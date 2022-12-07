https://ria.ru/20221207/putin-1837002987.html

Путин рассказал о концепции по защите прав человека в цифровом пространстве

Путин рассказал о концепции по защите прав человека в цифровом пространстве - РИА Новости, 07.12.2022

Путин рассказал о концепции по защите прав человека в цифровом пространстве

Президент России Владимир Путин сообщил, что правозащитники завершили работу над концепцией по защите прав человека в цифровом пространстве. РИА Новости, 07.12.2022

2022-12-07T16:40

2022-12-07T16:40

2022-12-07T17:02

общество

владимир путин

россия

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МОСКВА, 7 дек – РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что правозащитники завершили работу над концепцией по защите прав человека в цифровом пространстве."Знаю, что вы завершили работу над проектом Концепции защиты прав и свобод человека и гражданина в цифровом пространстве Российской Федерации и планами мероприятий по ее реализации", - сказал Путин на встрече с членами СПЧ.По его словам, важно и неравнодушное, настойчивое участие правозащитников "в решении проблем обеспечения лекарствами" всех категорий нуждающихся в лекарственных препаратах, прежде всего онкологических больных.

https://ria.ru/20221207/putin-1837004203.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, владимир путин, россия