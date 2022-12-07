https://ria.ru/20221207/putin-1836937461.html
Путин примет участие в праздновании Дня героев Отечества
Путин примет участие в праздновании Дня героев Отечества - РИА Новости, 07.12.2022
Путин примет участие в праздновании Дня героев Отечества
Президент России Владимир Путин в четверг примет участие в мероприятии по случаю Дня героев Отечества и во второй половине дня вылетит на саммит ЕАЭС в Бишкек,... РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T13:42
2022-12-07T13:42
2022-12-07T13:46
общество
владимир путин
бишкек
россия
евразийский экономический союз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/05/1821738663_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_45a8fc9833a68c0bfba7c10f39fcfcf7.jpg
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в четверг примет участие в мероприятии по случаю Дня героев Отечества и во второй половине дня вылетит на саммит ЕАЭС в Бишкек, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Завтра президент примет участие в торжественном мероприятии по случаю Дня героев Отечества. Это будет в Большом Кремлевском дворце... Во второй половине дня президент Путин вылетит в Бишкек, чтобы там принимать участие в пятничном саммите ВЕЭС (Высший евразийский экономический совет - ред.)", - сказал он журналистам.Саммит глав стран ЕАЭС состоится в пятницу.
https://ria.ru/20221206/integratsiya-1836640277.html
бишкек
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/05/1821738663_111:0:2842:2048_1920x0_80_0_0_3e6592375f5c9545a275b1e67a8e4391.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, владимир путин, бишкек, россия, евразийский экономический союз
Общество, Владимир Путин, Бишкек, Россия, Евразийский экономический союз
13:42 07.12.2022 (обновлено: 13:46 07.12.2022)
Путин примет участие в праздновании Дня героев Отечества
Президент Путин примет участие в мероприятии по случаю Дня героев Отечества