путин
Опыт и знания СПЧ помогут становлению правозащиты в Донбассе, заявил Путин - РИА Новости, 07.12.2022
Опыт и знания СПЧ помогут становлению правозащиты в Донбассе, заявил Путин
Опыт и знания Совета по правам человека принесут пользу становления правозащиты в Донбассе, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T17:15
2022-12-07T17:15
2022-12-07T17:15
владимир путин
россия
донбасс
донецкая народная республика
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/13/1825124745_0:335:3045:2048_1920x0_80_0_0_238ff5a7f9c67facdc6430ccd529006c.jpg
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Опыт и знания Совета по правам человека принесут пользу становления правозащиты в Донбассе, заявил президент России Владимир Путин."Я рассчитываю, что ваш опыт и знания принесут большую пользу нашим новым территориям в становлении там и институтов гражданского общества, и современного некоммерческого сектора. Считаю также важным, чтобы обновленный Совет продолжал вносить свой вклад в реализацию стоящих перед страной и обществом задач. Работать настойчиво, смело, поднимать проблемы, которые волнуют людей и вместе с органами власти добиваться их решения", - сказал Путин на встрече с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека.Президент отметил, что сейчас действительно непростое время, поэтому мнение и позиция СПЧ, их публичное выступление и заявления должны быть выверенными и работать на объединение общества, как оно и происходит.Президент России Владимир Путин 30 сентября по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Затем, 5 октября, Путин подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.Традиционная встреча Путина с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека проводится ежегодно в преддверии Дня прав человека, который отмечается в России 10 декабря.
https://ria.ru/20221207/interesy-1837013042.html
https://ria.ru/20221207/zapad-1837014439.html
россия
донбасс
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/13/1825124745_636:643:2509:2048_1920x0_80_0_0_0fe63a496a627b65c7ad63ea7e4aec73.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, донбасс, донецкая народная республика, общество
Владимир Путин, Россия, Донбасс, Донецкая Народная Республика, Общество
Опыт и знания СПЧ помогут становлению правозащиты в Донбассе, заявил Путин
Путин заявил, что опыт и знания СПЧ принесут пользу становлению правозащиты в Донбассе
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Опыт и знания Совета по правам человека принесут пользу становления правозащиты в Донбассе, заявил президент России Владимир Путин.
"Я рассчитываю, что ваш опыт и знания принесут большую пользу нашим новым территориям в становлении там и институтов гражданского общества, и современного некоммерческого сектора. Считаю также важным, чтобы обновленный Совет продолжал вносить свой вклад в реализацию стоящих перед страной и обществом задач. Работать настойчиво, смело, поднимать проблемы, которые волнуют людей и вместе с органами власти добиваться их решения", - сказал Путин на встрече с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека.
Президент отметил, что сейчас действительно непростое время, поэтому мнение и позиция СПЧ, их публичное выступление и заявления должны быть выверенными и работать на объединение общества, как оно и происходит.
Президент России Владимир Путин 30 сентября по итогам референдумов в ДНР
, ЛНР
, Херсонской и Запорожской областях
подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Затем, 5 октября, Путин подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.
Традиционная встреча Путина с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека проводится ежегодно в преддверии Дня прав человека, который отмечается в России 10 декабря.