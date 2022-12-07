https://ria.ru/20221207/putin-1836849780.html

Заседание Совета по правам человека с участием Путина. Прямая трансляция

Заседание Совета по правам человека с участием Путина. Прямая трансляция - РИА Новости, 07.12.2022

Заседание Совета по правам человека с участием Путина. Прямая трансляция

Президент России Владимир Путин председательствует на заседании Совета по гражданскому обществу и правам человека. РИА Новости, 07.12.2022

2022-12-07T16:36

2022-12-07T16:36

2022-12-07T17:18

владимир путин

россия

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Президент России Владимир Путин председательствует на заседании Совета по гражданскому обществу и правам человека.

россия

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2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

LIVE: Заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека_7 декабря LIVE: Заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека_7 декабря 2022-12-07T16:36 true PT179M50S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

владимир путин, россия, видео