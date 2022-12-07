https://ria.ru/20221207/punkt-1837079175.html

Малков: карта фельдшерско-акушерских пунктов создана в Рязанской области

Малков: карта фельдшерско-акушерских пунктов создана в Рязанской области - РИА Новости, 07.12.2022

Малков: карта фельдшерско-акушерских пунктов создана в Рязанской области

Карта действующих и требующихся фельдшерско-акушерских пунктов создана в Рязанской области, сообщил губернатор Павел Малков в ходе посещения строящегося ФАП в... РИА Новости, 07.12.2022

2022-12-07T21:41

2022-12-07T21:41

2022-12-07T21:41

рязанская область

павел малков

рязанская область

спасский район

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РЯЗАНЬ, 7 дек – РИА Новости. Карта действующих и требующихся фельдшерско-акушерских пунктов создана в Рязанской области, сообщил губернатор Павел Малков в ходе посещения строящегося ФАП в Спасском районе.По информации пресс-службы правительства региона, в среду Малков посетил с рабочей поездкой Спасский район, где осмотрел строящийся ФАП в селе Петровичи. Работы находятся в завершающей стадии и проводятся в рамках нацпроекта "Здравоохранение". ФАП оснащен электрокардиографом, портативным аппаратом искусственной вентиляции легких, пульсоксиметром и другим оборудованием. Созданы необходимые условия для людей с ограниченными возможностями здоровья. Прием пациентов начнется в январе."Модульные ФАПы продолжим строить очень активно. В регионе уже создана карта с указанием действующих фельдшерско-акушерских пунктов и тех, которые необходимо возвести", - цитирует Малкова его пресс-служба.Отмечается, что в следующем году в регионе планируется построить 15 ФАПов с использованием модульных быстровозводимых конструкций.

https://ria.ru/20221201/skoraya-1835704970.html

https://ria.ru/20221121/dvizhenie-1833188016.html

рязанская область

спасский район

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павел малков, рязанская область, спасский район