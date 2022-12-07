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Путин рассказал о концепции по защите прав человека в цифровом пространстве - РИА Новости, 07.12.2022
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Путин рассказал о концепции по защите прав человека в цифровом пространстве
Путин рассказал о концепции по защите прав человека в цифровом пространстве - РИА Новости, 07.12.2022
Путин рассказал о концепции по защите прав человека в цифровом пространстве
Президент России Владимир Путин сообщил, что правозащитники завершили работу над концепцией по защите прав человека в цифровом пространстве. РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T16:40
2022-12-07T17:02
общество
владимир путин
россия
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МОСКВА, 7 дек – РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что правозащитники завершили работу над концепцией по защите прав человека в цифровом пространстве."Знаю, что вы завершили работу над проектом Концепции защиты прав и свобод человека и гражданина в цифровом пространстве Российской Федерации и планами мероприятий по ее реализации", - сказал Путин на встрече с членами СПЧ.По его словам, важно и неравнодушное, настойчивое участие правозащитников "в решении проблем обеспечения лекарствами" всех категорий нуждающихся в лекарственных препаратах, прежде всего онкологических больных.
https://ria.ru/20221207/putin-1837004203.html
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общество, владимир путин, россия
Общество, Владимир Путин, Россия
16:40 07.12.2022 (обновлено: 17:02 07.12.2022)
 
Путин рассказал о концепции по защите прав человека в цифровом пространстве

Путин: правозащитники подготовили концепцию о защите прав человека в цифровом пространстве

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 дек – РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что правозащитники завершили работу над концепцией по защите прав человека в цифровом пространстве.
"Знаю, что вы завершили работу над проектом Концепции защиты прав и свобод человека и гражданина в цифровом пространстве Российской Федерации и планами мероприятий по ее реализации", - сказал Путин на встрече с членами СПЧ.
По его словам, важно и неравнодушное, настойчивое участие правозащитников "в решении проблем обеспечения лекарствами" всех категорий нуждающихся в лекарственных препаратах, прежде всего онкологических больных.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
Вчера, 16:44
Запад использует права человека для оправдания доминирования, заявил Путин
 
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