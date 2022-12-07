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Заседание Совета по правам человека с участием Путина. Прямая трансляция - РИА Новости, 07.12.2022
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Заседание Совета по правам человека с участием Путина. Прямая трансляция
Заседание Совета по правам человека с участием Путина. Прямая трансляция - РИА Новости, 07.12.2022
Заседание Совета по правам человека с участием Путина. Прямая трансляция
Президент России Владимир Путин председательствует на заседании Совета по гражданскому обществу и правам человека. РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T16:36
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россия
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Президент России Владимир Путин председательствует на заседании Совета по гражданскому обществу и правам человека.
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LIVE: Заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека_7 декабря
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владимир путин, россия, видео
Владимир Путин, Россия
Заседание Совета по правам человека с участием Путина. Прямая трансляция
Президент России Владимир Путин председательствует на заседании Совета по гражданскому обществу и правам человека.
2022-12-07T16:36
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PT179M50S
16:36 07.12.2022 (обновлено: 17:18 07.12.2022)
 

Заседание Совета по правам человека с участием Путина. Прямая трансляция

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Президент России Владимир Путин председательствует на заседании Совета по гражданскому обществу и правам человека.
 
Владимир ПутинРоссия
 
 
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