https://ria.ru/20221207/putin-1836936528.html
Путин в преддверии Дня Конституции может провести встречу с Зорькиным
Путин в преддверии Дня Конституции может провести встречу с Зорькиным - РИА Новости, 07.12.2022
Путин в преддверии Дня Конституции может провести встречу с Зорькиным
Президент РФ Владимир Путин в преддверии Дня конституции по традиции, возможно, встретится с председателем Конституционного суда РФ Валерием Зорькиным, заявил... РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T13:39
2022-12-07T13:39
2022-12-07T13:46
политика
валерий зорькин
владимир путин
россия
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в преддверии Дня конституции по традиции, возможно, встретится с председателем Конституционного суда РФ Валерием Зорькиным, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Традиционно все равно в этот день проходит встреча с Зорькиным - с председателем Конституционного суда, поэтому нельзя исключать, что эта встреча состоится и в этом году", - сказал Песков.В России 12 декабря отмечается День конституции.
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политика, валерий зорькин, владимир путин, россия
Политика, Валерий Зорькин, Владимир Путин, Россия
13:39 07.12.2022 (обновлено: 13:46 07.12.2022)
Путин в преддверии Дня Конституции может провести встречу с Зорькиным
Песков: Путин в преддверии Дня Конституции может, по традиции, встретиться с Зорькиным