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Малков: карта фельдшерско-акушерских пунктов создана в Рязанской области
Малков: карта фельдшерско-акушерских пунктов создана в Рязанской области - РИА Новости, 07.12.2022
Малков: карта фельдшерско-акушерских пунктов создана в Рязанской области
Карта действующих и требующихся фельдшерско-акушерских пунктов создана в Рязанской области, сообщил губернатор Павел Малков в ходе посещения строящегося ФАП в... РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T21:41
2022-12-07T21:41
2022-12-07T21:41
рязанская область
павел малков
рязанская область
спасский район
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РЯЗАНЬ, 7 дек – РИА Новости. Карта действующих и требующихся фельдшерско-акушерских пунктов создана в Рязанской области, сообщил губернатор Павел Малков в ходе посещения строящегося ФАП в Спасском районе.По информации пресс-службы правительства региона, в среду Малков посетил с рабочей поездкой Спасский район, где осмотрел строящийся ФАП в селе Петровичи. Работы находятся в завершающей стадии и проводятся в рамках нацпроекта "Здравоохранение". ФАП оснащен электрокардиографом, портативным аппаратом искусственной вентиляции легких, пульсоксиметром и другим оборудованием. Созданы необходимые условия для людей с ограниченными возможностями здоровья. Прием пациентов начнется в январе."Модульные ФАПы продолжим строить очень активно. В регионе уже создана карта с указанием действующих фельдшерско-акушерских пунктов и тех, которые необходимо возвести", - цитирует Малкова его пресс-служба.Отмечается, что в следующем году в регионе планируется построить 15 ФАПов с использованием модульных быстровозводимых конструкций.
https://ria.ru/20221201/skoraya-1835704970.html
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павел малков, рязанская область, спасский район
Рязанская область, Павел Малков, Рязанская область, Спасский район
РЯЗАНЬ, 7 дек – РИА Новости. Карта действующих и требующихся фельдшерско-акушерских пунктов создана в Рязанской области, сообщил губернатор Павел Малков в ходе посещения строящегося ФАП в Спасском районе.
По информации пресс-службы правительства региона, в среду Малков посетил с рабочей поездкой Спасский район, где осмотрел строящийся ФАП в селе Петровичи. Работы находятся в завершающей стадии и проводятся в рамках нацпроекта "Здравоохранение". ФАП оснащен электрокардиографом, портативным аппаратом искусственной вентиляции легких, пульсоксиметром и другим оборудованием. Созданы необходимые условия для людей с ограниченными возможностями здоровья. Прием пациентов начнется в январе.
"Модульные ФАПы продолжим строить очень активно. В регионе уже создана карта с указанием действующих фельдшерско-акушерских пунктов и тех, которые необходимо возвести", - цитирует Малкова его пресс-служба.
Отмечается, что в следующем году в регионе планируется построить 15 ФАПов с использованием модульных быстровозводимых конструкций.