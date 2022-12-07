https://ria.ru/20221207/proverka-1836848019.html
Роскачество проверит рестораны японской кухни в России
Роскачество проверит рестораны японской кухни в России - РИА Новости, 07.12.2022
Роскачество проверит рестораны японской кухни в России
Вопрос к качеству японских ресторанов в РФ возник среди граждан, в связи с чем Роскачество в следующем году планирует проверить третью по популярности кухню,... РИА Новости, 07.12.2022
2022-12-07T07:59
2022-12-07T07:59
2022-12-07T08:00
общество
роскачество
россия
максим протасов
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Вопрос к качеству японских ресторанов в РФ возник среди граждан, в связи с чем Роскачество в следующем году планирует проверить третью по популярности кухню, рассказал глава Роскачества Максим Протасов в интервью РИА Новости."Сейчас есть запрос со стороны некоторых потребителей исследовать качество третьей по популярности в России кухни - японской. Посмотреть, как это продается в ресторанах, насколько качественно, из какого сырья и из какой рыбы, есть ли подмена или порча продукции при доставке. Эти исследования мы обязательно проведем", - сказал он, отвечая на вопрос о планах Роскачества на 2023 год.Протасов также отметил, что Роскачество в следующем году планирует продолжать исследования молочной продукции, продукции легкой промышленности, а также провести исследование того, насколько торговые сети выполняют рекомендации по недопущению псевдоорганической продукции на полки.
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общество, роскачество, россия, максим протасов
Общество, Роскачество, Россия, Максим Протасов
07:59 07.12.2022 (обновлено: 08:00 07.12.2022)
Роскачество проверит рестораны японской кухни в России
Роскачество проверит рестораны японской кухни в России в 2023 году
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Вопрос к качеству японских ресторанов в РФ возник среди граждан, в связи с чем Роскачество в следующем году планирует проверить третью по популярности кухню, рассказал глава Роскачества Максим Протасов в интервью РИА Новости.
"Сейчас есть запрос со стороны некоторых потребителей исследовать качество третьей по популярности в России кухни - японской. Посмотреть, как это продается в ресторанах, насколько качественно, из какого сырья и из какой рыбы, есть ли подмена или порча продукции при доставке. Эти исследования мы обязательно проведем", - сказал он, отвечая на вопрос о планах Роскачества на 2023 год.
Протасов также отметил, что Роскачество в следующем году планирует продолжать исследования молочной продукции, продукции легкой промышленности, а также провести исследование того, насколько торговые сети выполняют рекомендации по недопущению псевдоорганической продукции на полки.