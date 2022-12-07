https://ria.ru/20221207/putin-1837014017.html
Путин призвал наладить протезирование раненных в ходе спецоперации
Путин призвал наладить протезирование раненных в ходе спецоперации - РИА Новости, 07.12.2022
Путин призвал наладить протезирование раненных в ходе спецоперации
Протезирование раненых в спецоперации надо наладить современным образом, нужно провести комплекс работ, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T17:09
2022-12-07T17:09
2022-12-07T17:29
специальная военная операция на украине
владимир путин
общество
россия
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Протезирование раненых в спецоперации надо наладить современным образом, нужно провести комплекс работ, заявил президент России Владимир Путин.Президент отметил, что на прошедшей встрече с матерями участников спецоперации поднимался вопрос о помощи раненым и получившим инвалидность. "Здесь нужно наладить не только современным образом протезирование, у нас есть для этого все возможности. Нужно только своевременно, сейчас это время как раз настало, расширить возможности наших соответствующих специализированных предприятий и организаций и наладить эту работу", - заверил он.Путин добавил, что также нужно обеспечить всех лекарственными препаратами и наладить систему реабилитации и оплату проезда к месту реабилитации.На встрече с президентом член СПЧ Марина Ахмедова рассказала о пришедшем в увольнение из зоны проведения спецоперации протезисте, который рассказал, что его боевые товарищи просили вернуться в тыл, чтобы оказывать помощь там."Когда боевые товарищи узнали, что он протезист, они на него накричали и сказали, что он гораздо важнее в тылу. И это так. Потому что нормального протезиста за один год не воспитаешь… Нужно вернуть протезистов, об этом просят и гражданские, и военные", - сказала она.
https://ria.ru/20221207/reabilitatsiya-1837014795.html
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, общество, россия
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Общество, Россия
17:09 07.12.2022 (обновлено: 17:29 07.12.2022)
Путин призвал наладить протезирование раненных в ходе спецоперации
Путин: протезирование раненных в ходе спецоперации надо наладить современным образом
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Протезирование раненых в спецоперации надо наладить современным образом, нужно провести комплекс работ, заявил президент России Владимир Путин.
"Что касается демобилизации некоторых специалистов, в том числе врачей, протезистов, конечно, это нужно рассмотреть. Мы обязательно это сделаем", - сказал Путин на встрече с членами СПЧ.
Президент отметил, что на прошедшей встрече с матерями участников спецоперации поднимался вопрос о помощи раненым и получившим инвалидность. "Здесь нужно наладить не только современным образом протезирование, у нас есть для этого все возможности. Нужно только своевременно, сейчас это время как раз настало, расширить возможности наших соответствующих специализированных предприятий и организаций и наладить эту работу", - заверил он.
Путин добавил, что также нужно обеспечить всех лекарственными препаратами и наладить систему реабилитации и оплату проезда к месту реабилитации.
На встрече с президентом член СПЧ Марина Ахмедова рассказала о пришедшем в увольнение из зоны проведения спецоперации протезисте, который рассказал, что его боевые товарищи просили вернуться в тыл, чтобы оказывать помощь там.
"Когда боевые товарищи узнали, что он протезист, они на него накричали и сказали, что он гораздо важнее в тылу. И это так. Потому что нормального протезиста за один год не воспитаешь… Нужно вернуть протезистов, об этом просят и гражданские, и военные", - сказала она.