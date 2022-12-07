https://ria.ru/20221207/putin-1836937461.html

Путин примет участие в праздновании Дня героев Отечества

Путин примет участие в праздновании Дня героев Отечества - РИА Новости, 07.12.2022

Путин примет участие в праздновании Дня героев Отечества

Президент России Владимир Путин в четверг примет участие в мероприятии по случаю Дня героев Отечества и во второй половине дня вылетит на саммит ЕАЭС в Бишкек,... РИА Новости, 07.12.2022

2022-12-07T13:42

2022-12-07T13:42

2022-12-07T13:46

общество

владимир путин

бишкек

россия

евразийский экономический союз

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в четверг примет участие в мероприятии по случаю Дня героев Отечества и во второй половине дня вылетит на саммит ЕАЭС в Бишкек, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Завтра президент примет участие в торжественном мероприятии по случаю Дня героев Отечества. Это будет в Большом Кремлевском дворце... Во второй половине дня президент Путин вылетит в Бишкек, чтобы там принимать участие в пятничном саммите ВЕЭС (Высший евразийский экономический совет - ред.)", - сказал он журналистам.Саммит глав стран ЕАЭС состоится в пятницу.

https://ria.ru/20221206/integratsiya-1836640277.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, владимир путин, бишкек, россия, евразийский экономический союз