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Путин примет участие в праздновании Дня героев Отечества - РИА Новости, 07.12.2022
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Путин примет участие в праздновании Дня героев Отечества
Путин примет участие в праздновании Дня героев Отечества - РИА Новости, 07.12.2022
Путин примет участие в праздновании Дня героев Отечества
Президент России Владимир Путин в четверг примет участие в мероприятии по случаю Дня героев Отечества и во второй половине дня вылетит на саммит ЕАЭС в Бишкек,... РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T13:42
2022-12-07T13:46
общество
владимир путин
бишкек
россия
евразийский экономический союз
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в четверг примет участие в мероприятии по случаю Дня героев Отечества и во второй половине дня вылетит на саммит ЕАЭС в Бишкек, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Завтра президент примет участие в торжественном мероприятии по случаю Дня героев Отечества. Это будет в Большом Кремлевском дворце... Во второй половине дня президент Путин вылетит в Бишкек, чтобы там принимать участие в пятничном саммите ВЕЭС (Высший евразийский экономический совет - ред.)", - сказал он журналистам.Саммит глав стран ЕАЭС состоится в пятницу.
https://ria.ru/20221206/integratsiya-1836640277.html
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общество, владимир путин, бишкек, россия, евразийский экономический союз
Общество, Владимир Путин, Бишкек, Россия, Евразийский экономический союз
13:42 07.12.2022 (обновлено: 13:46 07.12.2022)
 
Путин примет участие в праздновании Дня героев Отечества

Президент Путин примет участие в мероприятии по случаю Дня героев Отечества

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в четверг примет участие в мероприятии по случаю Дня героев Отечества и во второй половине дня вылетит на саммит ЕАЭС в Бишкек, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Завтра президент примет участие в торжественном мероприятии по случаю Дня героев Отечества. Это будет в Большом Кремлевском дворце... Во второй половине дня президент Путин вылетит в Бишкек, чтобы там принимать участие в пятничном саммите ВЕЭС (Высший евразийский экономический совет - ред.)", - сказал он журналистам.
Саммит глав стран ЕАЭС состоится в пятницу.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
Вчера, 13:25
Песков рассказал об интеграционных процессах на постсоветском пространстве
 
ОбществоВладимир ПутинБишкекРоссияЕвразийский экономический союз
 
 
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