https://ria.ru/20221207/putin-1836849780.html
Заседание Совета по правам человека с участием Путина. Прямая трансляция
Заседание Совета по правам человека с участием Путина. Прямая трансляция - РИА Новости, 07.12.2022
Заседание Совета по правам человека с участием Путина. Прямая трансляция
Президент России Владимир Путин председательствует на заседании Совета по гражданскому обществу и правам человека. РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T16:36
2022-12-07T16:36
2022-12-07T17:18
владимир путин
россия
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Президент России Владимир Путин председательствует на заседании Совета по гражданскому обществу и правам человека.
россия
РИА Новости
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РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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LIVE: Заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека_7 декабря
LIVE: Заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека_7 декабря
2022-12-07T16:36
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PT179M50S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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владимир путин, россия, видео
Владимир Путин, Россия
Заседание Совета по правам человека с участием Путина. Прямая трансляция
Президент России Владимир Путин председательствует на заседании Совета по гражданскому обществу и правам человека.
2022-12-07T16:36
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PT179M50S
16:36 07.12.2022 (обновлено: 17:18 07.12.2022)
Заседание Совета по правам человека с участием Путина. Прямая трансляция
Президент России Владимир Путин председательствует на заседании Совета по гражданскому обществу и правам человека.