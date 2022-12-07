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Путин в преддверии Дня Конституции может провести встречу с Зорькиным - РИА Новости, 07.12.2022
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Путин в преддверии Дня Конституции может провести встречу с Зорькиным
Путин в преддверии Дня Конституции может провести встречу с Зорькиным - РИА Новости, 07.12.2022
Путин в преддверии Дня Конституции может провести встречу с Зорькиным
Президент РФ Владимир Путин в преддверии Дня конституции по традиции, возможно, встретится с председателем Конституционного суда РФ Валерием Зорькиным, заявил... РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T13:39
2022-12-07T13:46
политика
валерий зорькин
владимир путин
россия
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в преддверии Дня конституции по традиции, возможно, встретится с председателем Конституционного суда РФ Валерием Зорькиным, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Традиционно все равно в этот день проходит встреча с Зорькиным - с председателем Конституционного суда, поэтому нельзя исключать, что эта встреча состоится и в этом году", - сказал Песков.В России 12 декабря отмечается День конституции.
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политика, валерий зорькин, владимир путин, россия
Политика, Валерий Зорькин, Владимир Путин, Россия
13:39 07.12.2022 (обновлено: 13:46 07.12.2022)
 
Путин в преддверии Дня Конституции может провести встречу с Зорькиным

Песков: Путин в преддверии Дня Конституции может, по традиции, встретиться с Зорькиным

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в преддверии Дня конституции по традиции, возможно, встретится с председателем Конституционного суда РФ Валерием Зорькиным, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Традиционно все равно в этот день проходит встреча с Зорькиным - с председателем Конституционного суда, поэтому нельзя исключать, что эта встреча состоится и в этом году", - сказал Песков.
В России 12 декабря отмечается День конституции.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
13:42
Путин примет участие в праздновании Дня героев Отечества
 
ПолитикаВалерий ЗорькинВладимир ПутинРоссия
 
 
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