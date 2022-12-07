https://ria.ru/20221207/putin-1836936528.html

Путин в преддверии Дня Конституции может провести встречу с Зорькиным

Путин в преддверии Дня Конституции может провести встречу с Зорькиным - РИА Новости, 07.12.2022

Путин в преддверии Дня Конституции может провести встречу с Зорькиным

Президент РФ Владимир Путин в преддверии Дня конституции по традиции, возможно, встретится с председателем Конституционного суда РФ Валерием Зорькиным, заявил... РИА Новости, 07.12.2022

2022-12-07T13:39

2022-12-07T13:39

2022-12-07T13:46

политика

валерий зорькин

владимир путин

россия

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в преддверии Дня конституции по традиции, возможно, встретится с председателем Конституционного суда РФ Валерием Зорькиным, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Традиционно все равно в этот день проходит встреча с Зорькиным - с председателем Конституционного суда, поэтому нельзя исключать, что эта встреча состоится и в этом году", - сказал Песков.В России 12 декабря отмечается День конституции.

https://ria.ru/20221207/putin-1836937461.html

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политика, валерий зорькин, владимир путин, россия