https://ria.ru/20221207/proverka-1836848019.html

Роскачество проверит рестораны японской кухни в России

Роскачество проверит рестораны японской кухни в России - РИА Новости, 07.12.2022

Роскачество проверит рестораны японской кухни в России

Вопрос к качеству японских ресторанов в РФ возник среди граждан, в связи с чем Роскачество в следующем году планирует проверить третью по популярности кухню,... РИА Новости, 07.12.2022

2022-12-07T07:59

2022-12-07T07:59

2022-12-07T08:00

общество

роскачество

россия

максим протасов

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Вопрос к качеству японских ресторанов в РФ возник среди граждан, в связи с чем Роскачество в следующем году планирует проверить третью по популярности кухню, рассказал глава Роскачества Максим Протасов в интервью РИА Новости."Сейчас есть запрос со стороны некоторых потребителей исследовать качество третьей по популярности в России кухни - японской. Посмотреть, как это продается в ресторанах, насколько качественно, из какого сырья и из какой рыбы, есть ли подмена или порча продукции при доставке. Эти исследования мы обязательно проведем", - сказал он, отвечая на вопрос о планах Роскачества на 2023 год.Протасов также отметил, что Роскачество в следующем году планирует продолжать исследования молочной продукции, продукции легкой промышленности, а также провести исследование того, насколько торговые сети выполняют рекомендации по недопущению псевдоорганической продукции на полки.

https://ria.ru/20220917/tseny-1817486492.html

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общество, роскачество, россия, максим протасов