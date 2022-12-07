https://ria.ru/20221207/putin-1837002768.html

Путин предложил членам СПЧ обсудить ситуацию в НКО

Путин предложил членам СПЧ обсудить ситуацию в НКО - РИА Новости, 07.12.2022

Путин предложил членам СПЧ обсудить ситуацию в НКО

Президент России Владимир Путин предложил членам СПЧ поговорить о ситуации в НКО, в судебном процессе, а также про спецоперацию и защиту прав жителей Донбасса,... РИА Новости, 07.12.2022

2022-12-07T16:40

2022-12-07T16:40

2022-12-07T17:00

донбасс

специальная военная операция на украине

общество

владимир путин

россия

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил членам СПЧ поговорить о ситуации в НКО, в судебном процессе, а также про спецоперацию и защиту прав жителей Донбасса, отметил их работу по разоблачению преступлений нацистского режима и защите прав жителей Донбасса."Сегодня мы планируем с вами обсудить вопросы развития законодательства в некоммерческих организациях, обеспечение прав граждан в судебном процессе, сохранение культурного наследия, да и многие другие. Большой блок посвящен специальной военной операции, с первого же ее дня Валерий Александрович Фадеев и большинство членов совета заняли абсолютно четкую гражданскую позицию, разъясняют истинные причины и необходимость проведения специальной военной операции, борются с откровенным расизмом и агрессивной русофобией, с наглой ложью и без всякого преувеличения подлыми подделками, которые распространяются зарубежными СМИ и другими пропагандистскими ресурсами", - сказал Путин на встрече с членами СПЧ.Он отметил, что СПЧ ведет работу по разоблачению преступлений нацистского режима и отстаиванию прав жителей Донбасса, которые полностью игнорировались в течение 8 лет "мировым сообществом".

https://ria.ru/20221207/repressii-1837006738.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

донбасс, общество, владимир путин, россия